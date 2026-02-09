Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Temporal de lluvia y viento

Autorizan el regreso a todas las viviendas desalojadas en Córdoba salvo en dos calles de Guadalvalle

Únicamente 40 familias de la calle La Tórtola y La Perdiz, en Guadalvalle, no pueden volver a sus domicilios

Última hora del regreso de los desalojados, caudal del río Guadalquivir e inicio de la recuperación de la normalidad

Vecinos de La Cigüeñas quitan lodo esta mañana de su parcela.

Vecinos de La Cigüeñas quitan lodo esta mañana de su parcela. / Chencho Martínez

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

El Ayuntamiento han autorizado este lunes el regreso general a sus viviendas de los vecinos de 95 casas del entorno del aeropuerto de Córdoba que habían sido desalojadas de forma preventiva por la crecida del río Guadalquivir. De este modo, solo 40 familias de la parcelación de Guadalvalle continúan sin poder volver a sus domicilios por motivos de seguridad.

La decisión, adoptada por el Ayuntamiento de Córdoba tras la mejora de las condiciones meteorológicas e hidrológicas, ha sido respaldada por Bomberos, Policía Local, Policía Nacional e Infoca. Así, desde esta tarde han podido volver a sus hogares los vecinos de las parcelaciones de Ribera Baja, Las Cigüeñas, Majaneque y La Altea, así como de otras zonas próximas al aeropuerto.

La restricción se mantiene únicamente en las calles La Tórtola y La Perdiz, en Guadalvalle, las más próximas al cauce del río y que fueron desalojadas durante la noche del pasado miércoles. En estas dos vías, que suman alrededor de 40 viviendas, continúa vigente la orden de desalojo ante el riesgo de que el agua vuelva a ganar terreno.

Cordón policial en Guadalvalle este lunes.

Cordón policial en Guadalvalle este lunes. / A.J. González

Más de un millar de desalojados

Durante los últimos días, los desalojos han afectado a un elevado número de vecinos tanto en Córdoba capital como en distintos puntos de la provincia, especialmente en parcelaciones situadas en zonas inundables. Urbanizaciones como Guadalvalle, La Altea, San Isidro, Fontanar de Quintos, Majaneque, La Forja I y II, Ribera Baja o la calle de la Barca, en Alcolea, han vivido evacuaciones preventivas ante el aumento del caudal provocado por las lluvias y los desembalses.

En total, 859 viviendas y 1.462 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, en algunos casos de forma precipitada y en plena madrugada. La mayoría optó por alojarse en casas de familiares o amigos, mientras que otras fueron realojadas en recursos habilitados por el Ayuntamiento, como el pabellón de Vistalegre y centros de mayores de la capital. En situaciones especialmente delicadas, como las de personas mayores o con movilidad reducida, los desalojos se realizaron con apoyo directo de los servicios de emergencia.

Vecinos de Guadalvalle conversan en el acceso a la urbanización.

Vecinos de Guadalvalle conversan en el acceso a la urbanización. / A.J. González

Regreso paulatino a la normalidad

Fue en la tarde del domingo cuando el Ayuntamiento inició el proceso de desescalada y autorizó el regreso a 724 viviendas, cuyos moradores pudieron recuperar progresivamente la normalidad. No obstante, 135 viviendas permanecían entonces en zona de evacuación —7 en Ribera Baja, 14 en Las Cigüeñas, 30 en Majaneque, 64 en La Altea y 20 en Guadalvalle— al encontrarse inundadas o con afecciones graves, lo que afectaba a unas 250 personas.

Con la autorización concedida este lunes, el número de viviendas evacuadas se reduce ahora a las 40 situadas en Guadalvalle, a la espera de que el nivel del río y el estado del terreno permitan también su regreso con plenas garantías de seguridad.

