Los seis detenidos por el apuñalamiento mortal en el Sector Sur pasarán este martes a disposición judicial

Los seis detenidos este domingo en Córdoba por, presuntamente, participar en un apuñalamiento acontencido en el barrio del Sector Sur en el que resultó muerto un joven de 37 años de edad pasarán a disposición judicial entre este martes y el miércoles, según han confirmado fuentes vinculadas al caso a este periódico. Tras ello, será un juez quien decida su situación procesal tras finalizar el plazo máximo de detención policial, fijado en 72 horas. Los arrestos se han efectuado en la calle Libertador Simón Bolívar, en tanto que la agresión ha tenido lugar en la calle Loja. El cruce con la calle Motril es el nexo de unión entre ambas vías.

El juez podría decretar para ellos libertad sin medidas, con medidas cautelares o prisión provisional (con o sin fianza), si concurren riesgo de fuga, reiteración delictiva o destrucción de pruebas. La Policía Nacional continúa investigando los hechos.

Policías y miembros de la empresa de tanatorios, tras el asesinato ocurrido este domingo en el Sector Sur. / Víctor Castro

Este domingo, en torno a las 15.45 horas, se produjo una pelea en la calle Loja, en el barrio del Sector Sur de Córdoba. Durante esa reyerta, una persona resultó mortalmente herida con un arma blanca. El servicio de Emergencias 112 recibió el aviso del altercado y movilizó al servicio sanitario (061), junto con Policía Nacional y Policía Local para atender la situación. Tras la intervención policial, se detuvo a seis personas en la calle Libertador Simón Bolívar, por su presunta implicación en el apuñalamiento mortal.

Las circunstancias exactas de la agresión aún no se han hecho públicas, ya que la investigación continúa abierta.