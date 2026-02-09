Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El regreso de las viviendas desalojadas tras el temporal, el derribo de construcciones ilegales en zonas inundables y los trabajos de reparación de la vía en Adamuz centran la información de la jornada

La vuelta a casa de los desalojados cordobeses por el temporal.

La vuelta a casa de los desalojados cordobeses por el temporal. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Aunque los efectos del temporal están disminuyendo y, nunca mejor dicho, las aguas están volviendo a su cauce en Córdoba, este asunto sigue en el foco informativo. La principal novedad este lunes es que el Ayuntamiento ha autorizado la vuelta a todas las viviendas desalojadas excepto de 40 familias de la parcelación de Guadalvalle. Por otra parte, el Ayuntamiento de Córdoba ha informado que tiene en marcha una decena de expedientes para el derribo de viviendas en zonas inundables, uno de ellos ya autorizado para actuar. Y en otro orden de cosas, el tren de borrascas también ha dificultado los trabajos de reparación de las vías de tren en Adamuz por lo que la línea de alta velocidad entre Sevilla y Madrid, que pasa por Córdoba, sigue sin fecha.

Además, destacamos estas otras noticias:

Borrasca Marta

Córdoba ciudad

Cultura

Provincia

Deportes

