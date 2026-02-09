Aunque los efectos del temporal están disminuyendo y, nunca mejor dicho, las aguas están volviendo a su cauce en Córdoba, este asunto sigue en el foco informativo. La principal novedad este lunes es que el Ayuntamiento ha autorizado la vuelta a todas las viviendas desalojadas excepto de 40 familias de la parcelación de Guadalvalle. Por otra parte, el Ayuntamiento de Córdoba ha informado que tiene en marcha una decena de expedientes para el derribo de viviendas en zonas inundables, uno de ellos ya autorizado para actuar. Y en otro orden de cosas, el tren de borrascas también ha dificultado los trabajos de reparación de las vías de tren en Adamuz por lo que la línea de alta velocidad entre Sevilla y Madrid, que pasa por Córdoba, sigue sin fecha.

Además, destacamos estas otras noticias:

Borrasca Marta

Córdoba ciudad

Cultura

Provincia

Deportes

Noticias relacionadas

España