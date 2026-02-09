Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 9 de febrero de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Música
Recital flamenco de Anabel Castillo
El salón Líceo Real Círculo de la Amistad será escenario de la actuación de Anabel Castillo acompañada de Rafael Trenas, a la guitarra, y Daniel Morales Mawe, en la percusión, dentro de las Jornadas Culturales Flamencas organizadas por el Ayuntamiento de Córdoba. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad.
Alfonso XIII, 14.
20.30 horas.
Exposición
‘Retratos’, de María José Ruiz Navarro
Se trata de una colección de retratos femeninos que invita a mirar sin artificios ni estereotipos, poniendo el foco en la diversidad, la expresión y la dignidad de cada persona retratada.
CÓRDOBA. Colegio Abogacía de Córdoba.
Morería, 5.
09.00 a 14.00 y de 17.00 19.30 horas.
Literatura infantil
Sesiones de lectura con ‘La Hora del Cuento’
Habrá sesión de lectura en las bibliotecas municipales Arrabal del Sur (Priego de Córdoba, s/n, antigua Normal de Magisterio) y Fuensanta (Arquitecto Sáenz de Santamaría, s/n), a cargo de Pilar Nicolás y Rafa Blanes,
respectivamente. La asistencia es libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Bibliotecas Arrabal del Sur y Fuensanta.
17.00 horas.
Real Academia
Presentación de ‘Un recorrido por su obra pictórica’
Tendra lugar la presentación de Un recorrido por su obra a cargo de su autor, el pintor Antonio Bujalance Gómez . Presentará el acto Miguel Clementson.
CÓRDOBA. IES Luis de Góngora.
Claudio Marcelo.
19.30 horas.
Exposición
‘Obras emblemáticas del siglo XIX en la colección Fundación Cajasol
Los asistentes podrán disfrutar de una cuidada selección que incluye retratos, pintura de historia, escenas de costumbres y paisajes, piezas clave que definen la evolución estética de toda una época.
CÓRDOBA. Fundación Cajasol.
Ronda de los Tejares, 32.
De 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.
