La actualidad del lunes 9 de febrero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La lenta vuelta a la normalidad tras las borrascas, el impacto económico desde la tragedia de Adamuz y el auge histórico de los apartamentos turísticos marcan la actualidad en Córdoba

Una mujer, al fondo, en una tienda de la Judería, donde cubos, cajas y cartones sirven contra el agua.

Una mujer, al fondo, en una tienda de la Judería, donde cubos, cajas y cartones sirven contra el agua. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Córdoba empieza a asomarse a la normalidad tras semanas marcadas por el temporal, aunque las secuelas siguen muy presentes. Mientras las borrascas dan una tregua y las administraciones insisten en que «lo peor ya ha pasado», la provincia afronta ahora el impacto económico que, desde la tragedia de Adamuz, ha golpeado con fuerza al turismo, con caídas de actividad cercanas a los niveles de la pandemia en el turismo, la hostelería y el comercio. Por otro lado, vuelve el debate sobre el modelo turístico de la ciudad, en un contexto en el que la apertura de apartamentos turísticos alcanzó en 2025 cifras récord.

Además, destacamos estas otras noticias:

Borrasca Marta

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Andalucía

España

