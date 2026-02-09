La Aemet no libra a Córdoba del paraguas esta semana aunque el sol podría volver por San Valentín

Nueva semana, y ya van tres, marcada por la borrasca en Córdoba y con el paraguas, chubasquero y botas como compañeros indispensables de los cordobeses. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta la presencia de lluvia durante prácticamente toda la semana, aunque no serán tan virulentas como el temporal de la borrasca Leonardo y el relevo de la borrasca Marta, alejando así los temores de nuevos desbordamientos e inundaciones tras la situación crítica vivida en las últimas jornadas.

La inestabilidad atmosférica hace difícil poner fecha al final de las lluvias en la capital y provincia. Si hace unas jornadas se marcaba como fecha determinante el miércoles 11 de febrero, ahora el pronóstico de la Aemet prorroga la borrasca durante el jueves y el viernes, con la posibilidad de chubascos también el sábado 14 de febrero, Día de San Valentín, día en el que también podría volver el sol.

La tregua del domingo, tras las lluvias torrenciales de Marta el sábado, ha dado paso a la vuelta de las precipitaciones este lunes, que ya han dejado 11 litros durante la madrugada. Para la jornada del 9 de febrero se esperan lluvias durante todo el día, en especial en el segundo tramo de la jornada.

Los días más lluviosos de la semana

Para esta semana, la Aemet prevé cuatro días de lluvias intensas. Además, del lunes, se espera una probabilidad del 100% de lluvias el martes y el miércoles, si bien la madrugada del martes podría ser más tranquila, rebajando al 55 por ciento la posibilidad de precipitaciones.

Tras el jueves, que será un día de cielos con intervalos nubosos y lluvia –cifrada en un 90 por ciento en el primer tramo del día, y reduciéndose al 75% a partir de mediodía-; los chubascos volverán con fuerza el viernes 13 de febrero, con cielos muy nubosos y lluvia.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

¿El final de las borrascas?

El sábado 14 de febrero, Día de San Valentín, podría marcar el principio del fin de las borrascas que han azotado a la capital y la provincia las últimas semanas, según la Aemet. Será una jornada de intervalos nubosos, con lluvia escasa, cifrada en un 60% de probabilidades, y el día en el que el sol podría volver a asomar en Córdoba.

Ya el domingo se espera que reine la estabilidad, aunque persistirán los intervalos nubosos, pero, eso sí, sin riego de nuevas lluvias, marcando así la vuelta a un tiempo anticiclónico, un mes de enero y primera quincena de febrero marcados por los temporales.

Atentos a los termómetros

La persistencia de las lluvias irá en paralelo a una subida significativa de las temperaturas con mínimas y máximas disparadas por encima de los valores medios de esta época del año. Así, de lunes a jueves, la máxima se situará en el entorno de los 20 grados, con mínima de 14 grados el martes y el miércoles, y de 13 grados el jueves.

De cara al fin de semana, ligero descenso de las máximas, que oscilarán entre los 17 y 18 grados, y caída escalonada de las mínimas que pasará de los 8 grados el viernes, a los 5º el sábado y 3 grados el domingo.