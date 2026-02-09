El tiempo en Córdoba, en directo | Última hora de los avisos de la Aemet en Andalucía, riesgo de inundaciones y vuelta de los desalojados

La borrasca Marta continúa afectando al tiempo en Córdoba y provincia, aunque de forma mucho más demorada. Esta pasada madrugada se han recogido otros 11 litros de agua en la estación del aeropuerto, aunque las precipitaciones son ya mucho menores en intensidad, lo que permite que el caudal del río Guadalquivir continúe descendiendo y se acerque ya a los 4 metros, tras haber rozado los 6 en los peores momentos del temporal.

Además, la mayor parte de los desalojados en la capital ya están regresando a sus domicilios, aunque el alivio convive aún con el cansancio, la tensión y la espera de quienes siguen sin poder volver a casa. El Ayuntamiento autorizó ayer el regreso a 724 viviendas, mientras que otras 135 permanecen todavía sin acceso.

Hoy comenzarán las tareas de reacondicionamiento de las zonas más afectadas. Hay que recordar que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado este domingo en Villafranca que se declarará la zona catastrófica en todos los lugares afectados en Andalucía por el temporal, mientras que el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha visitado las zonas afectadas en Córdoba y ha señalado que el tren de borrascas ha afectado de una forma "muy severa" a la comunidad.

La vuelta a casa de los desalojados cordobeses por el temporal, en imágenes / Manuel Murillo

Aquí te contamos en directo, y minuto a minuto, la última hora sobre las incidencias y las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía:

Noelia Santos Pista del aeropuerto de Córdoba durante las inundaciones de esta semana. / A. J. González El aeropuerto de Córdoba estará cerrado hasta el miércoles sin que puedan llegar los vuelos programados Como ya ocurriera el pasado sábado, ni Binter ni Vueling podrán operar de forma normal sus conexiones entre el aeropuerto de Córdoba y los de Gran Canaria y Barcelona este martes 10 de febrero. El tren de borrascas que sigue azotando a Córdoba, aunque ya de manera mucho más comedida en comparación con días anteriores, tendrá al aeropuerto cerrado al menos hasta el miércoles, tal y como confirman a este periódico fuentes de Aena. Desde la empresa explican que el campo de vuelo permanece cerrado tras los efectos que ha provocado en la infraestructura el paso del tren de borrascas por la ciudad. Ahora mismo se trabaja en la sustitución del balizamiento afectado en el campo de vuelo y en la limpieza del barro acumulado (en gran cantidad). Además, el servicio de control de fauna está trabajando para minimizar la presencia de aves en el entorno, ya que han acudido muchísimas de ellas tras la lluvia. Desde Aena detallan que "el servicio se está empleando a fondo para ahuyentarlas y garantizar la seguridad operacional". [Lea aquí la noticia al completo]

El alcalde de Córdoba dice que "lo peor ha pasado" aunque el río "sigue estando muy alto" El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado este lunes que "ha pasado lo peor" del temporal con el tren de borrascas, con "el pico del que advirtió la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde efectivamente hubo mucha afección", si bien ha valorado que "ahora el río está estable, ha bajado", aunque "sigue estando muy alto", en torno a 4,18 metros de altura, con nivel rojo, pero lejos ya de los cerca de seis metros alcanzados en la madrugada del domingo. En una entrevista con Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, el regidor ha valorado que "es un nivel aceptable, pero realmente está altísimo", de manera que espera que "se confirma esta bajada para poder hacer que ya todo el mundo vuelva a sus casas", unas 135 viviendas, tras regresar este domingo los vecinos de 724 casas. Al respecto, ha comentado que "la zona del aeropuerto es la que está peor, porque es donde todavía tenemos más casas desalojadas y en la propia infraestructura del aeropuerto, al lado de la pista, sigue habiendo una enorme balsa de agua". "Esas son las zonas que tienen más problemas", ha advertido Bellido, quien confía "en volver a la normalidad total".

Noelia Santos El martes tampoco habrá vuelos en el aeropuerto de Córdoba Aena ha confirmado este lunes que el campo de vuelo del aeropuerto de Córdoba permanecerá cerrado, al menos, hasta el miércoles. Fuentes de Aena han explicado a este periódico que tanto mañana martes como pasado mañana miércoles el aeródromo permanecerá cerrado dado que el impacto de las borrascas ha sido "muy importante" y hay que "dar la operatividad con todas las garantías de seguridad". Esto supone que, como ocurrió el sábado, los vuelos comerciales programados por Vueling y Binter para este martes no vayan a poder aterrizar ni despegar en Córdoba. El sábado, ambas compañías, encargadas de las conexiones con Barcelona y Gran Canaria, desviaron ambas operaciones al aeropuerto de Sevilla.

Derrumbe de una vivienda en Alcalá de los Gazules. / Guardia Civil / Europa Press Derrumbe de una vivienda en Alcalá de los Gazules Una vivienda de dos plantas en el casco urbano de Alcalá de los Gazules (Cádiz) se ha derrumbado en la mañana de este lunes, aunque a pesar de los escombros caídos no hay ningún herido, según ha indicado a Europa Press el alcalde de la localidad, Javier Pizarro. En este sentido, ha señalado que la segunda planta ha caído sobre la primera y de ahí el derrumbe de la casa en pleno casco urbano. Aunque aún se desconoce el motivo del desplome, ha recordado que es mucha el agua que ha caído en los últimos días en el municipio debido al tren de borrascas que está azotando a la provincia gaditana. Por su parte, agentes de la Guardia Civil y de efectivos de Bomberos han asegurado la integridad física de vecinos afectados por el desplome y han vallado la vía pública para acotar el paso por el edificio que se ha desplomado y caído gran parte de los escombros a la vía pública.

Emilia Lora Trabajos de retirada de árboles de una carretera de la red provincial de la Diputación de Córdoba. / CÓRDOBA El temporal sigue causando problemas en las carreteras: estos son los cortes de tráfico en la provincia de Córdoba El temporal comienza a remitir en la provincia de Córdoba, pero los daños en la red viaria se prolongarán un tiempo más debido a la gravedad que suponen en algunas carreteras, especialmente las carreteras secundarias, la mayoría de las cuales son de titularidad de la Diputación de Córdoba, donde hay 11 vías cerradas al tráfico. También siguen cortadas siete pertenecientes a la Junta de Andalucía, y la autovía A-4, donde el Ministerio de Transportes lleva a cabo obras de mejora, vuelve a sufrir serios problemas de socavones en varios tramos desde Villa del Río a La Carlota. [Revise aquí todas las carreteras cortadas]

Sube a naranja el nivel de alerta de la Aemet en Grazalema Este lunes Aemet ha elevado de amarilla a naranja la alerta por lluvias en la provincia, concretamente en Grazalema hasta las 20.00 horas, de nuevo azotada por chubascos intensos. En la zona del Estrecho estarán con aviso amarillo por precipitaciones. En Cádiz, Aemet mantiene un aviso por lluvias en Grazalema con acumulados de 100 litros por metro cuadrado y nivel de aviso naranja "peligro importante", con una probabilidad del 40% al 70%. El aviso está activo este lunes, de 07:00 a 20:00, y Aemet señala que pueden registrarse 100 litros por metro cuadrado en 12 horas y que podrían alcanzarse hasta 150 litros por metro cuadrado en 24 horas.