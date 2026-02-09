Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE de Córdoba pide que los fondos de contingencia sirvan para aliviar "el drama humano de las inundaciones"

Antonio Hurtado insta a Ayuntamiento y Junta a anticipar ayudas para la reparación de daños

Última hora de los avisos de la Aemet en Andalucía, riesgo de inundaciones y vuelta de los desalojados

El portazo del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado.

El portazo del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha pedido hoy en rueda de prensa que los fondos de contingencia de las distintas administraciones se apliquen "para aliviar el drama humano de las inundaciones en Córdoba". Hurtado ha valorado "el extraordinario trabajo" hecho por los miembros de Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos y Policía Local, UME, Guardia Civil, Policía Nacional, CHG, AEMET y cuantos han colaborado en la evacuación y en la asistencia a los afectados.

Por ello, ha pedido que los fondos de contingencia de todas las administraciones, Administración Central, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento de Córdoba se apliquen en aliviar las dramáticas consecuencias de las inundaciones. En concreto, Hurtado ha requerido que se valoren los daños causados por las sucesivas borrascas que han asolado Córdoba en un escaso período de tiempo, para lo que pide que el Ayuntamiento ponga en marcha un equipo de personas que ayuden a los vecinos y empresas a evaluar los daños. El socialista ha aplaudido la declaración de zonas catastróficas anunciada por la vicepresidenta del Gobierno de España, María Jesús Montero, quien también ha informado sobre anticipar las ayudas y pedir colaboración a la UE a través del Fondo de Solidaridad.

A.J.González Córdoba Inundaciones temporal Parcelaciones Aeropuero parcelación Altea Guadalvalle

Calle cortada en Guadalvalle por los efectos de las borrascas. / A. J. GONZÁLEZ

El PSOE ha reclamado a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Córdoba que también anticipen las ayudas que propicien las reparaciones urgentes de viviendas, equipamientos e infraestructuras, además de que el Imdeec impulse medidas de ayudas a los negocios y empresas afectadas.

Para Hurtado, los daños del temporal pueden ser cuantiosos, ya que a fecha de hoy hay 859 viviendas afectadas y alrededor de 1.462 personas. El edil también ha pedido que se permanezca alerta por la posibilidad de nuevas borrascas y que se limpien los arroyos lo más posible para evitar más evacuaciones.

