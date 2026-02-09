La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha

La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía continúa sin una fecha definitiva. Fuentes de Adif, gestor de la infraestructura ferroviaria, mantienen que los plazos dependen de la evolución de los trabajos y de las comprobaciones de seguridad necesarias. Según la entidad, se espera poder ofrecer una actualización en los próximos días, aunque advierte de que la previsión puede variar, sobre todo debido a la posible afectación de las obras por las últimas lluvias.

El pasado día 28 de enero se fijaron un plazo de diez días para abrir la vía, "pero la situación climática ha llevado a tomar medidas de limitación de movilidad y las obras se ven afectadas", según aclaró el ministro de Transportes, Óscar Puente.

En los últimos días Renfe había manejado la previsión del 12 de febrero como posible referencia. Desde la operadora ferroviaria aclaran que esas fechas corresponden únicamente a estimaciones técnicas utilizadas para la planificación de la venta de billetes, y no implican que la infraestructura esté en condiciones de volver a operar, una información que corresponde a Adif.

¿Cómo van los trabajos?

Mientras tanto, los trabajos en el tramo afectado, en el entorno del accidente ferroviario de Adamuz continúan. En el lugar se puede observar que las actuaciones en el ámbito de la electrificación (todo lo relacionado con la catenaria) están muy avanzadas y la estructura que sostiene esos cables ya está prácticamente reconstruida, con los 12 postes que se habían dañado ya fijados en su lugar.

Obras en las vías del tren. / Ramón Azañón

De momento, los operarios acaban con los trabajos de electrificación para poder montar el carril, nivelar y estabilizar la vía una vez completada la preparación del balasto. En la zona opera maquinaria pesada para la retirada de los carriles que han quedado inservibles, así como para el acopio de nuevo material con el que se está reparando la vía. El área permanece custodiada por personal de seguridad, dadas las dimensiones de la intervención y la complejidad de los trabajos.

Todavía permanecen en el lugar tres vagones del tren de la compañía Iryo, además de numerosos escombros y elementos dañados. La retirada de estos restos era uno de los pasos imprescindibles antes de acometer la reconstrucción completa del tramo afectado y las posteriores pruebas de seguridad.

La interrupción de la línea de alta velocidad sigue provocando importantes afecciones en las conexiones ferroviarias entre Madrid y Andalucía, a la espera de que Adif y las operadoras puedan confirmar una fecha fiable para la recuperación total del servicio. Renfe sigue ofreciendo en autobús el tramo entre Córdoba y Villanueva de Córdoba en la venta de sus billetes al menos hasta el 12 de febrero.

El servicio ferroviario permanece suspendido desde el accidente producido en Adamuz el pasado 18 de enero, que provocó 46 muertes, aunque desde el pasado 28 de enero ya se trabaja en poder reabrir el servicio.