Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo | BorrascasDemolicionesAdolfo MolinaAeropuerto CórdobaDaños en el campoLimpiezaIncidenciasNivel del ríoCarreterasEl tiempo
instagramlinkedin

Patrimonio

El flamenco íntimo volverá a las tabernas históricas de Córdoba en 2027

El Ayuntamiento y el colectivo de tabernas preparan un proyecto estable con actuaciones en directo y sin megafonía, que contará este año con pruebas piloto

Presentación de la Ruta de Tabernas Históricas

Presentación de la Ruta de Tabernas Históricas / CÓRDOBA

Guadalupe Gavilán

Córdoba recuperará una de sus tradiciones más arraigadas: el flamenco en directo y sin amplificación en las tabernas históricas. El Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), y la Asociación de Tabernas Históricas trabajan ya en un proyecto que se desarrollará de forma completa en 2027, aunque durante este año se llevarán a cabo pruebas piloto.

La iniciativa se ha presentado este lunes en la Taberna de Santa Marina durante una rueda de prensa en la que han participado la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, representantes del colectivo de tabernas y responsables del proyecto de comunicación.

Flamenco, gastronomía y tradición

El proyecto contempla la celebración de 14 actuaciones flamencas, una en cada taberna histórica, con un formato íntimo, basado únicamente en guitarra y cante, sin megafonía, para recrear el ambiente de las antiguas tertulias flamencas que durante décadas formaron parte de la vida cotidiana de estos establecimientos.

Las actuaciones irán acompañadas de una propuesta gastronómica basada en productos cordobeses con denominación de origen, en colaboración con Sabores de Córdoba, y cada taberna se identificará con un producto concreto de la tierra.

Según ha explicado Blanca Torrent, el objetivo es reforzar el papel de las tabernas como patrimonio vivo, combinando cultura, gastronomía y desarrollo económico, y hacerlo en el mes de febrero, una época de menor actividad turística y económica, para contribuir a la dinamización de la ciudad.

Un proyecto con vocación de permanencia

Desde la Asociación de Tabernas Históricas se ha subrayado que la iniciativa no busca un evento puntual, sino la creación de un proyecto estable, que permita preservar tradiciones en riesgo de desaparición y transmitirlas a las nuevas generaciones en un entorno familiar e intergeneracional.

La idea es que la experiencia forme parte del calendario cultural de Córdoba y se consolide como un atractivo diferencial tanto para vecinos como para visitantes.

El balance de la primera ruta

Durante el acto también se ha hecho balance de la primera Ruta de las Tabernas Históricas, celebrada en 2025, que registró un incremento de la afluencia de público y contribuyó a la revalorización de estos espacios como puntos de encuentro cultural.

En el ámbito de la difusión, el responsable del proyecto de comunicación, Ricardo Holgado, ha destacado el impacto alcanzado en redes sociales, con 677.825 visualizaciones, y la puesta en marcha de un mapa digital interactivo que facilitó el acceso a la localización, la oferta gastronómica y la información de cada taberna.

Noticias relacionadas

Holgado ha subrayado que actualmente "la distancia no se mide en kilómetros, sino en clics", y ha defendido la importancia de contar la historia y el valor humano de las tabernas para atraer nuevos públicos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
  2. Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
  3. El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
  4. Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
  5. Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
  6. El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
  7. El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
  8. La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria

Renfe sitúa el seguimiento de la huelga de trenes en Córdoba entre sus trabajadores en un 12,05%

Renfe sitúa el seguimiento de la huelga de trenes en Córdoba entre sus trabajadores en un 12,05%

Córdoba impulsa un proyecto pionero que usa el podcast como apoyo terapéutico tras el cáncer de mama

Córdoba impulsa un proyecto pionero que usa el podcast como apoyo terapéutico tras el cáncer de mama

El nivel del río sigue bajando en Córdoba pese a las lluvias, que han dejado 11 litros esta madrugada

El nivel del río sigue bajando en Córdoba pese a las lluvias, que han dejado 11 litros esta madrugada

El rastro del temporal en Córdoba: 117 árboles caídos, baches en las carreteras y red de saneamiento afectada

El rastro del temporal en Córdoba: 117 árboles caídos, baches en las carreteras y red de saneamiento afectada

El Ayuntamiento de Córdoba pone en marcha la limpieza de las zonas afectadas por las inundaciones

Los seis detenidos por el apuñalamiento mortal en el Sector Sur pasarán este martes a disposición judicial

Los seis detenidos por el apuñalamiento mortal en el Sector Sur pasarán este martes a disposición judicial

El PSOE de Córdoba pide que los fondos de contingencia sirvan para aliviar "el drama humano de las inundaciones"

El PSOE de Córdoba pide que los fondos de contingencia sirvan para aliviar "el drama humano de las inundaciones"

¿Quieres asistir al partido Coto Córdoba CB - Biele ISB Iraurgi? ¡Participa en el sorteo!

¿Quieres asistir al partido Coto Córdoba CB - Biele ISB Iraurgi? ¡Participa en el sorteo!
Tracking Pixel Contents