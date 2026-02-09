Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo | BorrascasActividad turísticaJuderíaCítricosNivel del ríoMaría José PoloEl tiempoRegresan los desalojadosCrimen Sector SurZona catastróficaCCF
instagramlinkedin

En Directo

Temporal

El tiempo en Córdoba, en directo | Última hora de los avisos de la Aemet en Andalucía, riesgo de inundaciones y vuelta de los desalojados

El caudal del Guadalquivir sigue descendiendo a su paso por Córdoba y se preparan las labores de reacondicionamiento de las zonas más afectadas

Vuelven a sus casas los primeros cordobeses desalojados

Vuelven a sus casas los primeros cordobeses desalojados

Manuel Murillo

Manuel Á. Larrea

Adrián Ramírez

Araceli R. Arjona

José A. Pérez Lunar

Noelia Santos

Hugo Gallardo

La borrasca Marta continúa afectando al tiempo en Córdoba y provincia, aunque de forma mucho más demorada. Esta pasada madrugada se han recogido otros 11 litros de agua en la estación del aeropuerto, aunque las precipitaciones son ya mucho menores en intensidad, lo que permite que el caudal del río Guadalquivir continúe descendiendo y se acerque ya a los 4 metros, tras haber rozado los 6 en los peores momentos del temporal.

Además, la mayor parte de los desalojados en la capital ya están regresando a sus domicilios, aunque el alivio convive aún con el cansancio, la tensión y la espera de quienes siguen sin poder volver a casa. El Ayuntamiento autorizó ayer el regreso a 724 viviendas, mientras que otras 135 permanecen todavía sin acceso.

Hoy comenzarán las tareas de reacondicionamiento de las zonas más afectadas. Hay que recordar que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado este domingo en Villafranca que se declarará la zona catastrófica en todos los lugares afectados en Andalucía por el temporal, mientras que el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha visitado las zonas afectadas en Córdoba y ha señalado que el tren de borrascas ha afectado de una forma "muy severa" a la comunidad.

Noticias relacionadas y más

La vuelta a casa de los desalojados cordobeses por el temporal, en imágenes

La vuelta a casa de los desalojados cordobeses por el temporal, en imágenes

Ver galería

La vuelta a casa de los desalojados cordobeses por el temporal, en imágenes / Manuel Murillo

Aquí te contamos en directo, y minuto a minuto, la última hora sobre las incidencias y las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía:

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
  2. Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
  3. Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
  4. El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
  5. Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
  6. Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
  7. El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
  8. El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba

El Ayuntamiento tiene activados los procesos de demolición de 10 viviendas ilegales en zonas inundables de Córdoba

El Ayuntamiento tiene activados los procesos de demolición de 10 viviendas ilegales en zonas inundables de Córdoba

El aeropuerto de Córdoba estará cerrado hasta el miércoles sin que puedan llegar los vuelos programados

El aeropuerto de Córdoba estará cerrado hasta el miércoles sin que puedan llegar los vuelos programados

Las licencias para apartamentos turísticos en Córdoba se duplican en un solo año

El tiempo en Córdoba, en directo | Última hora de los avisos de la Aemet en Andalucía, riesgo de inundaciones y vuelta de los desalojados

El tiempo en Córdoba, en directo | Última hora de los avisos de la Aemet en Andalucía, riesgo de inundaciones y vuelta de los desalojados

La Aemet no libra a Córdoba del paraguas esta semana aunque el sol podría volver por San Valentín

La Aemet no libra a Córdoba del paraguas esta semana aunque el sol podría volver por San Valentín

El Hospital Quirónsalud Córdoba incorpora cirugía robótica de máxima precisión para rodilla y cadera

El Hospital Quirónsalud Córdoba incorpora cirugía robótica de máxima precisión para rodilla y cadera

¿El principio del fin de la subida del alquiler? Los precios bajan en Córdoba capital un 2,4%, aunque en la provincia siguen disparados

¿El principio del fin de la subida del alquiler? Los precios bajan en Córdoba capital un 2,4%, aunque en la provincia siguen disparados

El nivel del río sigue bajando en Córdoba pese a las lluvias, que han dejado 11 litros esta madrugada

El nivel del río sigue bajando en Córdoba pese a las lluvias, que han dejado 11 litros esta madrugada
Tracking Pixel Contents