Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 9 de febrero de 2026

Música

Recital flamenco de Anabel Castillo

El salón Líceo Real Círculo de la Amistad será escenario de la actuación de Anabel Castillo acompañada de Rafael Trenas, a la guitarra, y Daniel Morales Mawe, en la percusión, dentro de las Jornadas Culturales Flamencas organizadas por el Ayuntamiento de Córdoba. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad. Alfonso XIII, 14. 20.30 horas.

Exposición

‘Retratos’, de María José Ruiz Navarro

Se trata de una colección de retratos femeninos que invita a mirar sin artificios ni estereotipos, poniendo el foco en la diversidad, la expresión y la dignidad de cada persona retratada.

CÓRDOBA. Colegio Abogacía de Córdoba. Morería, 5. 09.00 a 14.00 y de 17.00 19.30 horas.

Literatura infantil

Sesiones de lectura con ‘La Hora del Cuento’

Habrá sesión de lectura en las bibliotecas municipales Arrabal del Sur (Priego de Córdoba, s/n, antigua Normal de Magisterio) y Fuensanta (Arquitecto Sáenz de Santamaría, s/n), a cargo de Pilar Nicolás y Rafa Blanes,

respectivamente. La asistencia es libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Bibliotecas Arrabal del Sur y Fuensanta. 17.00 horas.

Real Academia

Presentación de ‘Un recorrido por su obra pictórica’

Tendra lugar la presentación de Un recorrido por su obra a cargo de su autor, el pintor Antonio Bujalance Gómez . Presentará el acto Miguel Clementson.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. IES Luis de Góngora. Claudio Marcelo. 19.30 horas.

Exposición

‘Obras emblemáticas del siglo XIX en la colección Fundación Cajasol

Los asistentes podrán disfrutar de una cuidada selección que incluye retratos, pintura de historia, escenas de costumbres y paisajes, piezas clave que definen la evolución estética de toda una época.