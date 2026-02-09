Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Temporal de lluvia y viento

El aeropuerto de Córdoba estará cerrado hasta el miércoles sin que puedan operar los vuelos programados

La conexión con Gran Canaria prevista para este martes volverá a hacerse desde Sevilla

Última hora de los avisos de la Aemet en Andalucía, riesgo de inundaciones y vuelta de los desalojados

Trabajos de limpieza ejecutados por Aena en el aeropuerto de Córdoba.

Trabajos de limpieza ejecutados por Aena en el aeropuerto de Córdoba. / CÓRDOBA

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

Como ya ocurriera el pasado sábado, Binter no podrá operar de forma normal sus conexiones entre el aeropuerto de Córdoba y los de Gran Canaria (Vueling solo tiene la conexión los sábados). El tren de borrascas que sigue azotando a Córdoba, aunque ya de manera mucho más comedida en comparación con días anteriores, tendrá al aeropuerto cerrado al menos hasta el miércoles, tal y como confirman a este periódico fuentes de Aena.

Desde la empresa explican que el campo de vuelo permanece cerrado tras los efectos que ha provocado en la infraestructura el paso del tren de borrascas por la ciudad. Ahora mismo se trabaja en la sustitución del balizamiento afectado en el campo de vuelo y en la limpieza del barro acumulado (en gran cantidad). Además, el servicio de control de fauna está trabajando para minimizar la presencia de aves en el entorno, ya que han acudido muchísimas de ellas tras la lluvia. Desde Aena detallan que “el servicio se está empleando a fondo para ahuyentarlas y garantizar la seguridad operacional”.

CÓRDOBA Borrasca Marta inundaciones temporal inundación del Aeropuerto y parcelación de Guadalvalle y La Altea Guadalquivir

Vista aérea de viviendas y parte de la pista del aeropuerto de Córdoba, inundadas por la crecida del río. / CÓRDOBA

La razón de que el campo de vuelo permanezca cerrado (situación en la que se encuentra desde que la semana pasada comenzara a entrar el agua por la crecida del río) es que el impacto de las borrascas ha sido "muy importante" y hay que "dar la operatividad con todas las garantías de seguridad", señalan desde Aena.

Desvíos a Sevilla

Los vuelos comerciales que operan en el aeropuerto de Córdoba son los de Vueling (con Barcelona) y Binter (con Gran Canaria). Ambas compañías aterrizan y despegan del aeródromo cordobés, Binter lo hace los martes y los sábados y Vueling solo los sábados. El pasado sábado, cuando ya estaba cerrado el campo de vuelo, ambas aerolíneas desviaron las conexiones a Sevilla. Fuentes de Binter confirman a este periódico que este martes se hará lo mismo con el vuelo de Gran Canaria. En este caso, se volará a la capital hispalense y se dará alternativa para llegar a Córdoba. También se saldrá desde Sevilla destino a las islas, con el transporte también garantizado entre Córdoba y la capital andaluza.

