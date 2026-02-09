En Directo
El tiempo en Córdoba, en directo | Última hora de los avisos de la Aemet en Andalucía, riesgo de inundaciones y vuelta de los desalojados
El caudal del Guadalquivir sigue descendiendo a su paso por Córdoba y se preparan las labores de reacondicionamiento de las zonas más afectadas
La borrasca Marta continúa afectando al tiempo en Córdoba y provincia, aunque de forma mucho más demorada. Esta pasada madrugada se han recogido otros 11 litros de agua en la estación del aeropuerto, aunque las precipitaciones son ya mucho menores en intensidad, lo que permite que el caudal del río Guadalquivir continúe descendiendo y se acerque ya a los 4 metros, tras haber rozado los 6 en los peores momentos del temporal.
Además, la mayor parte de los desalojados en la capital ya están regresando a sus domicilios, aunque el alivio convive aún con el cansancio, la tensión y la espera de quienes siguen sin poder volver a casa. El Ayuntamiento autorizó ayer el regreso a 724 viviendas, mientras que otras 135 permanecen todavía sin acceso.
Hoy comenzarán las tareas de reacondicionamiento de las zonas más afectadas. Hay que recordar que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado este domingo en Villafranca que se declarará la zona catastrófica en todos los lugares afectados en Andalucía por el temporal, mientras que el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha visitado las zonas afectadas en Córdoba y ha señalado que el tren de borrascas ha afectado de una forma "muy severa" a la comunidad.
Aquí te contamos en directo, y minuto a minuto, la última hora sobre las incidencias y las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía:
Noelia Santos
El aeropuerto de Córdoba estará cerrado hasta el miércoles sin que puedan llegar los vuelos programados
Como ya ocurriera el pasado sábado, ni Binter ni Vueling podrán operar de forma normal sus conexiones entre el aeropuerto de Córdoba y los de Gran Canaria y Barcelona este martes 10 de febrero. El tren de borrascas que sigue azotando a Córdoba, aunque ya de manera mucho más comedida en comparación con días anteriores, tendrá al aeropuerto cerrado al menos hasta el miércoles, tal y como confirman a este periódico fuentes de Aena.
Desde la empresa explican que el campo de vuelo permanece cerrado tras los efectos que ha provocado en la infraestructura el paso del tren de borrascas por la ciudad. Ahora mismo se trabaja en la sustitución del balizamiento afectado en el campo de vuelo y en la limpieza del barro acumulado (en gran cantidad). Además, el servicio de control de fauna está trabajando para minimizar la presencia de aves en el entorno, ya que han acudido muchísimas de ellas tras la lluvia. Desde Aena detallan que “el servicio se está empleando a fondo para ahuyentarlas y garantizar la seguridad operacional”.
Vox acusa al PP de bloquear los presupuestos de la Diputación de Córdoba en plena emergencia por las inundaciones
El diputado provincial de Vox, Rafael Saco, ha denunciado que la provincia de Córdoba continúa sin presupuestos en la Diputación debido a la “incapacidad del Partido Popular para sentarse a negociar”, una situación que, según ha advertido, está teniendo consecuencias directas y muy negativas en un momento especialmente delicado para miles de cordobeses tras las recientes inundaciones.
Saco ha recordado que, a día de hoy, siguen existiendo carreteras cortadas, infraestructuras dañadas, explotaciones agrícolas afectadas y familias que aún no han podido recuperar la normalidad. “Y lo peor es que esto no ha hecho más que empezar, porque al daño personal y material le seguirá un importante impacto económico en los próximos meses”, ha señalado Vox en una nota de prensa.
El alcalde de Córdoba dice que "lo peor ha pasado" aunque el río "sigue estando muy alto"
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado este lunes que "ha pasado lo peor" del temporal con el tren de borrascas, con "el pico del que advirtió la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde efectivamente hubo mucha afección", si bien ha valorado que "ahora el río está estable, ha bajado", aunque "sigue estando muy alto", en torno a 4,18 metros de altura, con nivel rojo, pero lejos ya de los cerca de seis metros alcanzados en la madrugada del domingo.
En una entrevista con Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, el regidor ha valorado que "es un nivel aceptable, pero realmente está altísimo", de manera que espera que "se confirma esta bajada para poder hacer que ya todo el mundo vuelva a sus casas", unas 135 viviendas, tras regresar este domingo los vecinos de 724 casas.
Al respecto, ha comentado que "la zona del aeropuerto es la que está peor, porque es donde todavía tenemos más casas desalojadas y en la propia infraestructura del aeropuerto, al lado de la pista, sigue habiendo una enorme balsa de agua". "Esas son las zonas que tienen más problemas", ha advertido Bellido, quien confía "en volver a la normalidad total".
Noelia Santos
El Ayuntamiento tiene activados los procesos de demolición de 10 viviendas ilegales en zonas inundables de Córdoba
El portavoz del gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha informado este lunes de que ya hay una decena de expedientes de demolición pendientes para derribar viviendas en zonas inundables de la ciudad. De esos diez procesos, seis tienen los trámites activados y en uno de esos la demolición tiene ya la autorización judicial necesaria.
