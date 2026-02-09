Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento tiene activados los procesos de demolición de 10 viviendas ilegales en zonas inundables de Córdoba

Uno de los derribos tiene ya la autorización judicial necesaria y otros cinco cuentan con los trámites muy avanzados

Última hora del regreso de los desalojados, caudal del río Guadalquivir e inicio de la recuperación de la normalidad

Viviendas inundadadas por la crecida del río Guadalquivir, junto al aeropuerto de Córdoba.

Viviendas inundadadas por la crecida del río Guadalquivir, junto al aeropuerto de Córdoba. / CÓRDOBA

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El portavoz del gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha informado este lunes de que ya hay una decena de expedientes de demolición pendientes para derribar viviendas en zonas inundables de la ciudad. De esos diez procesos, seis tienen los trámites activados y en uno de esos la demolición tiene ya la autorización judicial necesaria.

Aunque Torrico no ha concretado las zonas en las que se ubican las viviendas, sí ha señalado que entiende que se encuentran en las urbanizaciones más pegadas al río y más castigadas por las subidas del cauce, no solo en el tren de borrascas actual, sino en años anteriores. Esto es, aquellas viviendas localizadas junto al Guadalquivir en el entorno del aeropuerto de Córdoba, es decir, Guadalvalle y la Altea.

El portavoz del gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, en rueda de prensa este lunes.

El portavoz del gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, en rueda de prensa este lunes. / CÓRDOBA

No se puede olvidar que durante la semana pasada fueron desalojadas de sus casas casi 1.500 personas ante las inundaciones, no solo en el entorno del aeropuerto, sino también en Majaneque, Fontanar de Quintos y Alcolea. Y tampoco puede dejar de señalarse que no todas las viviendas son irregulares.

Contratos externos para la demolición

Sobre este asunto, Torrico también ha explicado que el Ayuntamiento ejecutará las demoliciones de forma subsidiaria y lo hará contratando a una empresa externa para que lleve a cabo los trabajos de derribo. Ha vuelto a recordar que para uno de los procesos ya se tiene la autorización judicial pertinente para poder hacerlo. Luego hay otras cinco con los trámites bastante avanzados.

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ya avanzó parte de estos datos la semana pasada señalando que “la situación es muy compleja, porque están en zona inundable y algunas no tienen posibilidad de legalizarse”, pero “hay una circunstancia social detrás” y el derribo de las casas “olo lo puede autorizar un proceso judicial”. Y añadió que “no es cuestión de adoptar medidas de ordenación (del territorio), es cuestión de manejar una realidad física que tenemos en la ciudad que tiene muy difícil solución. Es una especie de callejón sin salida”.

CÓRDOBA Borrasca Marta inundaciones temporal inundación del Aeropuerto y parcelación de Guadalvalle y La Altea Guadalquivir

Tejados de viviendas y construcciones de zonas próximas al aeropuerto de Córdoba, completamente cubiertas por la crecida del río. / CÓRDOBA

Un anuncio que tiene casi un año

Los anuncios de demolición de viviendas ilegales en zonas inundables no son nuevos. En marzo del año pasado, cuando el río también tomó magnitud por otro temporal, el alcalde ya anunció el derribo de seis viviendas (que se entiende que son las que están ahora más avanzadas). Tras las históricas inundaciones de 2010, y las posteriores de 2013, se habló de lo mismo, en concreto, de echar abajo casi una quincena de casas.

Sobre el anuncio de marzo del año pasado, sí hay que señalar que se dijo que las viviendas estaban vacías y precintadas por sucesos meteorológicos anteriores.

