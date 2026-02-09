La convocatoria de médicos de familia para el tercer punto de Urgencias de Córdoba queda desierta

El Sindicato de Médicos de Córdoba ha informado de que la convocatoria de dos puestos de médico de familia de Atención Primaria que lanzó el SAS para cubrir, entre otras, las necesidades del tercer punto de urgencias de Levante han quedado desiertas según se ha publicado en la resolución de la Dirección Gerencia de los Distritos Sanitarios Córdoba y Guadalquivir.

La convocatoria se publicó el 15 de enero de este año y el 23 de ese mes se publicó la relación provisional excluyendo a los dos aspirantes a la misma. Transcurrido el plazo para la presentación de alegaciones sin que se presentara ninguna, se ha declarado desierta.

En respuesta a esta situación, el sindicato ha cuestionado las condiciones laborales que se ofrece a los médicos y afirma que el Dispositivo de Apoyo para el que se lanzó la convocatoria "es una figura contractual que nació ya lastrada por la precariedad". En su opinión, "no es casualidad que el Sindicato Médico Andaluz no firmara en su día el pacto de 2007 que le dio forma ya que ofrece contratos poco atractivos, escasa estabilidad y una utilización que, en la práctica, convierte a estos profesionales en comodines del sistema, sin garantías reales de dignidad laboral ni de seguridad asistencial".

A esto se suma, añaden, "un factor bien conocido por los médicos: las guardias en la capital cordobesa, especialmente duras, mal organizadas y con frecuencia desarrolladas en condiciones que distan mucho de lo razonable". Por eso, concluyen, "nadie quiere esas plazas".

Este diario ha trasladado a la Junta de Andalucía la consulta sobre cuál será el siguiente paso, dado que la convocatoria ha quedado desierta y de momento, no ha informado si se convocará de nuevo o hay prevista alguna otra medida. Cabe recordar que el consejero de Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, condicionó la apertura del tercer punto de urgencias a la contratación de personal. La apertura estaba prevista para finales de enero y de momento, la inauguración sigue sin fecha.