La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana

La probabilidad de precipitaciones desciende al 20% para el domingo, con una brusca caída de las temperaturas mínimas

Lluvia en Córdoba al paso de la borrasca Marta.

Lluvia en Córdoba al paso de la borrasca Marta. / Victor Castro Fernández / COR

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

El sol aún tardará en estar presente en Córdoba. La previsión realizada por la Agencia Estatal de Meteorología indica que las lluvias seguirán siendo persistentes durante prácticamente toda la semana, aunque no parece que vayan a tener la misma intensidad que a lo largo de la semana pasada, con el tren de borrascas de Kristin, Leonardo y Marta.

Para este martes, la previsión realizada por Aemet apunta a precipitaciones con total seguridad a lo largo de casi todo el día, sobre todo desde primera hora de la mañana hasta la tarde. La probabilidad baja al 85% a la caída de la noche, pero no habrá respiro tampoco al día siguiente, cuando de nuevo vuelve a situarse en un 100%.

Para el jueves 12 de febrero, podrían abrirse algunos claros y la probabilidad de precipitaciones se situará entre el 75% por la tarde y el 90% durante la mañana. El viernes de nuevo las opciones de lluvia alcanzan el 100%.

El tiempo en Córdoba.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

El fin de semana

Habrá que esperar como poco hasta el fin de semana para ver calentar el sol. El sábado sigue habiendo una elevada probabilidad de lluvia, de en torno al 60%, aunque el pronóstico de Aemet suele ser cambiante para cualquier avance posterior a los tres próximos días. Y el domingo vuelve a bajar hasta un 20%.

Por otro lado, y si se cumplen los pronósticos, la retirada de las nubes cargadas de agua podría traer para el próximo fin de semana un descenso acusado de las temperaturas, que pasarían a moverse entre los 3 y los 5 grados frente a los 13-14 del resto de la semana. Las máximas, por contra, serán relativamente constantes hasta el sábado, con valores de 18-20 grados.

En cualquier caso, en la provincia de Córdoba ya no hay prevista ninguna alerta de Aemet para los próximos días, ni por viento ni tampoco por la lluvia. Los avisos se han trasladado a otras zonas del país en donde las precipitaciones serán más intensas.

