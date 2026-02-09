Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El nivel del río sigue bajando en Córdoba pese a las lluvias que han dejado 11 litros esta madrugada

Desde que el Guadalquivir superó en la capital los 6 metros el pasado sábado, no ha dejado de descender, aunque sigue en nivel rojo

En directo | El regreso de los desalojados tras las inundaciones, la crecida del río Guadalquivir y los avisos de la Aemet

Vista del nivel del río en la reapertura del Puente Romano de Córdoba, ayer.

Vista del nivel del río en la reapertura del Puente Romano de Córdoba, ayer. / Manuel Murillo

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

El nivel del río sigue bajando a su paso por Córdoba. Según los datos actualizados en tiempo real de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, desde que alcanzó el pico de algo más de 6 metros de lámina de agua el sábado por la noche, el nivel no ha dejado de descender y ya está por debajo de 4,5 metros (4,25 y bajando). Y ello, pese a las lluvias registradas la pasada madrugada, que han descargado en la capital 11,1 litros por metro cuadrado.

Hoy se espera un día lluvioso de nuevo aunque no hay avisos meteorológicos ni temporal a la vista, si bien la situación sigue siendo complicada, ya que el nivel del río se mantiene en nivel rojo de máxima alerta y lo estará hasta que se sitúe por debajo de 2,5 metros.

El caudal del Guadalquivir alcanzó esta noche el pico de descenso de 1.407 metros cúbicos, tras el cual ha iniciado un leve incremento y según los últimos registros de las 8.58 horas de esta mañana el caudal circulante es de 1.432 metros cúbicos.

Tanto la CHG como las autoridades locales mantienen la vigilancia del caudal y del nivel del río, cuyas variaciones dependen en gran medida de las lluvias que se produzcan en la cabecera de la cuenca del Guadalquivir y de los desembalses. A esta hora, embalses como el San Rafael de Navallana, Jándula, Martín Gonzalo o Yeguas, que desembocan en la capital, siguen soltando agua.

