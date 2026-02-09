Corte parcial de tráfico en dos carriles descendentes de la avenida de Vallellano en Córdoba por riesgo de caída de árboles

La avenida de Vallellano registra un corte parcial al tráfico debido al riesgo de caída de arbolado por el temporal, según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba a través del área de Movilidad.

La medida se ha adoptado pasado el mediodía por motivos de seguridad y afecta a un tramo de unos cien metros en dos de los carriles descendentes de la avenida, por lo que la circulación no está cortada, si bien se hace preciso extremar la precaución y atender a la señalización provisional instalada en la zona.

El temporal, sumado al estado de algunos ejemplares que vienen sufriendo las inclemencias del viento desde hace días hace temer que puedan desprenderse y suponer un peligro, tanto para vehículos como para peatones, lo que ha obligado a esta medida.

Esta y otras incidencias del tráfico en Córdoba puede consultarse en las redes sociales de Movilidad.

Manuel González Lucena dispone un fondo municipal extraordinario para reparar los daños por el temporal Una partida presupuestaria municipal soportará inicialmente en Lucena, con carácter excepcional, la ejecución de numerosas intervenciones dirigidas a resolver los cuantiosos daños acarreados por las últimas borrascas encadenadas. Por el momento, el Ayuntamiento debe finalizar los análisis de las actuaciones y las valoraciones oportunas para fijar una cuantía exacta que, progresivamente, "iremos suplementando", avanzó este lunes el alcalde, Aurelio Fernández, con los recursos "que hagan falta" hasta "volver a poner la situación que teníamos originariamente". Paralelamente, el Ayuntamiento confía plenamente en obtener fondos de las administraciones superiores, esto es, Diputación, Junta y Estado, con la finalidad de afrontar inversiones "extraordinarias". En el municipio, superado el período más agudo de los temporales, afloran numerosas incidencias en calles, caminos rurales e instalaciones municipales, tanto en el núcleo principal como en las aldeas de Jauja y Las Navas del Selpillar. [Lea aquí la noticia completa]

Andalucía espera tres nuevos frentes aunque con precipitaciones menos intensas Andalucía espera la llegada de tres frentes activos en las jornadas del lunes, miércoles y jueves, que dejarán acumulaciones de agua de menor envergadura y cuantía por metro cuadrado que las sufridas en la semana anterior tras el paso de las sucesivas borrascas que azotaron a la comunidad. En declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan de Dios del Pino, ha precisado que seguirán registrándose lluvias hasta el viernes --con una tregua durante el fin de semana-- que "no tienen que ver con las situaciones de los días anteriores". En este sentido, el delegado territorial de la Aemet ha concretado que el frente activo está dejando este lunes lluvias "que pueden superar los cien litros por metro cuadrado en Grazalema (Cádiz) en doce horas", así como de 60 en el mismo periodo de tiempo en la comarca malagueña de Serranía de Ronda y en la gaditana del Estrecho. Asimismo, ha apuntado que en la zona jiennense de Cazorla y Segura podrán caer "hasta 40 litros en doce horas", aunque ha advertido que a lo largo del día esa cifra puede duplicarse.

Diario CÓRDOBA Sánchez apuesta por un acuerdo nacional para anticiparse a la nueva realidad climática El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado un acuerdo nacional que permita responder de manera conjunta y anticipada, desde diferentes perspectivas, a la nueva realidad climática, como ponen de manifiesto las siete borrascas que han afectado a España en estos primeros 40 días del año. Sánchez ha hecho estas declaraciones durante una visita a Huétor Tájar (Granada) para conocer los daños del temporal, un acto en el que ha reiterado que el Ejecutivo activará los mecanismos necesarios para cuantificar los daños y activar la recuperación y reconstrucción de la zona. El presidente ha interpretado que el tren de borrascas invita a reflexionar y ha exigido a los representantes institucionales estar unidos para poder anticiparse a borrascas "tan destructivas".