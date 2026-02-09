Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Córdoba cambia el chip y pone en marcha la limpieza de las zonas afectadas por las inundaciones

El albergue de Inturjoven alojará a diez de las personas que aún no han sido realojadas mientras los traslados de animales se realizarán entre el martes y el miércoles

Última hora de los avisos de la Aemet en Andalucía, riesgo de inundaciones y vuelta de los desalojados

El Ayuntamiento de Córdoba cambia el chip y pone en marcha la limpieza de las zonas afectadas por las inundaciones. / Chencho Martínez

Araceli R. Arjona

El Ayuntamiento de Córdoba ha dado por cerrada la fase más crítica del temporal y ha activado una nueva etapa centrada en la normalización y limpieza de las zonas afectadas, priorizando también la atención de las personas que permanecen fuera de sus viviendas porque aún no han podido ser realojados. Los responsables de las delegaciones de Servicios Sociales, Infraestructuras, de Sadeco y Emacsa han comparecido en El Montón de la Tierra, donde se está trabajando ya en la retirada de fango y lodo en las calles afectadas por las inundaciones. Los vecinos de estas viviendas pudieron regresar a casa este domingo y ahora se afanan por retirar los restos que ha dejado a su paso la borrasca.

La concejala de Servicios Sociales, Eva Contador, ha informado de que en la noche del domingo se cerraron el pabellón Vista Alegre y el pabellón deportivo de Alcolea habilitados de forma provisional para atender a las familias evacuadas. En el caso Alcolea, el polideportivo ha alojado en estos días a cuatro personas que pernoctaron y a algunas familias que acudieron a por comida. "Anoche ya todos estaban en sus casas y ya no fue necesario mantenerlo abierto.

10 personas desalojadas en Inturjoven

En el casco urbano, se cerró también el dispositivo de Vista Alegre donde quedaban 15 personas sin alojamiento, que han sido reubicadas en coordinación con la Junta de Andalucía en el centro Inturjoven, en la plaza Judá Leví. Según Contador, se ha optado por este espacio al tratarse de un grupo reducido y por ofrecer "mayor intimidad y pensión completa a los afectados", evitando además desplazamientos. Esta noche, se prevé que solo queden diez personas alojadas en este recurso.

La edil ha señalado igualmente que los centros cívicos abiertos de forma excepcional y las líneas especiales de Aucorsa ya han vuelto a su funcionamiento habitual, tras comprobarse que no fueron utilizadas aunque se ofreció el servicio como medida preventiva.

La atención presencial y telefónica en la zona de Levante continuará durante al menos esta semana. En este servicio, se han atendido durante el temporal 48 consultas telefónicas y cinco presenciales, principalmente relacionadas con los realojos, los permisos para acceder a viviendas y la gestión de seguros.

Córdoba. Borrasca, temporal, Marta, inundaciones. Limpieza de las parcelaciones inundadas

Tareas de limpieza en la zona de Las Cigüeñas, en Alcolea. / Chencho Martínez

Sadeco: Limpieza por zonas y recogida de electrodomésticos y enseres

Por su parte, la presidenta de Sadeco, Isabel Albás, ha explicado que la empresa municipal "ha iniciado ya los trabajos de limpieza más exhaustivos tras un análisis técnico de las zonas afectadas". Las primeras actuaciones se están desarrollando en la urbanización Las Cigüeñas, donde se trabaja en la retirada de barro acumulado en la calzada. También ha anunciado una contratación extraordinaria de 30 personas, a través de la bolsa de Sadeco, para reforzar estas labores y acelerar la recuperación de los espacios afectados. Además, se pondrá en marcha un servicio extraordinario de recogida de residuos, que incluirá muebles, enseres y electrodomésticos inservibles dañados por la lluvia. Para ello, Sadeco desarrollará campañas informativas específicas en cada zona, detallando cómo y cuándo podrán depositarse estos residuos.

La presidenta de Sadeco ha remarcado que "la prioridad es atender a los vecinos directamente afectados" y que la limpieza se irá extendiendo progresivamente a otras zonas, como la Calahorra, en cuanto sea posible, siempre en función del análisis técnico previo y del impacto directo sobre la población residente.

En cuanto a los 300 animales realojados en el centro medioambiental Juan Revilla (119 gatos y 196 perros), Albás ha informado de que algunos propietarios están acudiendo a recogerlos y que el traslado de los demás se realizará entre mañana y pasado.

Córdoba. Borrasca, temporal, Marta, inundaciones. Limpieza de las parcelaciones inundadas

Labores de limpieza de Sadeco en la zona de Las Cigüeñas, en Alcolea, tras el paso del temporal. / Chencho Martínez

Miguel Ruiz Madruga, delegado de Infraestructuras, ha explicado que uno de los problemas detectados ha sido la aparición de baches importantes en el asfalto, pese a contar con un Plan Asfalto en marcha. La prioridad inmediata es su reparación por el riesgo que suponen para la circulación. Ruiz Madruga ha insistido en que, pese a los momentos “muy duros”, todas las delegaciones han actuado de forma coordinada, lideradas por el alcalde, a quien ha atribuido una “conciencia muy especial de las situaciones de emergencia”. El objetivo prioritario —ha remarcado— ha sido siempre proteger la vida de las personas y, después, las infraestructuras.

Daniel García Ibarrola, concejal de Sostenibilidad y Medio Ambiente y presidente de Emacsa, ha explicado que uno de los principales objetivos durante el temporal "ha sido garantizar el abastecimiento de agua", algo que no se ha visto comprometido en ningún momento. Sin embargo, se han registrado "importantes afecciones en la red de saneamiento y pluviales, ya que prácticamente todas las instalaciones han dejado de funcionar debido a la crecida del río", ha destacado.

