Córdoba impulsa un proyecto pionero que usa el podcast como apoyo terapéutico tras el cáncer de mama

Córdoba vuelve a situarse a la vanguardia de la innovación sanitaria con un proyecto de investigación que une ciencia, comunicación y humanización del cuidado. El Hospital Universitario Reina Sofía ha presentado los resultados de un estudio que analiza el uso del podcast guiado como intervención terapéutica complementaria para mujeres que han terminado la quimioterapia por cáncer de mama.

El trabajo, desarrollado junto al Hospital Clínic de Barcelona, ha contado con la participación de un equipo multidisciplinar de profesionales de oncología médica, salud mental, farmacia, enfermería, universidad y comunicación, y con la implicación clave de 14 mujeres que han compartido de forma generosa su experiencia personal tras la enfermedad.

Un proyecto que integra ciencia, sensibilidad y escucha

Durante la presentación, responsables institucionales y sanitarios han subrayado que esta iniciativa va más allá de la investigación clínica. Se trata de un proyecto que pone a la persona en el centro, entendiendo el cáncer no solo desde el punto de vista físico, sino también emocional, social y vital.

El estudio ha sido impulsado por el Hospital Reina Sofía, en colaboración con el Hospital Clínic de Barcelona, el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) y la Cátedra En qué te puedo ayudar. Humanizando el cáncer, integrando disciplinas tan diversas como la oncología médica, la salud mental y la comunicación.

Según han expuesto en la presentación del proyecto, el objetivo principal era comprobar si la autograbación de un podcast íntimo y guiado podía convertirse en una herramienta terapéutica útil para mejorar el estado emocional de las pacientes una vez finalizado el tratamiento oncológico.

El podcast como herramienta terapéutica

El formato elegido fue el audio por su capacidad para generar intimidad y por obligar a verbalizar aquello que muchas veces permanece silenciado. Las participantes se grabaron a solas en sus casas durante cuatro días, abordando distintos momentos clave del proceso oncológico: el diagnóstico, la espera, el plan de tratamiento y la quimioterapia.

De estas grabaciones nació la miniserie Lo grabé en silencio, construida a partir de los testimonios reales de las mujeres. Posteriormente, se realizaron grupos focales guiados por profesionales de salud mental en ambos hospitales, cuyos discursos fueron analizados mediante metodología cualitativa por la Universidad de Córdoba.

Los resultados muestran que esta narrativa sonora íntima mejora el bienestar emocional, ayuda a ordenar pensamientos, alivia tensiones, permite resignificar el dolor y favorece el inicio de un proceso de reconstrucción personal tras la enfermedad.

Además, han defendido que se trata de una herramienta accesible, de bajo coste y fácil implementación, lo que abre la puerta a su uso en otros centros sanitarios y a futuros ensayos clínicos.

"Ponerle palabra a lo vivido me ayudó a sanar"

Una de las participantes del estudio, Sandra, ha compartido durante el acto su experiencia personal, aportando la dimensión más humana del proyecto.

"Cuando me invitaron a participar pensé que, si con mi testimonio podía ayudar a otra mujer, ya merecía la pena", ha explicado. Sin embargo, con el paso de los días descubrió que el proceso iba mucho más allá de un gesto solidario. "Grabarme durante cuatro días, sin prisa, buscando huecos solo para mí, empezó a ser una experiencia sanadora".

Hablar en voz alta, sin nadie delante, le permitió ordenar emociones, mirar su proceso con otra perspectiva y ponerle nombre a sentimientos que hasta entonces no había verbalizado. "Me ayudó a resignificar el dolor y a verme con otros ojos. Hoy me siento muy orgullosa de todo lo que he sido capaz".

Diagnosticada en junio de 2024, Sandra reconoce que el podcast le regaló algo que había olvidado en medio del día a día: tiempo para sí misma. "Parar, escucharme y dedicarme ese momento fue un alivio. Te ayuda a sanar".

Su deseo, como el del resto de participantes, es que su voz sirva para que otras mujeres se sientan menos solas, más acompañadas y comprendidas tras un diagnóstico tan duro.

Comunicar también es cuidar

Desde el equipo investigador se ha insistido en que este proyecto demuestra que la escucha también cura y que la comunicación puede formar parte del tratamiento. No se trata solo de supervivencia, sino de calidad de vida, reinserción social y reconstrucción personal tras el cáncer.

Con esta iniciativa, el Hospital Reina Sofía reafirma su compromiso con una atención sanitaria innovadora, centrada en la persona y profundamente humana, en la que acompañar no es solo tratar, sino ofrecer herramientas para volver a habitar la vida después de la enfermedad.