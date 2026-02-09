La actualidad del lunes 9 de febrero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La lenta vuelta a la normalidad tras las borrascas, el impacto económico desde la tragedia de Adamuz y el auge histórico de los apartamentos turísticos marcan la actualidad en Córdoba
Córdoba empieza a asomarse a la normalidad tras semanas marcadas por el temporal, aunque las secuelas siguen muy presentes. Mientras las borrascas dan una tregua y las administraciones insisten en que «lo peor ya ha pasado», la provincia afronta ahora el impacto económico que, desde la tragedia de Adamuz, ha golpeado con fuerza al turismo, con caídas de actividad cercanas a los niveles de la pandemia en el turismo, la hostelería y el comercio. Por otro lado, vuelve el debate sobre el modelo turístico de la ciudad, en un contexto en el que la apertura de apartamentos turísticos alcanzó en 2025 cifras récord.
- La actividad turística cae un 50% en Córdoba por la tragedia de Adamuz y las borrascas
- Córdoba vuelve a respirar con la bajada del nivel del río y autoriza los primeros realojos
- Las licencias para apartamentos turísticos en Córdoba se duplican en un solo año
Además, destacamos estas otras noticias:
Borrasca Marta
- María José Polo, catedrática de Ingeniería Hidráulica: «En nuestro país, las alertas hidrológicas salvan vidas»
- «Es el peor febrero desde hace 45 años»: los negocios, tabernas y hoteles de la Judería de Córdoba pagan las facturas de la lluvia
- El temporal causa ya problemas de estocaje en los almacenes de cítricos de La Vega
- Córdoba inicia el retorno a los hogares tras las inundaciones: «Ha sido como nacer de nuevo»
- Dos rescates en 40 minutos en Palma del Río, uno de ellos en una zona aún inundada por las riadas
Córdoba ciudad
- Seis detenidos tras un apuñalamiento mortal este domingo en el Sector Sur
- Las medidas de control y regulación de la Junta de Andalucía cancelan 896 viviendas de uso turístico en Córdoba
- Cientos de personas vuelven a pasar por el Puente Romano entre aplausos tras su reapertura
Provincia
Deportes
Andalucía
- Incertidumbre ante la situación de Grazalema por los acuíferos: "El riesgo de colapso sigue existiendo"
España
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
- Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
- Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
- El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
- El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba