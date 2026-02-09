El Ayuntamiento tiene activados los procesos de demolición de 10 viviendas ilegales en zonas inundables de Córdoba

El portavoz del gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha informado este lunes de que ya hay una decena de expedientes de demolición pendientes para derribar viviendas en zonas inundables de la ciudad. De esos diez procesos, seis tienen los trámites activados y en uno de esos la demolición tiene ya la autorización judicial necesaria.

Aunque Torrico no ha concretado las zonas en las que se ubican las viviendas, sí ha señalado que entiende que se encuentran en las urbanizaciones más pegadas al río y más castigadas por las subidas del cauce, no solo en el tren de borrascas actual, sino en años anteriores. Esto es, aquellas viviendas localizadas junto al Guadalquivir en el entorno del aeropuerto de Córdoba, es decir, Guadalvalle y la Altea.

El portavoz del gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, en rueda de prensa este lunes. / CÓRDOBA

No se puede olvidar que durante la semana pasada fueron desalojadas de sus casas casi 1.500 personas ante las inundaciones, no solo en el entorno del aeropuerto, sino también en Majaneque, Fontanar de Quintos y Alcolea. Y tampoco puede dejar de señalarse que no todas las viviendas son irregulares.

Contratos externos para la demolición

Sobre este asunto, Torrico también ha explicado que el Ayuntamiento ejecutará las demoliciones de forma subsidiaria y lo hará contratando a una empresa externa para que lleve a cabo los trabajos de derribo. Ha vuelto a recordar que para uno de los procesos ya se tiene la autorización judicial pertinente para poder hacerlo. Luego hay otras cinco con los trámites bastante avanzados.

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ya avanzó parte de estos datos la semana pasada señalando que “la situación es muy compleja, porque están en zona inundable y algunas no tienen posibilidad de legalizarse”, pero “hay una circunstancia social detrás” y el derribo de las casas “olo lo puede autorizar un proceso judicial”. Y añadió que “no es cuestión de adoptar medidas de ordenación (del territorio), es cuestión de manejar una realidad física que tenemos en la ciudad que tiene muy difícil solución. Es una especie de callejón sin salida”.

Tejados de viviendas y construcciones de zonas próximas al aeropuerto de Córdoba, completamente cubiertas por la crecida del río. / CÓRDOBA

Un anuncio que tiene casi un año

Los anuncios de demolición de viviendas ilegales en zonas inundables no son nuevos. En marzo del año pasado, cuando el río también tomó magnitud por otro temporal, el alcalde ya anunció el derribo de seis viviendas (que se entiende que son las que están ahora más avanzadas). Tras las históricas inundaciones de 2010, y las posteriores de 2013, se habló de lo mismo, en concreto, de echar abajo casi una quincena de casas.

Sobre el anuncio de marzo del año pasado, sí hay que señalar que se dijo que las viviendas estaban vacías y precintadas por sucesos meteorológicos anteriores.

Noelia Santos Pista del aeropuerto de Córdoba durante las inundaciones de esta semana. / A. J. González El aeropuerto de Córdoba estará cerrado hasta el miércoles sin que puedan llegar los vuelos programados Como ya ocurriera el pasado sábado, ni Binter ni Vueling podrán operar de forma normal sus conexiones entre el aeropuerto de Córdoba y los de Gran Canaria y Barcelona este martes 10 de febrero. El tren de borrascas que sigue azotando a Córdoba, aunque ya de manera mucho más comedida en comparación con días anteriores, tendrá al aeropuerto cerrado al menos hasta el miércoles, tal y como confirman a este periódico fuentes de Aena. Desde la empresa explican que el campo de vuelo permanece cerrado tras los efectos que ha provocado en la infraestructura el paso del tren de borrascas por la ciudad. Ahora mismo se trabaja en la sustitución del balizamiento afectado en el campo de vuelo y en la limpieza del barro acumulado (en gran cantidad). Además, el servicio de control de fauna está trabajando para minimizar la presencia de aves en el entorno, ya que han acudido muchísimas de ellas tras la lluvia. Desde Aena detallan que “el servicio se está empleando a fondo para ahuyentarlas y garantizar la seguridad operacional”. [Lea aquí la noticia al completo]

El diputado provincial de Vox, Rafael Saco. / CÓRDOBA Vox acusa al PP de bloquear los presupuestos de la Diputación de Córdoba en plena emergencia por las inundaciones El diputado provincial de Vox, Rafael Saco, ha denunciado que la provincia de Córdoba continúa sin presupuestos en la Diputación debido a la “incapacidad del Partido Popular para sentarse a negociar”, una situación que, según ha advertido, está teniendo consecuencias directas y muy negativas en un momento especialmente delicado para miles de cordobeses tras las recientes inundaciones. Saco ha recordado que, a día de hoy, siguen existiendo carreteras cortadas, infraestructuras dañadas, explotaciones agrícolas afectadas y familias que aún no han podido recuperar la normalidad. “Y lo peor es que esto no ha hecho más que empezar, porque al daño personal y material le seguirá un importante impacto económico en los próximos meses”, ha señalado Vox en una nota de prensa. [Lea aquí la noticia al completo]

El alcalde de Córdoba dice que "lo peor ha pasado" aunque el río "sigue estando muy alto" El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado este lunes que "ha pasado lo peor" del temporal con el tren de borrascas, con "el pico del que advirtió la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde efectivamente hubo mucha afección", si bien ha valorado que "ahora el río está estable, ha bajado", aunque "sigue estando muy alto", en torno a 4,18 metros de altura, con nivel rojo, pero lejos ya de los cerca de seis metros alcanzados en la madrugada del domingo. En una entrevista con Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, el regidor ha valorado que "es un nivel aceptable, pero realmente está altísimo", de manera que espera que "se confirma esta bajada para poder hacer que ya todo el mundo vuelva a sus casas", unas 135 viviendas, tras regresar este domingo los vecinos de 724 casas. Al respecto, ha comentado que "la zona del aeropuerto es la que está peor, porque es donde todavía tenemos más casas desalojadas y en la propia infraestructura del aeropuerto, al lado de la pista, sigue habiendo una enorme balsa de agua". "Esas son las zonas que tienen más problemas", ha advertido Bellido, quien confía "en volver a la normalidad total".

