El PSOE de Córdoba pide que los fondos de contingencia sirvan para aliviar "el drama humano de las inundaciones"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha pedido hoy en rueda de prensa que los fondos de contingencia de las distintas administraciones se apliquen "para aliviar el drama humano de las inundaciones en Córdoba". Hurtado ha valorado "el extraordinario trabajo" hecho por los miembros de Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos y Policía Local, UME, Guardia Civil, Policía Nacional, CHG, AEMET y cuantos han colaborado en la evacuación y en la asistencia a los afectados.

Por ello, ha pedido que los fondos de contingencia de todas las administraciones, Administración Central, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento de Córdoba se apliquen en aliviar las dramáticas consecuencias de las inundaciones. En concreto, Hurtado ha requerido que se valoren los daños causados por las sucesivas borrascas que han asolado Córdoba en un escaso período de tiempo, para lo que pide que el Ayuntamiento ponga en marcha un equipo de personas que ayuden a los vecinos y empresas a evaluar los daños. El socialista ha aplaudido la declaración de zonas catastróficas anunciada por la vicepresidenta del Gobierno de España, María Jesús Montero, quien también ha informado sobre anticipar las ayudas y pedir colaboración a la UE a través del Fondo de Solidaridad.

Calle cortada en Guadalvalle por los efectos de las borrascas. / A. J. GONZÁLEZ

El PSOE ha reclamado a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Córdoba que también anticipen las ayudas que propicien las reparaciones urgentes de viviendas, equipamientos e infraestructuras, además de que el Imdeec impulse medidas de ayudas a los negocios y empresas afectadas.

Para Hurtado, los daños del temporal pueden ser cuantiosos, ya que a fecha de hoy hay 859 viviendas afectadas y alrededor de 1.462 personas. El edil también ha pedido que se permanezca alerta por la posibilidad de nuevas borrascas y que se limpien los arroyos lo más posible para evitar más evacuaciones.

En Directo

Diario CÓRDOBA El Gobierno de España muestra su “absoluta empatía” con los habitantes de las zonas inundadas El Gobierno de España va a poner en marcha todos los mecanismos para recabar información, saber el alcance de los daños y poder afrontar la reconstrucción. En su visita a las zonas afectadas por las inundaciones en Granada y Jaén el presidente, Pedro Sánchez, ha expresado su “absoluta empatía, solidaridad, cercanía y comprensión a los afectados. Como se ha dicho desde los primeros días de estas borrascas el Gobierno de España, cuando sean superadas, va a poner en marcha todos los mecanismos para recabar la información, saber el alcance de los daños ocasionados por estas borrascas y en consecuencia, poder afrontar la reconstrucción. El Gobierno va a estar trabajando en la respuesta a esta crisis, pero también en el relanzamiento y la reconstrucción de todos los daños”.

Diario CÓRDOBA Pedro Sánchez anuncia ayudas rápidas al campo andaluz tras las borrascas El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado desde Huétor Tájar, uno de los municipios con más superficie agraria afectada por las borrascas, que el Gobierno de España aprobará un plan de ayudas a los agricultores y ganaderos andaluces "Vamos a poner en marcha todos los mecanismos para recabar información, conocer los daños y afrontar la reconstrucción. Tenemos el compromiso de que habrá ayudas del Estado y de que habará prontitud en la recepción para garantizar la certidumbre a pequeños agricultores y familias afectadas", apuntó el presidente del Gobierno. Los primeros cálculos sobre el impacto económico de las borrascas lo sitúan en torno a un 20% de la producción. Entidades como Asaja estiman que se pueden superar los 2.500 millones de euros. Noticias relacionadas y más Hacemos Córdoba preguntará en el próximo pleno por las actuaciones previstas tras el temporal

El Ayuntamiento tiene activados los procesos de demolición de 10 viviendas ilegales en zonas inundables de Córdoba

Adolfo Molina explica la hoja de ruta a seguir en Córdoba: "Mientras haya una persona desalojada, esa es la prioridad"

Araceli R. Arjona El rastro del temporal en Córdoba: 117 árboles caídos, baches en las carreteras y red de saneamiento afectada El Ayuntamiento de Córdoba ha hecho este lunes un primer balance de algunas de las principales incidencias registradas en la capital debido al tren de borrascas. Miguel Ruiz Madruga, delegado de Infraestructuras, ha explicado que el temporal ha sido especialmente duro para el arbolado urbano: han caído 117 árboles, de los cuales 82 eran de gran porte, principalmente perennes, debido al encharcamiento del terreno y al viento. Ha advertido además de que aún se está evaluando el estado del arbolado y que podría ser necesario retirar alguno más por seguridad. Madruga ha agradecido la labor del personal de su delegación "que se ha vaciado en esta emergencia" y ha recordado que antes de que empezara la borrasca se realizaron labores de limpieza de arroyos, considerados puntos de riesgo, y que el dispositivo de emergencia ha contado con dos técnicos y personal de oficio en las naves municipales, además de 15 operarios desplegados de forma continua en la calle, pertenecientes a los servicios de alumbrado público, vía pública, edificios y colegios. [Lea aquí la noticia al completo]

Diario CÓRDOBA Hacemos Córdoba preguntará en el próximo pleno por las actuaciones previstas tras el temporal El grupo municipal Hacemos Córdoba llevará al pleno de este jueves una batería de preguntas dirigidas al equipo de gobierno para conocer “qué medidas y actuaciones tiene previstas, si es que las hay, ante una situación de deterioro generalizado en la ciudad que el último temporal no ha hecho más que agravar”. Desde Hacemos Córdoba se hará especial hincapié en la situación de los acerados, ya que en “multitud de calles” se han detectado losetas sueltas que suponen un grave riesgo de caídas para los vecinos y vecinas. “Estamos hablando de un problema de seguridad evidente que no puede seguir esperando. Hay calles enteras con acerados en muy mal estado desde hace años y el temporal ha evidenciado aún más una falta de mantenimiento prolongada”, han señalado desde el grupo municipal. [Lea aquí la noticia al completo]