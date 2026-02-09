Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Clece y Fundación Miguel Castillejo impulsarán la formación y la inserción laboral en Andalucía

El acuerdo permitirá al alumnado adquirir experiencia en entornos reales de trabajo

Clece y Fundación Miguel Castillejo impulsarán la formación y la inserción laboral en Andalucía.

/ CÓRDOBA

Rafael Castro

Rafael Castro

La Fundación Miguel Castillejo y Clece han firmado un convenio de colaboración orientado a reforzar la formación práctica y la inserción laboral del alumnado que participa en los programas impulsados por la entidad. El acuerdo se aplica tanto a Clece como a todas sus filiales, entre las que destaca Atende, empresa especializada en servicios sociales. Joaquina Castillejo Gorráiz, presidenta del Patronato de la Fundación Miguel Castillejo, y Gabriel Vázquez Morales, responsable de Recursos Humanos de Clece en la Dirección Regional Sur, rubricaron este primer convenio de ámbito regional. Asistieron también a la firma David Cobo, delegado de Clece y filiales en Córdoba, y Beatriz Gómez, jefa de servicio de Atende en Córdoba.

Esta colaboración permitirá reforzar la formación práctica del alumnado en entornos reales de trabajo, mejorando su empleabilidad en el ámbito social y sociosanitario.

Clece y Fundación Miguel Castillejo impulsarán la formación y la inserción laboral en Andalucía.

/ CÓRDOBA

Desde ambas entidades se subraya la importancia de este convenio como una apuesta por la formación de calidad, la empleabilidad y el compromiso social en la ciudad de Córdoba, así como por el fortalecimiento de la colaboración entre entidades sociales y empresas que prestan servicios esenciales a la comunidad.

