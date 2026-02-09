Ahorra 100 euros en salud visual infantil con Veo Ópticas, centro adherido al Plan Veo

Buenas noticias para las familias y menores de hasta 16 años, edad inclusive, que utilicen gafas o lentes de contacto. Y es que con el Plan Veo, se ofrece a este colectivo un sistema de ayudas de hasta 100 euros al año para adquirir artículos relacionados con la salud visual como monturas, lentes oftálmicas y lentillas. La ayuda estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.

«La evolución de nuestro sistema visual está condicionado por la genética» Juan Carlos Gordillo — Óptico-optometrista

Pero, ¿cómo funciona? «Esta cantidad será adelantada y descontada en el momento de la retirada del producto. El importe, que lo asume el centro óptico que esté adherido al Plan, será abonado a la empresa en un plazo no superior a un mes desde el cierre de la venta», explica Juan Carlos Gordillo, óptico-optometrista y gerente de Veo Ópticas, centro adherido al Plan Veo desde el pasado 1 de enero.

Juan Carlos Gordillo, óptico-optometrista y gerente de Veo Ópticas. / Veo Ópticas

¿Por qué decidió Veo Ópticas adherirse al Plan Veo?

Cuidar de la vista y mantener una buena salud visual es clave para tener mejor calidad de vida y prevenir los efectos derivados de anomalías como la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo. «El Plan Veo me parece fantástico para ayudar a las personas y, sobre todo, a nuestros menores. A nivel sanitario, la visión es un tema muy importante», detalla Gordillo.

Veo Ópticas es centro adherido al Plan Veo. / Veo Ópticas

La importancia de la atención temprana en niños y adolescentes

El seguimiento visual, su corrección y posterior tratamiento son esenciales para la detección temprana de posibles anomalías. «El ojo humano, como en casi todas las partes de nuestro cuerpo, actúa de manera singular en cada individuo. Sin embargo, en algunas anomalías visuales los datos genéticos son muy importantes y condicionantes para la evolución y la madurez correcta del sistema refractivo», indica el óptico-optometrista.

El centro ofrece una gran variedad de gafas. / Veo Ópticas

Además, «desde que crecemos, la evolución de nuestro sistema visual está, como decía, condicionado por la genética. De ahí la importancia de valorar a los padres», añade. Es en el último curso de Infantil cuando se inicia el reconocimiento de agudeza visual y de distintas pruebas para valorar la evaluación de la madurez, siempre que no se haya observado antes algún tipo de problema. A partir de este momento, se deben realizar seguimientos anuales para evaluar cómo va progresando la calidad de la visión.

¿Qué iniciativas promueve Veo Ópticas en materia de atención y prevención?

Veo Ópticas, como centro dedicado a la visión, se mantiene informado de todos los avances en materia de determinación. Y lo hace a través de formaciones, recomendaciones, métodos de control visual, información y orientación. «En este periodo tan sensible para el crecimiento y la madurez del sistema refractivo, recomendamos reconocimientos a nivel de oftalmología y a nivel optométrico, que van ligados», puntualiza.

Profesionales de Veo Ópticas. / Veo Ópticas

Por otro lado, el centro está muy volcado en los métodos de control de miopía. Destacan las lentes de contacto diarias, que se aplican a partir de los ocho o nueve años, y que hacen que durante todo el día se controle el crecimiento anómalo de la córnea. O el método Orto-k, que consiste en adaptar una lente de contacto mientras el niño o el adolescente duerme. «Mediante el apoyo moldeamos esa superficie, consiguiendo que se esté todo el día sin corrección», explica Juan Carlos Gordillo.