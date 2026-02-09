Educación Digital
La Plataforma de Ampa Niñ@s del Sur y Fampa Córdoba defienden que prohibir las redes a los menores "no basta"
Familias y plataformas reclaman educación digital integral y participación de los menores frente a la limitación de acceso a redes sociales
Ante la propuesta del Gobierno de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, Fampa Córdoba, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de Córdoba y la Plataforma de Ampa Niñ@s del Sur han enviado un posicionamiento conjunto en el que reconocen la medida como un primer paso positivo, pero alertan de que no es suficiente para garantizar la seguridad y el bienestar de la infancia.
Prohibición limitada
Según ambas organizaciones, la velocidad con la que evoluciona Internet hace que los menores puedan saltarse fácilmente los controles de edad o acceder a contenidos nocivos a través de mensajería, búsquedas web o publicidad digital. Por ello, defienden que es esencial dotar a niñas y niños de herramientas para afrontar riesgos y acompañarlos en su aprendizaje sobre el uso seguro de las tecnologías.
"No partimos de la prohibición; queremos darles voz y enseñarles a participar en la toma de decisiones sobre el uso de smartphones y redes sociales", señalan. La iniciativa incluye pactos de familia para retrasar el uso de dispositivos hasta los 16 años y espacios de reflexión en el aula, donde los menores pueden compartir sus preocupaciones y aprender estrategias de protección digital.
Educación digital y afectivo-sexual
El posicionamiento subraya la necesidad de un abordaje educativo integral en las escuelas que contemple tres pilares: En primer lugar, la alfabetización digital sana y segura, para prevenir adicciones y proteger la privacidad; en segundo, el pensamiento crítico, que permita identificar bulos, delitos de odio y contenidos inapropiados; por último, una educación sexual integral, adaptada a cada edad, para fomentar relaciones igualitarias, prevenir violencia y romper estereotipos de género.
Participación y colaboración
Fampa Córdoba y Niñ@s del Sur hacen un llamado a la Junta de Andalucía y a los centros educativos para implementar estas medidas y reflexionar sobre el uso responsable de pantallas y dispositivos en el aula. Asimismo, reclaman fomentar ocio saludable, actividades al aire libre y entornos libres de pantallas, como complemento fundamental a la educación digital.
"Solo con diálogo social, coordinación y participación activa de la comunidad educativa podremos garantizar que los menores naveguen de forma segura y desarrollen competencias digitales, emocionales y sociales necesarias para su vida", concluyen.
