El Hospital Quirónsalud Córdoba incorpora cirugía robótica de máxima precisión para rodilla y cadera.

El Hospital Quirónsalud Córdoba ha incorporado la técnica robótica ROSA (Robotic Orthopedic Surgical Assistant) para cirugías de reemplazo de rodilla y cadera, un sistema asistido por robot de última generación que permite intervenciones más precisas, personalizadas y orientadas a mejorar la recuperación y la calidad de vida de los pacientes, reforzando así su apuesta por la innovación médica y la excelencia asistencial.

Este avanzado sistema convierte al Hospital Quirónsalud Córdoba en el único centro de la provincia que cuenta con esta tecnología, desarrollada por Zimmer Biomet, que integra inteligencia artificial, navegación 3D y análisis en tiempo real para optimizar la colocación de implantes en artroplastias de rodilla y cadera, explica el centro sanitario privado en una nota de prensa.

El sistema ROSA permite a los especialistas planificar la intervención de forma individualizada, integrando datos anatómicos específicos de cada paciente y ofreciendo información clave durante todo el procedimiento. De este modo, el robot asiste al cirujano en tiempo real para lograr cortes óseos más exactos y una colocación más precisa de las prótesis, lo que se traduce en mejores resultados funcionales.

El doctor Pablo Navarro, especialista del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Quirónsalud Córdoba, ha destacado que “la incorporación de ROSA marca un hito en la atención ortopédica del centro, permitiéndonos avanzar hacia cirugías más predecibles, menos invasivas y con un potencial de recuperación más rápido, siempre con el bienestar del paciente como eje central”.

Tecnología al servicio del cirujano

Desde el centro subrayan que el sistema no opera de forma autónoma, sino que actúa como una herramienta avanzada de apoyo al cirujano, manteniéndose en todo momento el control clínico y la toma de decisiones en manos del equipo médico. “ROSA no sustituye al cirujano, sino que potencia sus capacidades, mejorando la planificación y la ejecución de la cirugía”, ha añadido Navarro.

Por su parte, el doctor Fernando Mozo, también especialista del servicio, ha señalado que esta incorporación responde a una estrategia orientada a ofrecer tratamientos innovadores y a situar al hospital a la vanguardia de la cirugía ortopédica en la sanidad privada cordobesa.

Un nuevo hito en la trayectoria del hospital

La llegada de esta tecnología se suma a otros hitos recientes del Hospital Quirónsalud Córdoba, como la renovación del sello dorado de la Joint Commission International, la máxima acreditación internacional en calidad y seguridad del paciente, que lo convierte en el único hospital de la provincia con esta distinción y el primero del grupo Quirónsalud en Andalucía en obtenerla.

Con esta nueva incorporación, el Hospital Quirónsalud Córdoba refuerza su posición como referente en innovación sanitaria, apostando por la integración de tecnología avanzada e inteligencia artificial para mejorar los resultados clínicos y la experiencia de los pacientes.