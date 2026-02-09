Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Efectos del tren de borrascas

El rastro del temporal en Córdoba: 117 árboles caídos, baches en las carreteras y red de saneamiento afectada

Emacsa atendió 40 emergencias y desplegó medidas para proteger del banco de germoplasma y el museo paleobotánico

Última hora de los avisos de la Aemet en Andalucía, riesgo de inundaciones y vuelta de los desalojados

Arboles caídos en la plaza Cardenal Toledo de Córdoba capital.

Arboles caídos en la plaza Cardenal Toledo de Córdoba capital. / CÓRDOBA

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha hecho este lunes un primer balance de algunas de las principales incidencias registradas en la capital debido al tren de borrascas. Miguel Ruiz Madruga, delegado de Infraestructuras, ha explicado que el temporal ha sido especialmente duro para el arbolado urbano: han caído 117 árboles, de los cuales 82 eran de gran porte, principalmente perennes, debido al encharcamiento del terreno y al viento. Ha advertido además de que aún se está evaluando el estado del arbolado y que podría ser necesario retirar alguno más por seguridad. Madruga ha agradecido la labor del personal de su delegación "que se ha vaciado en esta emergencia" y ha recordado que antes de que empezara la borrasca se realizaron labores de limpieza de arroyos, considerados puntos de riesgo, y que el dispositivo de emergencia ha contado con dos técnicos y personal de oficio en las naves municipales, además de 15 operarios desplegados de forma continua en la calle, pertenecientes a los servicios de alumbrado público, vía pública, edificios y colegios.

Otro de los problemas detectados por Infraestructuras en estos días ha sido la aparición de baches importantes en el asfalto, pese a contar con un Plan Asfalto en marcha. La prioridad inmediata en este momento es su reparación por el riesgo que suponen para la circulación. Ruiz Madruga ha insistido en que, pese a los momentos “muy duros”, todas las delegaciones han actuado de forma coordinada, lideradas por el alcalde, a quien ha atribuido una “conciencia muy especial de las situaciones de emergencia”. El objetivo prioritario, ha remarcado, "ha sido siempre proteger la vida de las personas y, después, las infraestructuras".

Reunión de los servicios municipales para la gestión de la fase de recuperación de la normalidad en Córdoba.

Reunión de los servicios municipales para la gestión de la fase de recuperación de la normalidad en Córdoba. / CÓRDOBA

Por su parte, Daniel García Ibarrola, concejal de Sostenibilidad y Medio Ambiente y presidente de Emacsa, ha explicado que la empresa de aguas ha atendido más de 40 incidencias, en un contexto poco habitual para la ciudad, "más acostumbrada a gestionar sequías que episodios de lluvias intensas". Según García Ibarrola, Emacsa contaba con experiencia previa en situaciones similares, como la Dana, y con un plan de emergencias por inundaciones, que se activó a través del centro unificado de emergencias. Uno de los principales objetivos durante el temporal "ha sido garantizar el abastecimiento de agua", algo que no se ha visto comprometido en ningún momento. Sin embargo, se han registrado "importantes afecciones en la red de saneamiento y pluviales, ya que prácticamente todas las instalaciones han dejado de funcionar debido a la crecida del río", ha destacado.

Afección en la red de saneamiento de Emacsa

Entre las infraestructuras afectadas, se encuentran la EDAR de La Golondrina, las distintas estaciones de bombeo, el tanque de tormentas y varios kilómetros de la red de saneamiento, dañados por el arrastre de barro y materiales. Al tratarse de infraestructuras soterradas, García Ibarrola ha señalado que "muchos de estos daños no son visibles, pero suponen una fase de trabajo especialmente compleja". También se han visto perjudicadas instalaciones como el Jardín Botánico, Majaneque, El Veredón, y otras zonas inundables.

Noticias relacionadas y más

Una higuera junto al hipopótamo

La prioridad en este momento es "realizar una evaluación exhaustiva de los daños cuando baje el nivel del río" y recuperar progresivamente el funcionamiento normal de todas las instalaciones. En relación con otros espacios municipales, Ibarrola ha indicado que "no ha habido incidencias en el zoológico más allá de la caída de una higuera junto a la zona donde vive el hipopótamo que, acostumbrado al agua, no se ha visto afectado". También ha habido caídas de 15 árboles en la Ciudad de los Niños y otros 12 en el Jardín Botánico, lo que obligó a adoptar medidas de protección en áreas especialmente sensibles como Molino de la Alegría, el banco de germoplasma y el museo paleobotánico. García Ibarrola ha insistido en que "el éxito de la gestión ha residido en anticiparse al peor escenario posible", recordando que “más vale pasarse de largo que quedarse corto” en situaciones de emergencia.

