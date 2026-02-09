Hacemos Córdoba preguntará en el próximo pleno por las actuaciones previstas tras el temporal

El grupo municipal Hacemos Córdoba llevará al pleno de este jueves una batería de preguntas dirigidas al equipo de gobierno para conocer “qué medidas y actuaciones tiene previstas, si es que las hay, ante una situación de deterioro generalizado en la ciudad que el último temporal no ha hecho más que agravar”. Desde Hacemos Córdoba se hará especial hincapié en la situación de los acerados, ya que en “multitud de calles” se han detectado losetas sueltas que suponen un grave riesgo de caídas para los vecinos y vecinas. “Estamos hablando de un problema de seguridad evidente que no puede seguir esperando. Hay calles enteras con acerados en muy mal estado desde hace años y el temporal ha evidenciado aún más una falta de mantenimiento prolongada”, han señalado desde el grupo municipal.

Asimismo, se preguntará por el estado del asfalto en las carreteras municipales, donde han aparecido “numerosos agujeros” tras las lluvias, una situación que, según Hacemos Córdoba, “no puede achacarse únicamente al temporal, sino a la ausencia de un mantenimiento adecuado y continuado”. En este sentido, han advertido de que “estos desperfectos suponen un riesgo tanto para vehículos como para peatones y requieren una actuación inmediata”.

Una calle de la zona de Guadalvalle. / A. J. GONZÁLEZ

El grupo municipal también reclamará explicaciones sobre el estado de las instalaciones deportivas municipales, que vuelven a presentar goteras cada vez que llueve. “No es normal que, cada vez que se producen lluvias, las instalaciones deportivas sufran los mismos problemas. Esto demuestra que no se están abordando soluciones de fondo y que los problemas estructurales se arrastran desde hace tiempo”, han afirmado.

Plan de actuaciones para todos los barrios

En este contexto, Hacemos Córdoba exigirá la puesta en marcha de un plan de actuaciones integral que alcance a “todos y cada uno de los barrios”, con el objetivo de corregir una situación de abandono acumulado y garantizar la seguridad de la ciudadanía. “No puede haber barrios de primera y de segunda. Es imprescindible un plan claro, con actuaciones concretas y plazos definidos, que permita afrontar de una vez el déficit de mantenimiento que sufre la ciudad”, han subrayado.

Igualmente, se reclamará la intervención urgente en plazas y espacios públicos, entre ellos la plaza situada junto a la biblioteca central, donde los bancos presentan un grave deterioro. “El mal estado de estos elementos no es nuevo y pone de manifiesto una dejadez continuada en el cuidado de los espacios públicos, que el temporal solo ha terminado de sacar a la luz”, han denunciado.

Desde Hacemos Córdoba se exigirá “celeridad y eficacia” en las actuaciones, evitando que se repitan situaciones vividas en anteriores episodios de lluvias. “Esperamos que no vuelva a ocurrir lo que ya hemos visto otras veces, cuando desperfectos graves tardaron meses en ser reparados. La ciudad no puede seguir pagando la falta de mantenimiento con cada temporal”, han concluido.

Apoyo a las personas afectadas

Hacemos Córdoba ha vuelto a trasladar su “solidaridad y apoyo” a las personas afectadas por el temporal, especialmente a aquellas que han tenido que ser evacuadas de sus viviendas. Al mismo tiempo, ha querido “agradecer el trabajo y la dedicación de los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como de los servicios de emergencia, por su labor fundamental”.

En Directo

Diario CÓRDOBA El Gobierno de España muestra su “absoluta empatía” con los habitantes de las zonas inundadas El Gobierno de España va a poner en marcha todos los mecanismos para recabar información, saber el alcance de los daños y poder afrontar la reconstrucción. En su visita a las zonas afectadas por las inundaciones en Granada y Jaén el presidente, Pedro Sánchez, ha expresado su “absoluta empatía, solidaridad, cercanía y comprensión a los afectados. Como se ha dicho desde los primeros días de estas borrascas el Gobierno de España, cuando sean superadas, va a poner en marcha todos los mecanismos para recabar la información, saber el alcance de los daños ocasionados por estas borrascas y en consecuencia, poder afrontar la reconstrucción. El Gobierno va a estar trabajando en la respuesta a esta crisis, pero también en el relanzamiento y la reconstrucción de todos los daños”.

Diario CÓRDOBA Pedro Sánchez anuncia ayudas rápidas al campo andaluz tras las borrascas El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado desde Huétor Tájar, uno de los municipios con más superficie agraria afectada por las borrascas, que el Gobierno de España aprobará un plan de ayudas a los agricultores y ganaderos andaluces "Vamos a poner en marcha todos los mecanismos para recabar información, conocer los daños y afrontar la reconstrucción. Tenemos el compromiso de que habrá ayudas del Estado y de que habará prontitud en la recepción para garantizar la certidumbre a pequeños agricultores y familias afectadas", apuntó el presidente del Gobierno. Los primeros cálculos sobre el impacto económico de las borrascas lo sitúan en torno a un 20% de la producción. Entidades como Asaja estiman que se pueden superar los 2.500 millones de euros.

Araceli R. Arjona El rastro del temporal en Córdoba: 117 árboles caídos, baches en las carreteras y red de saneamiento afectada El Ayuntamiento de Córdoba ha hecho este lunes un primer balance de algunas de las principales incidencias registradas en la capital debido al tren de borrascas. Miguel Ruiz Madruga, delegado de Infraestructuras, ha explicado que el temporal ha sido especialmente duro para el arbolado urbano: han caído 117 árboles, de los cuales 82 eran de gran porte, principalmente perennes, debido al encharcamiento del terreno y al viento. Ha advertido además de que aún se está evaluando el estado del arbolado y que podría ser necesario retirar alguno más por seguridad. Madruga ha agradecido la labor del personal de su delegación "que se ha vaciado en esta emergencia" y ha recordado que antes de que empezara la borrasca se realizaron labores de limpieza de arroyos, considerados puntos de riesgo, y que el dispositivo de emergencia ha contado con dos técnicos y personal de oficio en las naves municipales, además de 15 operarios desplegados de forma continua en la calle, pertenecientes a los servicios de alumbrado público, vía pública, edificios y colegios. [Lea aquí la noticia al completo]

