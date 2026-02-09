Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Efectos del temporal

Adolfo Molina explica la hoja de ruta a seguir en Córdoba: "Mientras haya una persona desalojada, esa es la prioridad"

El delegado del Gobierno de la Junta insiste en que "aunque vayamos a un escenario más positivo, debemos seguir manteniendo la vigilancia"

Última hora de los avisos de la Aemet en Andalucía, riesgo de inundaciones y vuelta de los desalojados

Vista del aeropuerto de Córdoba y las parcelaciones cercanas, inundados tras las fuertes lluvias y la crecida del río Guadalquivir.

Vista del aeropuerto de Córdoba y las parcelaciones cercanas, inundados tras las fuertes lluvias y la crecida del río Guadalquivir. / A. J. González

Araceli R. Arjona

Noelia Santos

Córdoba

Que todo el mundo esté de vuelta en casa lo antes posible. El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Adolfo Molina, ha explicado la hoja de ruta marcada por las administraciones locales en este momento en el que lo peor del temporal ya ha pasado. Tras la reunión diaria en el puesto de mando operativo, el delegado ha recordado que según las previsiones meteorológicas, seguirá lloviendo esta semana lo hará con mucha menor intensidad y no parece que vaya a haber un nuevo pico, "por lo que vamos a ir volviendo a cierta normalidad".

No obstante, ha destacado que a primera hora de la mañana aún "había casi 500 personas desalojadas en los distintos municipios afectados por las inundaciones en Córdoba" por lo que se va a ir realojando a todos los ciudadanos que puedan volver a sus casas de forma escalonada, tanto en la capital, donde hay 250 personas que siguen evacuadas y otras 240 en la provincia. Entre ellas, quedan algunas viviendas en Puente Genil, "debido al peligro que presenta un talud que se está asegurando. El realojo no será posible hasta que no se seque y estabilice el terreno, ha adelantado.

«Mientras haya una sola persona desalojada, esa es la prioridad», ha recalcado antes de recordar que los servicios municipales, el Infoca y la Junta están trabajando en la limpieza en los lugares donde el agua ha bajado ya mientras las OCA se encargarán de cuantificar las importantes pérdidas en la agricultura. En este sentido, ha reiterado la intención de la administración autonómica de solicitar fondos a Europa y al Estado para "solucionar cuanto antes los problemas que el temporal ha ocasionado".

En la reunión de seguimiento, el presidente de la Diputación ha informado de que el suministro de agua potable en la zona de Iznájar se recuperará entre este martes y el miércoles. Desde el pasado viernes, los vecinos de Rute e Iznájar no pueden consumir el agua que sale de sus grifos debido al temporal de lluvia y viento. La razón, el barro arrastrado por las escorrentías y las lluvias afectaron a las aguas. Asimismo, se trabaja en las carreteras que están totalmente cortadas al tráfico, muchas de ellas de titularidad provincial, pero también autonómicas, ha indicado. Por último, Molina ha declarado que "aunque vayamos hacia un escenario más positivo, debemos seguir manteniendo la vigilancia y todas las alertas necesarias".

