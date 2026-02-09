Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo | BorrascasDemolicionesAdolfo MolinaAeropuerto CórdobaDaños en el campoLimpiezaIncidenciasNivel del ríoCarreterasEl tiempo
instagramlinkedin

Temporal

Corte parcial de tráfico en dos carriles descendentes de la avenida de Vallellano en Córdoba por riesgo de caída de árboles

La circulación no está cortada, si bien se hace preciso extremar la precaución y atender a la señalización provisional instalada en la zona

Corte de tráfico en dos de los carriles descendentes de la avenida de Vallellano, durante la tarde de este lunes.

Corte de tráfico en dos de los carriles descendentes de la avenida de Vallellano, durante la tarde de este lunes. / CÓRDOBA

Manuel Ruiz

Manuel Ruiz

Córdoba

La avenida de Vallellano registra un corte parcial al tráfico debido al riesgo de caída de arbolado por el temporal, según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba a través del área de Movilidad.

La medida se ha adoptado pasado el mediodía por motivos de seguridad y afecta a un tramo de unos cien metros en dos de los carriles descendentes de la avenida, por lo que la circulación no está cortada, si bien se hace preciso extremar la precaución y atender a la señalización provisional instalada en la zona.

El temporal, sumado al estado de algunos ejemplares que vienen sufriendo las inclemencias del viento desde hace días hace temer que puedan desprenderse y suponer un peligro, tanto para vehículos como para peatones, lo que ha obligado a esta medida.

Noticias relacionadas

Esta y otras incidencias del tráfico en Córdoba puede consultarse en las redes sociales de Movilidad.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
  2. Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
  3. El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
  4. Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
  5. Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
  6. El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
  7. El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
  8. La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria

La convocatoria de médicos de familia para el tercer punto de Urgencias de Córdoba queda desierta

La convocatoria de médicos de familia para el tercer punto de Urgencias de Córdoba queda desierta

El nivel del río sigue bajando en Córdoba pese a las lluvias, que han dejado 11 litros esta madrugada

El nivel del río sigue bajando en Córdoba pese a las lluvias, que han dejado 11 litros esta madrugada

Corte parcial de tráfico en dos carriles descendentes de la avenida de Vallellano por riesgo de caída de árboles

Corte parcial de tráfico en dos carriles descendentes de la avenida de Vallellano por riesgo de caída de árboles

Renfe sitúa el seguimiento de la huelga de trenes en Córdoba entre sus trabajadores en un 12,05%

Renfe sitúa el seguimiento de la huelga de trenes en Córdoba entre sus trabajadores en un 12,05%

Córdoba impulsa un proyecto pionero que usa el podcast como apoyo terapéutico tras el cáncer de mama

Córdoba impulsa un proyecto pionero que usa el podcast como apoyo terapéutico tras el cáncer de mama

El rastro del temporal en Córdoba: 117 árboles caídos, baches en las carreteras y red de saneamiento afectada

El rastro del temporal en Córdoba: 117 árboles caídos, baches en las carreteras y red de saneamiento afectada

El Ayuntamiento de Córdoba pone en marcha la limpieza de las zonas afectadas por las inundaciones

Los seis detenidos por el apuñalamiento mortal en el Sector Sur pasarán este martes a disposición judicial

Los seis detenidos por el apuñalamiento mortal en el Sector Sur pasarán este martes a disposición judicial
Tracking Pixel Contents