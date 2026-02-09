El flamenco íntimo volverá a las tabernas históricas de Córdoba en 2027

Córdoba recuperará una de sus tradiciones más arraigadas: el flamenco en directo y sin amplificación en las tabernas históricas. El Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), y la Asociación de Tabernas Históricas trabajan ya en un proyecto que se desarrollará de forma completa en 2027, aunque durante este año se llevarán a cabo pruebas piloto.

La iniciativa se ha presentado este lunes en la Taberna de Santa Marina durante una rueda de prensa en la que han participado la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, representantes del colectivo de tabernas y responsables del proyecto de comunicación.

Flamenco, gastronomía y tradición

El proyecto contempla la celebración de 14 actuaciones flamencas, una en cada taberna histórica, con un formato íntimo, basado únicamente en guitarra y cante, sin megafonía, para recrear el ambiente de las antiguas tertulias flamencas que durante décadas formaron parte de la vida cotidiana de estos establecimientos.

Las actuaciones irán acompañadas de una propuesta gastronómica basada en productos cordobeses con denominación de origen, en colaboración con Sabores de Córdoba, y cada taberna se identificará con un producto concreto de la tierra.

Según ha explicado Blanca Torrent, el objetivo es reforzar el papel de las tabernas como patrimonio vivo, combinando cultura, gastronomía y desarrollo económico, y hacerlo en el mes de febrero, una época de menor actividad turística y económica, para contribuir a la dinamización de la ciudad.

Un proyecto con vocación de permanencia

Desde la Asociación de Tabernas Históricas se ha subrayado que la iniciativa no busca un evento puntual, sino la creación de un proyecto estable, que permita preservar tradiciones en riesgo de desaparición y transmitirlas a las nuevas generaciones en un entorno familiar e intergeneracional.

La idea es que la experiencia forme parte del calendario cultural de Córdoba y se consolide como un atractivo diferencial tanto para vecinos como para visitantes.

El balance de la primera ruta

Durante el acto también se ha hecho balance de la primera Ruta de las Tabernas Históricas, celebrada en 2025, que registró un incremento de la afluencia de público y contribuyó a la revalorización de estos espacios como puntos de encuentro cultural.

En el ámbito de la difusión, el responsable del proyecto de comunicación, Ricardo Holgado, ha destacado el impacto alcanzado en redes sociales, con 677.825 visualizaciones, y la puesta en marcha de un mapa digital interactivo que facilitó el acceso a la localización, la oferta gastronómica y la información de cada taberna.

Holgado ha subrayado que actualmente "la distancia no se mide en kilómetros, sino en clics", y ha defendido la importancia de contar la historia y el valor humano de las tabernas para atraer nuevos públicos.