El Ayuntamiento de Córdoba también pedirá la Medalla de Andalucía para el pueblo de Adamuz

Como ya hiciera la Diputación de Córdoba, varios municipios de la provincia o el propio Parlamento andaluz, el pleno del Ayuntamiento de Córdoba solicitará la Medalla de Andalucía para el pueblo de Adamuz. Así lo ha informado este lunes el portavoz del gobierno municipal del Consistorio cordobés, Miguel Ángel Torrico, que ha detallado que se propondrá una declaración institucional para el próximo sobre la que espera que todos los grupos la apoyen para que así salga adelante. Esta medalla, ha dicho Torrico, sería “más que de justicia” para un pueblo que actuó, desde el minuto cero del accidente ferroviario, de una forma “humana, cerca y eficiente”.

Es el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el órgano encargado de elegir a las Medallas de la comunidad autónoma, unas distinciones que se entregan cada 28 de febrero. Desde particulares, hasta asociaciones, pasando por varias administraciones, no han sido pocas las voces que han pedido reconocer el trabajo que hicieron los vecinos de este municipio cordobés en uno de los capítulos más negros de su historia, si no el que más.

Más asuntos para el pleno

Torrico ha avanzado también las mociones que el Grupo Municipal Popular llevará al próximo pleno, además de otra declaración institucional, en este caso sobre las enfermedades raras.

Imagen de archivo del pleno del Ayuntamiento de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

En cuanto a las mociones, una de ellas irá en defensa del arte sacro realizado en Córdoba, comprometiéndose a defender su valor cultural y económico, concienciar a la ciudadanía sobre su autenticidad y a apoyar a los artesanos que lo llevan a cabo. También se quieren sumar a la solicitud ya efectuada por las Asociaciones de Arte Sacro de Andalucía que han pedido a la Unión Europea que les otorgue la Indicación Geográfica Protegida.

Noticias relacionadas

Con su otra moción, el PP quiere instar al Ministerio de Hacienda y a la Agencia Tributaria a reforzar, en el ámbito de sus competencias, “un modelo de asistencia al contribuyente más cercano, accesible y comprensible, que priorice el uso de un lenguaje claro y sencillo en comunicaciones, notificaciones y procedimientos, el fortalecimiento de la asistencia personalizada, presencial y telemática, especialmente dirigida a ciudadanos, autónomos y pequeñas y medianas empresas y el acompañamiento al contribuyente como herramienta para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales”.