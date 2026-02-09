Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto laboral

Hitachi no se sentará con los sindicatos en el Sercla: acusa a CCOO de "incumplimiento del compromiso y falta de buena voluntad"

La empresa considera "que no se dan las condiciones" para avanzar en la negociación y así lo ha comunicado al órgano de resolución de conflictos

Manifestación de trabajadores de Hitachi.

Manifestación de trabajadores de Hitachi. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La dirección de la planta de Córdoba de Hitachi Energy ha comunicado al CARL (Centro Andaluz de Relaciones Laborales) su decisión de no asistir a las reuniones con los sindicatos del comité de empresa en la sede del Sercla en Córdoba (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía), tal y como se acordó el pasado día 3 de febrero. Hitachi y los sindicatos fijaron entonces un calendario de reuniones para intentar desbloquear la negociación del convenio colectivo.

Según señala la empresa en una nota de prensa, "tras constatar el incumplimiento del compromiso y la falta de buena voluntad de CCOO [sindicato mayoritario en el comité], que mantiene su estrategia de presión más allá de los ámbitos de la negociación, la empresa considera que no se dan las condiciones para avanzar en el marco de las reuniones definidas para la comisión técnica".

Hitachi recuerda que el calendario fijaba la primera reunión para este martes, 10 de febrero, y las siguientes para los días 17 y 26 de febrero. Según la empresa, "se convino establecer una comisión técnica que tenía la finalidad de desescalar el conflicto laboral y crear las condiciones adecuadas para una nueva negociación del convenio colectivo, contemplando la paralización, e incluso la desconvocatoria, de las movilizaciones y huelgas previstas".

Convenio prorrogado

Asimismo, Hitachi insiste en que el convenio colectivo actual" está en vigor y se encuentra prorrogado en situación de ultraactividad hasta diciembre de 2026, tal y como consta en el registro oficial de convenios".

"La empresa mantiene su voluntad de establecer un marco negociador siempre que este se realice en un clima que favorezca la misma -señala Hitachi-, algo que, en estos momentos no sucede".

