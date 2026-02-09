La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana

El sol aún tardará en estar presente en Córdoba. La previsión realizada por la Agencia Estatal de Meteorología indica que las lluvias seguirán siendo persistentes durante prácticamente toda la semana, aunque no parece que vayan a tener la misma intensidad que a lo largo de la semana pasada, con el tren de borrascas de Kristin, Leonardo y Marta.

Para este martes, la previsión realizada por Aemet apunta a precipitaciones con total seguridad a lo largo de casi todo el día, sobre todo desde primera hora de la mañana hasta la tarde. La probabilidad baja al 85% a la caída de la noche, pero no habrá respiro tampoco al día siguiente, cuando de nuevo vuelve a situarse en un 100%.

Para el jueves 12 de febrero, podrían abrirse algunos claros y la probabilidad de precipitaciones se situará entre el 75% por la tarde y el 90% durante la mañana. El viernes de nuevo las opciones de lluvia alcanzan el 100%.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

El fin de semana

Habrá que esperar como poco hasta el fin de semana para ver calentar el sol. El sábado sigue habiendo una elevada probabilidad de lluvia, de en torno al 60%, aunque el pronóstico de Aemet suele ser cambiante para cualquier avance posterior a los tres próximos días. Y el domingo vuelve a bajar hasta un 20%.

Por otro lado, y si se cumplen los pronósticos, la retirada de las nubes cargadas de agua podría traer para el próximo fin de semana un descenso acusado de las temperaturas, que pasarían a moverse entre los 3 y los 5 grados frente a los 13-14 del resto de la semana. Las máximas, por contra, serán relativamente constantes hasta el sábado, con valores de 18-20 grados.

En cualquier caso, en la provincia de Córdoba ya no hay prevista ninguna alerta de Aemet para los próximos días, ni por viento ni tampoco por la lluvia. Los avisos se han trasladado a otras zonas del país en donde las precipitaciones serán más intensas.

En Directo

Cruz Roja atiende a más de 200 personas en Córdoba durante la emergencia por el temporal Cruz Roja ha desplegado durante la última semana en Córdoba un amplio dispositivo de emergencia para dar respuesta a los efectos del temporal y a la crecida del río Guadalquivir ocasionada por el paso de las borrascas Leonardo y Marta en el que ha atendido a más de dos centenares de personas, según ha informado la organización de ayuda humanitaria en una nota de prensa. La entidad ha explicado este lunes que ha atendido a más de 200 personas, fundamentalmente en los dos albergues temporales habilitados -en coordinación con el Servicio de Emergencias 112 de la Junta y el Ayuntamiento de Córdoba- en los polideportivos municipales de Vista Alegre y Alcolea.

Adrián Ramírez Autorizan el regreso a todas las viviendas salvo en dos calles de Guadalvalle El Ayuntamiento de Córdoba ha autorizado en la tarde de este lunes el regreso a 95 de las 135 viviendas que permanecían desalojadas tras la crecida del río Guadalquivir registrada la pasada semana. La decisión se ha adoptado tras la mejora de las condiciones y después de la evaluación realizada por los servicios de emergencia. De este modo, los vecinos de las parcelaciones de Guadalvalle, Majaneque, Las Cigüeñas, Ribera Baja y La Altea pueden regresar a sus domicilios y comenzar a recuperar la normalidad, después de varios días marcados por la incertidumbre y el temor a nuevas crecidas. No obstante, por motivos de seguridad, se mantiene el desalojo en unas 40 viviendas situadas en las calles La Tórtola y La Perdiz, en la urbanización de Guadalvalle. Estas viviendas continuarán precintadas de manera preventiva hasta que los técnicos consideren que el riesgo ha desaparecido por completo. [Lea aquí la información]

La economía andaluza, devastada por el temporal: cierre de negocios, pérdida de ventas, caída del turismo y campos arrasados Las fuertes y persistentes lluvias provocadas por el tren de borrascas que se han sucedido durante semanas hacen mella en la economía andaluza, más allá del campo, que sin duda es uno de los sectores más damnificados por el agua, con una previsión de pérdidas que puede superar los 2.500 millones de euros, según Asaja. Autónomos y pequeño comercio han alzado también la voz ante las graves consecuencias que tienen que afrontar por la caída de negocio, que ha provocado que los primeros compases del año sean negros para sus cuentas. El turismo lamenta las numerosas cancelaciones por el tiempo agravadas por la situación de la red ferroviaria y la Junta de Andalucía ya ha cifrado en más de 500 millones el coste de la reparación de las carreteras. "Las pérdidas son y afectan a todos los sectores. Por eso desde el Gobierno andaluz ya estamos trabajando en un plan de reconstrucción", explicó la consejera de Hacienda, Carolina España, quien anunció una reprogramación del presupuesto autonómico de 2026, que acaba de entrar en vigor, y reivindicó la participación del Estado y de la UE: "Vamos a llamar a todas las puertas. Le pedimos a la UE que active el fondo de solidaridad para catástrofes naturales y el fondo de gestión de crisis de la PAC. Al Gobierno de España le reclamamos que apruebe el fondo de contingencia. Es necesario que los recursos lleguen cuanto antes a las familias", ha subrayado la consejera, que este lunes ha visitado la localidad de Lora del Río para conocer de primera mano el impacto del temporal en dicha localidad sevillana. [Lea aquí la información completa]

