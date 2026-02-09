Renfe sitúa el seguimiento de la huelga de trenes en Córdoba entre sus trabajadores en un 12,05%

La primera de las tres jornadas de huelga convocadas en el sector ferroviario ha arrancado este lunes con cientos de cancelaciones, retrasos y confusión entre los viajeros, mientras el Ministerio de Transportes y los sindicatos CCOO, UGT y Semaf han retomado las negociaciones en busca de un acuerdo. Los tres sindicatos mayoritarios del sector ferroviario, junto a CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) y Alferro, mantienen de momento su convocatoria de una huelga hasta el miércoles, incluido, para exigir un cambio de modelo ferroviario y mayor seguridad tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona).

En el caso de Córdoba, y de toda Andalucía, la jornada de huelga se suma a un sinfín de incidencias y de cancelaciones debido al tren de borrascas que pasan por la comunidad desde la semana pasada. Durante varios días, la estación de Córdoba Julio Anguita ha estado prácticamente sin actividad alguna y fue ayer domingo cuando empezó a retomarse cierta normalidad.

En el caso de Renfe, y según ha informado la operadora a CÓRDOBA, el seguimiento de la huelga entre sus trabajadores está siendo este lunes del 12,05%. Los servicios mínimos de la compañía garantizan el 65% de los trenes de Media Distancia y el 73% de los de Alta Velocidad/Larga Distancia. Esos servicios se aplican sobre los siguientes trenes que sí están disponibles: el AVE Córdoba-Sevilla; circulación parcial de Avant Sevilla-Málaga entre Sevilla y Córdoba y entre Sevilla-Antequera y el Media Distancia, que circula exclusivamente entre Palma del Río y Alcolea (suprimido trayecto Alcolea-Villa del Río), es decir, que hay tren a Rabanales (siempre sin incluir los servicios afectados por la huelga), pero no lo hay de Córdoba a Jaén. También está disponible la conexión Córdoba-Madrid, pero en tren solo se hace el tramo de Villanueva de Córdoba-Madrid (con conexión por carretera entre Villanueva y Córdoba).

Concentración de trabajadores ferroviarios frente a la estación de Córdoba-Julio Anguita. / CHENCHO MARTÍNEZ

Concentración en Córdoba

Medio centenar de personas se han concentrado hoy frente a la estación de Córdoba Julio Anguita con motivo de la huelga. El responsable de CCOO de Renfe en Córdoba, Miguel Pérez-Parras, ha explicado que “tras varios días de intensas negociaciones entre el Ministerio de Transportes y las organizaciones representativas del sector se ha decidido mantener la convocatoria de huelga porque no se han alcanzado todavía soluciones concretas a las reivindicaciones planteadas”. Pérez-Parras ha remarcado que “nuestra voluntad sigue siendo la de alcanzar acuerdos que permitan dar respuesta a las reivindicaciones que han motivado este conflicto” y que “las negociaciones continúan abiertas”.

Sin embargo, el responsable sindical ha recordado que, a día de hoy, “no se han producido avances suficientes, no se han concretado compromisos ni se han dado respuestas reales a las reivindicaciones planteadas”. Así, “las causas que nos llevaron a la convocatoria de huelga siguen plenamente vigentes: el deterioro de la fiabilidad y de la calidad del servicio ferroviario, la falta de recursos humanos y materiales, la ausencia de planificación y la externalización de actividades esenciales que afectan directamente al funcionamiento diario del ferrocarril público”. Por todo ello, mientras no se produzcan respuestas concretas que permitan revertir esta situación, la convocatoria de huelga se mantiene hasta el miércoles inclusive.