Aunque Torrico no ha concretado las zonas en las que se ubican las viviendas, sí ha señalado que entiende que se encuentran en las urbanizaciones más pegadas al río y más castigadas por las subidas del cauce, no solo en el tren de borrascas actual, sino en años anteriores. Esto es, aquellas viviendas localizadas junto al Guadalquivir en el entorno del aeropuerto de Córdoba, es decir, Guadalvalle y la Altea.
Noelia Santos
El martes tampoco habrá vuelos en el aeropuerto de Córdoba
Aena ha confirmado este lunes que el campo de vuelo del aeropuerto de Córdoba permanecerá cerrado, al menos, hasta el miércoles. Fuentes de Aena han explicado a este periódico que tanto mañana martes como pasado mañana miércoles el aeródromo permanecerá cerrado dado que el impacto de las borrascas ha sido "muy importante" y hay que "dar la operatividad con todas las garantías de seguridad".
Esto supone que, como ocurrió el sábado, los vuelos comerciales programados por Vueling y Binter para este martes no vayan a poder aterrizar ni despegar en Córdoba. El sábado, ambas compañías, encargadas de las conexiones con Barcelona y Gran Canaria, desviaron ambas operaciones al aeropuerto de Sevilla.
Derrumbe de una vivienda en Alcalá de los Gazules
Una vivienda de dos plantas en el casco urbano de Alcalá de los Gazules (Cádiz) se ha derrumbado en la mañana de este lunes, aunque a pesar de los escombros caídos no hay ningún herido, según ha indicado a Europa Press el alcalde de la localidad, Javier Pizarro.
En este sentido, ha señalado que la segunda planta ha caído sobre la primera y de ahí el derrumbe de la casa en pleno casco urbano. Aunque aún se desconoce el motivo del desplome, ha recordado que es mucha el agua que ha caído en los últimos días en el municipio debido al tren de borrascas que está azotando a la provincia gaditana.
Por su parte, agentes de la Guardia Civil y de efectivos de Bomberos han asegurado la integridad física de vecinos afectados por el desplome y han vallado la vía pública para acotar el paso por el edificio que se ha desplomado y caído gran parte de los escombros a la vía pública.
Tomás Moreno
La Aemet no libra a Córdoba del paraguas esta semana aunque el sol podría volver por San Valentín
Nueva semana, y ya van tres, marcada por la borrasca en Córdoba y con el paraguas, chubasquero y botas como compañeros indispensables de los cordobeses. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta la presencia de lluvia durante prácticamente toda la semana, aunque no serán tan virulentas como el temporal de la borrasca Leonardo y el relevo de la borrasca Marta, alejando así los temores de nuevos desbordamientos e inundaciones tras la situación crítica vivida en las últimas jornadas.
La inestabilidad atmosférica hace difícil poner fecha al final de las lluvias en la capital y provincia. Si hace unas jornadas se marcaba como fecha determinante el miércoles 11 de febrero, ahora el pronóstico de la Aemet prorroga la borrasca durante el jueves y el viernes, con la posibilidad de chubascos también el sábado 14 de febrero, Día de San Valentín, día en el que también podría volver el sol.
Emilia Lora
El temporal sigue causando problemas en las carreteras: estos son los cortes de tráfico en la provincia de Córdoba
El temporal comienza a remitir en la provincia de Córdoba, pero los daños en la red viaria se prolongarán un tiempo más debido a la gravedad que suponen en algunas carreteras, especialmente las carreteras secundarias, la mayoría de las cuales son de titularidad de la Diputación de Córdoba, donde hay 11 vías cerradas al tráfico. También siguen cortadas siete pertenecientes a la Junta de Andalucía, y la autovía A-4, donde el Ministerio de Transportes lleva a cabo obras de mejora, vuelve a sufrir serios problemas de socavones en varios tramos desde Villa del Río a La Carlota.
Sube a naranja el nivel de alerta de la Aemet en Grazalema
Este lunes Aemet ha elevado de amarilla a naranja la alerta por lluvias en la provincia, concretamente en Grazalema hasta las 20.00 horas, de nuevo azotada por chubascos intensos. En la zona del Estrecho estarán con aviso amarillo por precipitaciones.
En Cádiz, Aemet mantiene un aviso por lluvias en Grazalema con acumulados de 100 litros por metro cuadrado y nivel de aviso naranja "peligro importante", con una probabilidad del 40% al 70%. El aviso está activo este lunes, de 07:00 a 20:00, y Aemet señala que pueden registrarse 100 litros por metro cuadrado en 12 horas y que podrían alcanzarse hasta 150 litros por metro cuadrado en 24 horas.
Noelia Santos
El Ayuntamiento activa una partida de urgencia de 80.000 euros para los daños de la borrasca
El portavoz del gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha informado este lunes de la aprobación de una partida extraordinaria para destinarla a arreglar algunos de los desperfectos causados por el tren de borrascas. La junta de gobierno local, por la vía de urgencia, ha autorizado este gasto extraordinario, de 80.000 euros, que competerá sobre todo al área de Infraestructuras, pero también a otras delegaciones. Arreglos tras las inundaciones, caída de árboles o de farolas centrarán el objetivo de esta partida.
Sobre la posibilidad de activar ayudas de emergencia para los afectados por los desalojos, Torrico entiende que la competencia es del Gobierno central a través del ‘ok’ al fondo de contingencia, un fondo que el pasado sábado, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya pidió que se iniciara.
