Las licencias para apartamentos turísticos en Córdoba se duplican en un solo año

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba otorgó en 2025 un total de 115 licencias para la apertura de nuevos edificios de apartamentos turísticos en la ciudad. Este modelo de alojamiento, que tomó impulso tras la pandemia del coronavirus, se caracteriza por ocupar edificios o bloques enteros y ofrecer servicios similares a los de un hotel. La subida en Córdoba es tan destacada que solo hace falta echar un vistazo a los datos de años anteriores. Según las cifras a las que ha tenido acceso este periódico, el número de licencias dadas para abrir apartamentos turísticos creció en Córdoba el año pasado un 150%, teniendo en cuenta que en 2024 fueron 46 permisos por los más de 100 concedidos el año pasado.

Según los datos de la Gerencia de Urbanismo, el año clave para observar un aumento de la tendencia en estos alojamientos es 2019. Y es que en 2018 apenas se concedieron 16 licencias de este tipo, y un año después ya fueron 91, lo que supone una subida de casi un 470%. En 2020, año de la covid, las licencias volvieron a aumentar hasta rozar el centenar (se quedaron en 99). Para 2021 hubo una caída, con 62 permisos, un descenso que se confirmó en 2022, con 46 licencias. Hay que tener en cuenta que en estos años todavía se arrastraban numerosas medidas preventivas relacionadas con la pandemia. Ya en 2023 volvieron a crecer hasta las 55 licencias, bajaron en 2024 a las 46 y 2025 se consolidó como el ejercicio clave en este sentido.

Durante el año pasado, rara era la semana en la que en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Córdoba no apareciera una calificación ambiental (paso previo a la licencia) para la actividad de apartamentos turísticos, y lo mismo ocurría en las comisiones de licencias de la Gerencia de Urbanismo.

Apartamentos turísticos en la plaza del Potro, en el casco histórico de Córdoba. / A. J. González

Pese a la subida, sí hay que tener claro que los apartamentos turísticos no son el modelo de alojamiento más presente en la ciudad, ni en número de establecimientos ni en plazas que ofertan. Aunque en el caso de las plazas, sí que hay que tener en consideración que cada apartamento tiene, de media, unos 3,2 plazas de capacidad.

Esta media se obtiene analizando los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que dice que a finales del año pasado había en Córdoba capital un total de 474 apartamentos turísticos que acumulaban 1.563 plazas. Son 145 bloques más los disponibles y un 57,4% más de plazas con respecto a 2024.

Diferencias con las viviendas

En Córdoba capital, los principales modelos de alojamiento para visitantes son los hoteles, las viviendas de uso turístico (VUT) y los apartamentos turísticos. En el caso de las VUT, son las que más plazas totales acumulan y, además, se ha tenido que limitar su expansión ante la afección que estaban suponiendo para la vivienda tradicional en ciertas zonas de la ciudad. La diferencia principal entre una VUT y un apartamento turístico es que el apartamento turístico es una actividad comercial que ocupa edificios enteros y que se asemeja más a un hotel que a un piso en alquiler de corta temporada. Las VUT, sin embargo, son viviendas de particulares que se ponen en el mercado del alquiler turístico y se enmarcan en bloques donde conviven con la actividad residencial regular.

Reparto de plazas

Según el Informe sobre la distribución y regulación de los alojamientos turísticos en el municipio de Córdoba al 31/12/2025, elaborado por Antonio Torres, que fue jefe del Centro de Proceso de Datos del Ayuntamiento entre 1984 y 2012, en Córdoba capital hay 3.620 alojamientos turísticos con una capacidad total de 28.634 plazas. Sí hay que señalar que este documento toma de referencia el Registro de Alojamientos Turísticos de la Junta de Andalucía, que en muchos datos difiere de los del INE (por ejemplo, en este registro hay muchos menos apartamentos turísticos que los que refleja el INE).

Licencias para apartamentos turísticos en Córdoba. / CÓRDOBA

En cualquier caso, dicho informe asegura que la tipología predominante correspondía a las viviendas de uso turístico, que representaban el 91,77% del total, seguidas de los establecimientos hoteleros (3,26%) y los apartamentos turísticos (1,99%). En conjunto, dice el documento, «estas tres modalidades concentraban el 97,02% de los alojamientos registrados, mientras que el 2,98% restante correspondía a alojamientos de tipo rural y campamentos de turismo».

Estos datos ponen de relieve que las viviendas de uso turístico (3.322) y los apartamentos turísticos (72) constituían, en conjunto, el 93,76% de los 3.620 alojamientos registrados en la fecha de referencia. Estas modalidades sumaban 18.953 plazas, equivalentes al 66,19% del total de plazas turísticas, y disponían de 8.240 habitaciones, lo que representaba el 62,84% del conjunto. Cabe recordar que ahora mismo no se puede abrir una VUT en ningún barrio de los distritos centro y sur, los más saturados en este sentido.