Autorizan el regreso a todas las viviendas desalojadas en Córdoba salvo en dos calles de Guadalvalle

El Ayuntamiento han autorizado este lunes el regreso general a sus viviendas de los vecinos de 95 casas del entorno del aeropuerto de Córdoba que habían sido desalojadas de forma preventiva por la crecida del río Guadalquivir. De este modo, solo 40 familias de la parcelación de Guadalvalle continúan sin poder volver a sus domicilios por motivos de seguridad.

La decisión, adoptada por el Ayuntamiento de Córdoba tras la mejora de las condiciones meteorológicas e hidrológicas, ha sido respaldada por Bomberos, Policía Local, Policía Nacional e Infoca. Así, desde esta tarde han podido volver a sus hogares los vecinos de las parcelaciones de Ribera Baja, Las Cigüeñas, Majaneque y La Altea, así como de otras zonas próximas al aeropuerto.

La restricción se mantiene únicamente en las calles La Tórtola y La Perdiz, en Guadalvalle, las más próximas al cauce del río y que fueron desalojadas durante la noche del pasado miércoles. En estas dos vías, que suman alrededor de 40 viviendas, continúa vigente la orden de desalojo ante el riesgo de que el agua vuelva a ganar terreno.

Cordón policial en Guadalvalle este lunes. / A.J. González

Más de un millar de desalojados

Durante los últimos días, los desalojos han afectado a un elevado número de vecinos tanto en Córdoba capital como en distintos puntos de la provincia, especialmente en parcelaciones situadas en zonas inundables. Urbanizaciones como Guadalvalle, La Altea, San Isidro, Fontanar de Quintos, Majaneque, La Forja I y II, Ribera Baja o la calle de la Barca, en Alcolea, han vivido evacuaciones preventivas ante el aumento del caudal provocado por las lluvias y los desembalses.

En total, 859 viviendas y 1.462 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, en algunos casos de forma precipitada y en plena madrugada. La mayoría optó por alojarse en casas de familiares o amigos, mientras que otras fueron realojadas en recursos habilitados por el Ayuntamiento, como el pabellón de Vistalegre y centros de mayores de la capital. En situaciones especialmente delicadas, como las de personas mayores o con movilidad reducida, los desalojos se realizaron con apoyo directo de los servicios de emergencia.

Vecinos de Guadalvalle conversan en el acceso a la urbanización. / A.J. González

Regreso paulatino a la normalidad

Fue en la tarde del domingo cuando el Ayuntamiento inició el proceso de desescalada y autorizó el regreso a 724 viviendas, cuyos moradores pudieron recuperar progresivamente la normalidad. No obstante, 135 viviendas permanecían entonces en zona de evacuación —7 en Ribera Baja, 14 en Las Cigüeñas, 30 en Majaneque, 64 en La Altea y 20 en Guadalvalle— al encontrarse inundadas o con afecciones graves, lo que afectaba a unas 250 personas.

Con la autorización concedida este lunes, el número de viviendas evacuadas se reduce ahora a las 40 situadas en Guadalvalle, a la espera de que el nivel del río y el estado del terreno permitan también su regreso con plenas garantías de seguridad.

En Directo

Cruz Roja atiende a más de 200 personas en Córdoba durante la emergencia por el temporal Cruz Roja ha desplegado durante la última semana en Córdoba un amplio dispositivo de emergencia para dar respuesta a los efectos del temporal y a la crecida del río Guadalquivir ocasionada por el paso de las borrascas Leonardo y Marta en el que ha atendido a más de dos centenares de personas, según ha informado la organización de ayuda humanitaria en una nota de prensa. La entidad ha explicado este lunes que ha atendido a más de 200 personas, fundamentalmente en los dos albergues temporales habilitados -en coordinación con el Servicio de Emergencias 112 de la Junta y el Ayuntamiento de Córdoba- en los polideportivos municipales de Vista Alegre y Alcolea.

Adrián Ramírez Autorizan el regreso a todas las viviendas salvo en dos calles de Guadalvalle El Ayuntamiento de Córdoba ha autorizado en la tarde de este lunes el regreso a 95 de las 135 viviendas que permanecían desalojadas tras la crecida del río Guadalquivir registrada la pasada semana. La decisión se ha adoptado tras la mejora de las condiciones y después de la evaluación realizada por los servicios de emergencia. De este modo, los vecinos de las parcelaciones de Guadalvalle, Majaneque, Las Cigüeñas, Ribera Baja y La Altea pueden regresar a sus domicilios y comenzar a recuperar la normalidad, después de varios días marcados por la incertidumbre y el temor a nuevas crecidas. No obstante, por motivos de seguridad, se mantiene el desalojo en unas 40 viviendas situadas en las calles La Tórtola y La Perdiz, en la urbanización de Guadalvalle. Estas viviendas continuarán precintadas de manera preventiva hasta que los técnicos consideren que el riesgo ha desaparecido por completo. [Lea aquí la información]

La economía andaluza, devastada por el temporal: cierre de negocios, pérdida de ventas, caída del turismo y campos arrasados Las fuertes y persistentes lluvias provocadas por el tren de borrascas que se han sucedido durante semanas hacen mella en la economía andaluza, más allá del campo, que sin duda es uno de los sectores más damnificados por el agua, con una previsión de pérdidas que puede superar los 2.500 millones de euros, según Asaja. Autónomos y pequeño comercio han alzado también la voz ante las graves consecuencias que tienen que afrontar por la caída de negocio, que ha provocado que los primeros compases del año sean negros para sus cuentas. El turismo lamenta las numerosas cancelaciones por el tiempo agravadas por la situación de la red ferroviaria y la Junta de Andalucía ya ha cifrado en más de 500 millones el coste de la reparación de las carreteras. "Las pérdidas son y afectan a todos los sectores. Por eso desde el Gobierno andaluz ya estamos trabajando en un plan de reconstrucción", explicó la consejera de Hacienda, Carolina España, quien anunció una reprogramación del presupuesto autonómico de 2026, que acaba de entrar en vigor, y reivindicó la participación del Estado y de la UE: "Vamos a llamar a todas las puertas. Le pedimos a la UE que active el fondo de solidaridad para catástrofes naturales y el fondo de gestión de crisis de la PAC. Al Gobierno de España le reclamamos que apruebe el fondo de contingencia. Es necesario que los recursos lleguen cuanto antes a las familias", ha subrayado la consejera, que este lunes ha visitado la localidad de Lora del Río para conocer de primera mano el impacto del temporal en dicha localidad sevillana. [Lea aquí la información completa]

Rafael Verdú La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana El sol aún tardará en estar presente en Córdoba. La previsión realizada por la Agencia Estatal de Meteorología indica que las lluvias seguirán siendo persistentes durante prácticamente toda la semana, aunque no parece que vayan a tener la misma intensidad que a lo largo de la semana pasada, con el tren de borrascas de Kristin, Leonardo y Marta. Para este martes, la previsión realizada por Aemet apunta a precipitaciones con total seguridad a lo largo de casi todo el día, sobre todo desde primera hora de la mañana hasta la tarde. La probabilidad baja al 85% a la caída de la noche, pero no habrá respiro tampoco al día siguiente, cuando de nuevo vuelve a situarse en un 100%. [Previsión complate, aquí]