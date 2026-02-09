La provincia de Córdoba cerró el pasado año con 2.163.577 visitantes, un 3,9% más que en 2024 cuando la cifra fue de 2.082.559, según ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

La comunidad recibió 37,9 millones de turistas, un 5,2% más que el año anterior, pero el crecimiento más significativo se produjo en la capacidad del sector para generar riqueza y oportunidades laborales. Los ingresos turísticos alcanzaron los 26.938 millones de euros, con un aumento del 8,4% nominal y del 3,8% real, lo que permitió superar por primera vez los 30.000 millones de euros de impacto económico total.

“Este 2025 ha sido, sin duda, un año histórico para el turismo andaluz. Los resultados no solo superan nuestras expectativas, sino que confirman la solidez de un modelo que prioriza la calidad, el ingreso y el empleo. El Gobierno de Juanma Moreno ha construido una nueva estrategia turística que cuenta con el respaldo de estos datos”, ha asegurado el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal.

El gasto medio diario se situó en 87,35 euros, un 6,8% más, mientras que el gasto por estancia alcanzó los 542 euros, con una media de 6,2 días por viaje. Estos datos reflejan un turismo que aporta más valor añadido a la economía andaluza y refuerza la rentabilidad social y empresarial del sector.

Máximo histórico en empleo en el sector

En empleo, 2025 marcó un nuevo máximo histórico con una media de 482.000 personas ocupadas en el sector turístico, y picos de hasta 531.000 empleos en el tercer trimestre, lo que supone superar por primera vez el medio millón de trabajadores. El crecimiento interanual fue del 10,1%, una de las mayores tasas de la serie histórica, y el turismo generó el 43% de todo el empleo creado en Andalucía durante el año.

“El turismo es un motor fundamental para la prosperidad de Andalucía y para la creación de oportunidades laborales estables y de calidad. Hemos dejado atrás ese modelo que priorizaba el número de turistas y ahora incidimos en el impacto que esta industria tiene en el bienestar de los andaluces. También hemos demostrado que, con la aplicación de la innovación, la promoción quirúrgica y la cogobernanza somos capaces de crecer de un forma inteligente y sostenible”, ha apuntado el consejero.

Además, Bernal destaca que "la calidad del empleo continuó mejorando", con una reducción de la temporalidad desde el 41% en 2019 hasta el 20% en 2025, lo que consolida al turismo como "un motor de trabajo más estable y profesionalizado".

Turismo en todos los puntos de Andalucía

El crecimiento del sector se extendió a todo el territorio. Un total de 775 municipios andaluces recibieron turistas durante 2025 y 49 localidades incorporaron por primera vez turismo internacional, lo que confirma la expansión del modelo hacia zonas de interior, rurales y no tradicionales. Todas las provincias registraron avances en viajeros, pernoctaciones y empleo turístico, con especial dinamismo en destinos emergentes.

Turismo resalta, aismismo que la desestacionalización se consolidó como una tendencia estructural, con mayor reparto de la actividad a lo largo del año, "lo que permite estabilizar el empleo, mejorar la rentabilidad empresarial y favorecer la convivencia en los destinos".

“Estamos construyendo un modelo más equilibrado, sostenible y que llega a cada rincón de nuestra tierra. Andalucía se consolida como un destino competitivo y diverso, preparado para los desafíos del futuro”, concluyó Bernal.

Consolidación del turismo internacional

El turismo internacional alcanzó también cifras récord, con un 6,6% más que en 2024, por encima de la media nacional. Los ingresos procedentes de estos mercados ascendieron a 20.076 millones de euros, con un crecimiento del 8,8%, lo que refuerza el posicionamiento de Andalucía como uno de los destinos más competitivos del sur de Europa.

El mercado nacional mantuvo su fortaleza con un aumento de cerca del 5%. Andalucía se consolidó como primer destino de los españoles, con una cuota del 21% en alojamiento hotelero.

"Estos resultados se apoyan en la mejor conectividad aérea de la historia de la comunidad, con 139.265 vuelos y 19,6 millones de pasajeros, y en una estrategia basada en sostenibilidad, calidad, innovación y seguridad jurídica, respaldada por la Ley del Turismo Sostenible de Andalucía", precisa el consejero.