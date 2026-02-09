¿El principio del fin de la subida del alquiler? Los precios bajan en Córdoba capital un 2,4% en el último año, aunque en la provincia siguen disparados

El precio del alquiler ha registrado un descenso del 2,40% en el último año en Córdoba capital, un dato llamativo, ya que parece marcar un punto de inflexión en la tendencia de incrementos sostenidos en los últimos años, cuestión que debe estudiarse en próximos meses para comprobar si se refuerza o si el coste vuelve a subir en primavera.

Esto es, al menos, lo que se deduce del informe publicado este lunes por el portal inmobiliario pisos.com --con datos de enero de 2026 y comparados con el mismo mes del 2025--, que también marca una caída del coste del alquiler mensual en Córdoba, en este caso del -0,37%. Estas cifras contrastan, sin embargo, con las registradas en el conjunto de la provincia, que ha registrado un aumento de precios del alquiler del 20,28% interanual y del 2,39% mensual.

Subida de casi el 15% interanual en Andalucía

Mientras tanto, en Andalucía, la tendencia del precio del alquiler sigue siendo de subida constante y sostenida. La media regional es de un 14,36% más en el último año y lidera la tendencia la ciudad de Sevilla, que se ha anotado un crecimiento del 35,13%. Le siguen Jaén, con un +9,97%, Almería (+1,07%) y Málaga (+0,94%). Sin embargo, además de Córdoba, otras tres capitales de provincia han visto reducirse los precios de la renta de la vivienda en el último año. Son Granada (-2,21%), Cádiz (-2,40%) y Huelva (-17,03%).

Jóvenes buscando pisos de alquiler. / E.D.

A nivel nacional, el precio del metro cuadrado en alquiler en enero de 2026 fue de 14,34 euros, una cifra que arrojó una subida mensual del 0,91%. En la comparativa interanual, creció un 14,72%.

La subida de las mensualidades de alquiler es, según expone Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, “el resultado directo de un profundo desajuste entre una demanda creciente y una oferta que, lejos de ampliarse, se está contrayendo de forma progresiva”. Para el experto, la presión de los inquilinos va en aumento porque “el acceso a la compra continúa siendo complejo para una parte relevante de la población, mientras que aspectos como una mayor movilidad geográfica, empleo temporal o modelos familiares más flexibles favorecen el alquiler como opción preferente frente a la propiedad”.

Un mercado difícil para los inquilinos

Sin embargo, el directivo subraya que “el verdadero cuello de botella del mercado se encuentra en la oferta porque, en los últimos años, muchos propietarios han optado por retirar sus viviendas del alquiler tradicional o por reconvertirlas a otros usos, como el alquiler turístico, el alquiler de temporada o incluso la venta”. Las razones que esgrime Font son fundamentalmente “económicas y regulatorias”.

El resultado práctico es “un mercado altamente competitivo”, según Font, “donde los inquilinos se enfrentan a procesos de selección cada vez más exigentes, con mayores garantías económicas solicitadas y una rápida absorción de cualquier vivienda que salga a precios razonables”, añadiendo que “esta dinámica no solo empuja los precios al alza, sino que también eleva las barreras de acceso al alquiler, generando exclusión residencial en determinados perfiles sociales”.

Barcelona, la capital más cara

El informe mensual de pisos.com reveló que las regiones más caras para vivir de alquiler en enero de 2026 fueron Madrid (21,81 €/m²), Baleares (18,67 €/m²) y Cataluña (16,42 €/m²), mientras que las rentas más económicas estuvieron en La Rioja (6,35 €/m²), Extremadura (6,80 €/m²) y Castilla y León (6,90 €/m²). En el último mes, el incremento más llamativo tuvo lugar en Asturias (2,88%). Solo cayó Canarias (-0,55%). Respecto al año pasado, Aragón (29,56%) fue la que más subió. Canarias (-4,09%) arrojó el único descenso.

En la clasificación de provincias por renta, en enero de 2026 la primera posición fue para Madrid con 21,81 euros por metro cuadrado. Le siguieron Barcelona (18,80 €/m²) y Baleares (18,67 €/m²). En el lado opuesto, Ourense cerró la clasificación con 4,54 euros por metro cuadrado. Otras provincias económicas fueron Ávila (4,65 €/m²) y Soria (4,85 €/m²),. La provincia que más encareció sus alquileres en el último mes fue Guadalajara (3,83%), mientras que la que más los abarató fue Almería (-2,65%). De un año a otro, la mayor subida registrada fue la de Guadalajara (29,92%). La única renta que se ajustó fue la de Santa Cruz de Tenerife (-7,39%).

Noticias relacionadas

En cuanto a capitales de provincia, Barcelona fue la más cara para los inquilinos con 30,08 euros por metro cuadrado. Le siguieron Madrid (29,66 €/m²) y Donostia-San Sebastián (21,20 €/m²). Por el contrario, Palencia fue la más barata con 6,63 euros por metro cuadrado. Otras capitales de provincia económicas fueron Huelva (7,15 €/m²) y Zamora (7,24€/m²). Sevilla (2,20%) protagonizó las subidas mensuales, mientras que Teruel (-2,40%) fue la capital que más se devaluó en este periodo. Frente a enero de 2025, Sevilla (35,13%) lideró los incrementos. El recorte más llamativo lo arrojó Huelva (-17,03%).