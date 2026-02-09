El nivel del río sigue bajando en Córdoba pese a las lluvias que han dejado 11 litros esta madrugada

El nivel del río sigue bajando a su paso por Córdoba. Según los datos actualizados en tiempo real de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, desde que alcanzó el pico de algo más de 6 metros de lámina de agua el sábado por la noche, el nivel no ha dejado de descender y ya está por debajo de 4,5 metros (4,25 y bajando). Y ello, pese a las lluvias registradas la pasada madrugada, que han descargado en la capital 11,1 litros por metro cuadrado.

Hoy se espera un día lluvioso de nuevo aunque no hay avisos meteorológicos ni temporal a la vista, si bien la situación sigue siendo complicada, ya que el nivel del río se mantiene en nivel rojo de máxima alerta y lo estará hasta que se sitúe por debajo de 2,5 metros.

El caudal del Guadalquivir alcanzó esta noche el pico de descenso de 1.407 metros cúbicos, tras el cual ha iniciado un leve incremento y según los últimos registros de las 8.58 horas de esta mañana el caudal circulante es de 1.432 metros cúbicos.

Tanto la CHG como las autoridades locales mantienen la vigilancia del caudal y del nivel del río, cuyas variaciones dependen en gran medida de las lluvias que se produzcan en la cabecera de la cuenca del Guadalquivir y de los desembalses. A esta hora, embalses como el San Rafael de Navallana, Jándula, Martín Gonzalo o Yeguas, que desembocan en la capital, siguen soltando agua.

Rafael Verdú A. J. González María José Polo, catedrática de Ingeniería Hidráulica: «En nuestro país, las alertas hidrológicas salvan vidas» Experta en cambio climático y cuestiones ambientales, María José Polo, catedrática de Ingeniería Hidráulica de la UCO, reflexiona sobre fenómenos cada vez más intensos como las inundaciones vividas en Córdoba a cuenta de las borrascas, que seguirán ocurriendo. [Lea aquí la noticia al completo]

José Muñoz Caro Huerta de naranjos inundada en la zona de La Graja, en Palma del Río. / J. Muñoz El temporal causa ya problemas de estocaje en los almacenes de cítricos de La Vega La continuada presencia de lluvias en la comarca de la Vega del Guadalquivir amenaza el principal motor económico de Palma del Río: la agricultura. A las decenas de cultivos que han quedado completamente anegados con las crecidas de los ríos Genil y Guadalquivir hay que añadir la imposibilidad de recolectar y que la tierra no puede absorber más agua. El sector citrícola vive estos días con la mirada puesta en el cielo y con el cronómetro en la mano. Antonio Carmona, presidente de la asociación profesional Palmanaranja, confirma que la situación es "crítica" para el suministro de fruta. "La actividad en los almacenes estará ahora mismo a un 40% o 50% como mucho", indica Carmona, para quien la prioridad es cumplir con los compromisos, aunque, "por las previsiones de lluvia, no tenemos muchas esperanzas de poder volver a recolectar hasta que pase el temporal, así que seguro que casi todos nos vamos a quedar sin estoc", refiriéndose a los almacenes que trabajan la fruta en fresco para distribución nacional e internacional.

Miguel Heredia Ambiente en los negocios de la Judería, este domingo. / Manuel Murillo «Es el peor febrero desde hace 45 años»: los negocios, tabernas y hoteles de la Judería de Córdoba pagan las facturas de la lluvia Córdoba amaneció este domingo con un aire distinto. Tras días de lluvia persistente y cielos encapotados, la ciudad parecía recobrar una normalidad frágil, casi provisional. Personas caminando por el Paseo de la Ribera, familias aprovechando los primeros rayos de sol consistentes en varias jornadas, terrazas con desayunos repartidos sin prisas y niños jugando, todavía con cautela, en parques próximos. La capital se desperezaba, eso sí, sin perder de vista las aguas que aún están por venir una vez aterrizada la borrasca Marta. En paralelo, los negocios del casco histórico, hoteles, bares, cafeterías y tiendas de recuerdos, exprimían la matinal y buena parte de la tarde con una idea clara en la cabeza: difícilmente se podrá compensar el daño económico acumulado durante estas semanas. Porque, como repiten muchos de ellos, llueve sobre mojado.

Pilar Cobos Ambiente en la Ribera, este domingo. / Manuel Murillo La actividad turística cae a "niveles covid" por la tragedia de Adamuz y las borrascas: "Una ruina para el turismo" El año 2026 ha comenzado con una fuerte sacudida para el sector terciario en Córdoba, debido al impacto del accidente de trenes de Adamuz, y la consecuente pérdida de la conexión con Madrid por alta velocidad, y de las borrascas registradas en los últimos días, que han provocado la suspensión de trenes, cortes de carreteras y el cierre del aeropuerto. Desde el sector turístico, aluden a «niveles covid» de actividad y estiman en un 50% la caída media experimentada en hoteles y restaurantes. En la misma línea, las agencias de viajes han sufrido un parón casi total de las reservas y las viviendas turísticas observan «un descenso muy importante» del número de pernoctaciones. La presidenta de la Asociación de Empresarios de Hospedaje (Aehcor), Elena Rizos, afirma que «podemos valorarlo como una ruina para el turismo». La semana pasada, los hoteles registraron un descenso de entre el 40% y el 50% de la actividad entre las cancelaciones y la caída de las reservas de última hora. Aehcor estima que las pernoctaciones han disminuido un 50% en comparación con el año pasado y continúan registrando cancelaciones, por lo que esperan que el descenso de la actividad se mantenga esta semana.

