Hacemos Córdoba preguntará en el próximo pleno por las actuaciones previstas tras el temporal

El grupo pedirá un plan de actuaciones urgentes en todos los barrios

Última hora de los avisos de la Aemet en Andalucía, riesgo de inundaciones y vuelta de los desalojados

Charco formado en una calle de Córdoba por la lluvia caída.

Charco formado en una calle de Córdoba por la lluvia caída. / A. J. GONZÁLEZ

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El grupo municipal Hacemos Córdoba llevará al pleno de este jueves una batería de preguntas dirigidas al equipo de gobierno para conocer “qué medidas y actuaciones tiene previstas, si es que las hay, ante una situación de deterioro generalizado en la ciudad que el último temporal no ha hecho más que agravar”. Desde Hacemos Córdoba se hará especial hincapié en la situación de los acerados, ya que en “multitud de calles” se han detectado losetas sueltas que suponen un grave riesgo de caídas para los vecinos y vecinas. “Estamos hablando de un problema de seguridad evidente que no puede seguir esperando. Hay calles enteras con acerados en muy mal estado desde hace años y el temporal ha evidenciado aún más una falta de mantenimiento prolongada”, han señalado desde el grupo municipal.

Asimismo, se preguntará por el estado del asfalto en las carreteras municipales, donde han aparecido “numerosos agujeros” tras las lluvias, una situación que, según Hacemos Córdoba, “no puede achacarse únicamente al temporal, sino a la ausencia de un mantenimiento adecuado y continuado”. En este sentido, han advertido de que “estos desperfectos suponen un riesgo tanto para vehículos como para peatones y requieren una actuación inmediata”.

A.J.González Córdoba Temporal lluvia inundaciones borrasca Leonardo Parcelación Guadalvalle

Una calle de la zona de Guadalvalle. / A. J. GONZÁLEZ

El grupo municipal también reclamará explicaciones sobre el estado de las instalaciones deportivas municipales, que vuelven a presentar goteras cada vez que llueve. “No es normal que, cada vez que se producen lluvias, las instalaciones deportivas sufran los mismos problemas. Esto demuestra que no se están abordando soluciones de fondo y que los problemas estructurales se arrastran desde hace tiempo”, han afirmado.

Plan de actuaciones para todos los barrios

En este contexto, Hacemos Córdoba exigirá la puesta en marcha de un plan de actuaciones integral que alcance a “todos y cada uno de los barrios”, con el objetivo de corregir una situación de abandono acumulado y garantizar la seguridad de la ciudadanía. “No puede haber barrios de primera y de segunda. Es imprescindible un plan claro, con actuaciones concretas y plazos definidos, que permita afrontar de una vez el déficit de mantenimiento que sufre la ciudad”, han subrayado.

Igualmente, se reclamará la intervención urgente en plazas y espacios públicos, entre ellos la plaza situada junto a la biblioteca central, donde los bancos presentan un grave deterioro. “El mal estado de estos elementos no es nuevo y pone de manifiesto una dejadez continuada en el cuidado de los espacios públicos, que el temporal solo ha terminado de sacar a la luz”, han denunciado.

Desde Hacemos Córdoba se exigirá “celeridad y eficacia” en las actuaciones, evitando que se repitan situaciones vividas en anteriores episodios de lluvias. “Esperamos que no vuelva a ocurrir lo que ya hemos visto otras veces, cuando desperfectos graves tardaron meses en ser reparados. La ciudad no puede seguir pagando la falta de mantenimiento con cada temporal”, han concluido.

Apoyo a las personas afectadas

Hacemos Córdoba ha vuelto a trasladar su “solidaridad y apoyo” a las personas afectadas por el temporal, especialmente a aquellas que han tenido que ser evacuadas de sus viviendas. Al mismo tiempo, ha querido “agradecer el trabajo y la dedicación de los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como de los servicios de emergencia, por su labor fundamental”.

