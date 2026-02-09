Adolfo Molina explica la hoja de ruta a seguir en Córdoba: "Mientras haya una persona desalojada, esa es la prioridad"

Que todo el mundo esté de vuelta en casa lo antes posible. El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Adolfo Molina, ha explicado la hoja de ruta marcada por las administraciones locales en este momento en el que lo peor del temporal ya ha pasado. Tras la reunión diaria en el puesto de mando operativo, el delegado ha recordado que según las previsiones meteorológicas, seguirá lloviendo esta semana lo hará con mucha menor intensidad y no parece que vaya a haber un nuevo pico, "por lo que vamos a ir volviendo a cierta normalidad".

No obstante, ha destacado que a primera hora de la mañana aún "había casi 500 personas desalojadas en los distintos municipios afectados por las inundaciones en Córdoba" por lo que se va a ir realojando a todos los ciudadanos que puedan volver a sus casas de forma escalonada, tanto en la capital, donde hay 250 personas que siguen evacuadas y otras 240 en la provincia. Entre ellas, quedan algunas viviendas en Puente Genil, "debido al peligro que presenta un talud que se está asegurando. El realojo no será posible hasta que no se seque y estabilice el terreno, ha adelantado.

«Mientras haya una sola persona desalojada, esa es la prioridad», ha recalcado antes de recordar que los servicios municipales, el Infoca y la Junta están trabajando en la limpieza en los lugares donde el agua ha bajado ya mientras las OCA se encargarán de cuantificar las importantes pérdidas en la agricultura. En este sentido, ha reiterado la intención de la administración autonómica de solicitar fondos a Europa y al Estado para "solucionar cuanto antes los problemas que el temporal ha ocasionado".

En la reunión de seguimiento, el presidente de la Diputación ha informado de que el suministro de agua potable en la zona de Iznájar se recuperará entre este martes y el miércoles. Desde el pasado viernes, los vecinos de Rute e Iznájar no pueden consumir el agua que sale de sus grifos debido al temporal de lluvia y viento. La razón, el barro arrastrado por las escorrentías y las lluvias afectaron a las aguas. Asimismo, se trabaja en las carreteras que están totalmente cortadas al tráfico, muchas de ellas de titularidad provincial, pero también autonómicas, ha indicado. Por último, Molina ha declarado que "aunque vayamos hacia un escenario más positivo, debemos seguir manteniendo la vigilancia y todas las alertas necesarias".

Diario CÓRDOBA El Gobierno de España muestra su “absoluta empatía” con los habitantes de las zonas inundadas El Gobierno de España va a poner en marcha todos los mecanismos para recabar información, saber el alcance de los daños y poder afrontar la reconstrucción. En su visita a las zonas afectadas por las inundaciones en Granada y Jaén el presidente, Pedro Sánchez, ha expresado su “absoluta empatía, solidaridad, cercanía y comprensión a los afectados. Como se ha dicho desde los primeros días de estas borrascas el Gobierno de España, cuando sean superadas, va a poner en marcha todos los mecanismos para recabar la información, saber el alcance de los daños ocasionados por estas borrascas y en consecuencia, poder afrontar la reconstrucción. El Gobierno va a estar trabajando en la respuesta a esta crisis, pero también en el relanzamiento y la reconstrucción de todos los daños”.

Diario CÓRDOBA Pedro Sánchez anuncia ayudas rápidas al campo andaluz tras las borrascas El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado desde Huétor Tájar, uno de los municipios con más superficie agraria afectada por las borrascas, que el Gobierno de España aprobará un plan de ayudas a los agricultores y ganaderos andaluces "Vamos a poner en marcha todos los mecanismos para recabar información, conocer los daños y afrontar la reconstrucción. Tenemos el compromiso de que habrá ayudas del Estado y de que habará prontitud en la recepción para garantizar la certidumbre a pequeños agricultores y familias afectadas", apuntó el presidente del Gobierno. Los primeros cálculos sobre el impacto económico de las borrascas lo sitúan en torno a un 20% de la producción. Entidades como Asaja estiman que se pueden superar los 2.500 millones de euros. Noticias relacionadas y más El Ayuntamiento tiene activados los procesos de demolición de 10 viviendas ilegales en zonas inundables de Córdoba

Araceli R. Arjona El rastro del temporal en Córdoba: 117 árboles caídos, baches en las carreteras y red de saneamiento afectada El Ayuntamiento de Córdoba ha hecho este lunes un primer balance de algunas de las principales incidencias registradas en la capital debido al tren de borrascas. Miguel Ruiz Madruga, delegado de Infraestructuras, ha explicado que el temporal ha sido especialmente duro para el arbolado urbano: han caído 117 árboles, de los cuales 82 eran de gran porte, principalmente perennes, debido al encharcamiento del terreno y al viento. Ha advertido además de que aún se está evaluando el estado del arbolado y que podría ser necesario retirar alguno más por seguridad. Madruga ha agradecido la labor del personal de su delegación "que se ha vaciado en esta emergencia" y ha recordado que antes de que empezara la borrasca se realizaron labores de limpieza de arroyos, considerados puntos de riesgo, y que el dispositivo de emergencia ha contado con dos técnicos y personal de oficio en las naves municipales, además de 15 operarios desplegados de forma continua en la calle, pertenecientes a los servicios de alumbrado público, vía pública, edificios y colegios. [Lea aquí la noticia al completo]

Diario CÓRDOBA Hacemos Córdoba preguntará en el próximo pleno por las actuaciones previstas tras el temporal El grupo municipal Hacemos Córdoba llevará al pleno de este jueves una batería de preguntas dirigidas al equipo de gobierno para conocer “qué medidas y actuaciones tiene previstas, si es que las hay, ante una situación de deterioro generalizado en la ciudad que el último temporal no ha hecho más que agravar”. Desde Hacemos Córdoba se hará especial hincapié en la situación de los acerados, ya que en “multitud de calles” se han detectado losetas sueltas que suponen un grave riesgo de caídas para los vecinos y vecinas. “Estamos hablando de un problema de seguridad evidente que no puede seguir esperando. Hay calles enteras con acerados en muy mal estado desde hace años y el temporal ha evidenciado aún más una falta de mantenimiento prolongada”, han señalado desde el grupo municipal. [Lea aquí la noticia al completo]