La Librería Luque de Córdoba, reconocida por su trayectoria en un encuentro nacional del sector

La histórica librería cordobesa Luque ha sido reconocida. Este centenario establecimiento ha sido galardonado por su dilatada y sublime trayectoria en el 27º Congreso de Librerías organizado en Valencia por la Confederación Española del Gremio y Asociaciones de Libreros (CEGAL) en el que también han sido premiadas la librería madrileña La mar de Letras (Madrid), en la categoría de innovación y la gallega Bandini (Bertamiráns), en la modalidad de nueva apertura.

Los 2º Premios del Congreso de Librerías han puesto el broche de oro a un encuentro que congregó a libreros de todo el país y que se ha celebrado durante el pasado fin de sermana. La última jornada de trabajo del congreso desarrollada este domingo permitió conocer en profundidad la iniciativa Leer es un Derecho, liderada por la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, a través de una presentación en la que participó, junto con María José Gálvez, Fernando Flores de la Universitat de València y en la que se puso de manifiesto la importancia de las librerías como garantes.

Juan A García, presidente de la Federación Andaluza de Librerías, en representación de Librería Luque; Sara Sánchez, directora gerente de CEGAL; Óscar Porral Vicente, de Librería Bandini; Elena Djukic Gómez, de Librería La Mar de Letras; y Mónica Cabello, coordinadora técnica de CEGAL. / CÓRDOBA

Nuevos retos del sector

También se destacaron durante el evento los nuevos retos de la organización como son el relevo empresarial, la mejora continua y el aprovechamiento de las herramientas digitales a disposición de las librerías independientes. Como última ponencia el foco se centró en la literatura juvenil como uno de los temas de actualidad que se aborda desde el sector.

Los talleres y grupos de trabajo especializados sobre lectura infantil, Zona Cómic, Kiriko, Convenio sectorial y Ferias se desarrollaron en horario de tarde, cerrando esta sesión con las conclusiones más significativas de este encuentro y en el que se anunció también la sede anfitriona de la próxima edición del Congreso, que se celebrará en 2028 en Santiago de Compostela.