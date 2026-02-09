La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El regreso de las viviendas desalojadas tras el temporal, el derribo de construcciones ilegales en zonas inundables y los trabajos de reparación de la vía en Adamuz centran la información de la jornada
Aunque los efectos del temporal están disminuyendo y, nunca mejor dicho, las aguas están volviendo a su cauce en Córdoba, este asunto sigue en el foco informativo. La principal novedad este lunes es que el Ayuntamiento ha autorizado la vuelta a todas las viviendas desalojadas excepto de 40 familias de la parcelación de Guadalvalle. Por otra parte, el Ayuntamiento de Córdoba ha informado que tiene en marcha una decena de expedientes para el derribo de viviendas en zonas inundables, uno de ellos ya autorizado para actuar. Y en otro orden de cosas, el tren de borrascas también ha dificultado los trabajos de reparación de las vías de tren en Adamuz por lo que la línea de alta velocidad entre Sevilla y Madrid, que pasa por Córdoba, sigue sin fecha.
- Autorizan el regreso a todas las viviendas desalojadas en Córdoba salvo en dos calles de Guadalvalle
- El Ayuntamiento tiene activados los procesos de demolición de 10 viviendas ilegales en zonas inundables de Córdoba
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
Además, destacamos estas otras noticias:
Borrasca Marta
- Primera estimación del daño al campo cordobés por los temporales: la Junta calcula pérdidas de 500 millones
- El aeropuerto de Córdoba estará cerrado hasta el miércoles sin que puedan operar los vuelos programados
- El rastro del temporal en Córdoba: 117 árboles caídos, baches en las carreteras y red de saneamiento afectada
- El nivel del río sigue bajando en Córdoba pese a las lluvias, que han dejado 11 litros esta madrugada
Córdoba ciudad
- La actividad turística cae un 50% en Córdoba por la tragedia de Adamuz y las borrascas
- Los seis detenidos por el apuñalamiento mortal en el Sector Sur pasarán este martes a disposición judicial
- La convocatoria de médicos de familia para el tercer punto de Urgencias de Córdoba queda desierta
- Escribano (EM&E) y GMV firman un acuerdo para colaborar en el desarrollo de los obuses recurridos por Santa Bárbara
- Adjudicada la obra para arreglar la carretera de acceso al cementerio de La Fuensanta en Córdoba
Cultura
Provincia
Deportes
- Detenido un árbitro de LaLiga Hypermotion que se hacía pasar por policía por una presunta agresión sexual a una prostituta
España
- Los sindicatos ferroviarios desconvocan la huelga a partir de mañana tras llegar a un acuerdo con Transportes
