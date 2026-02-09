Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Urbanismo

Adjudicada la obra para arreglar la carretera de acceso al cementerio de La Fuensanta en Córdoba

La empresa que se ha hecho con el contrato tiene ahora cinco meses para ejecutar los trabajos

Carretera de acceso al cementerio de la Fuensanta, completamente colapsada.

Noelia Santos

Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha adjudicado el contrato para ejecutar las obras de arreglo de la antigua N-IV desde el cementerio de Nuestra Señora de la Fuensanta. Ha sido la empresa Hormigones Asfálticos Andaluces (Hormacesa) la que se ha hecho con el contrato, que salió a licitación por 588.667,49 euros y finalmente se ha adjudicado por 536.393,82. El tiempo de ejecución de las obras es de cinco meses.

El proyecto tiene como finalidad mejorar los accesos al cementerio y dar respuesta a las quejas ciudadanas por la dificultad de conexión con la antigua nacional. La necesidad de esta intervención se arrastra desde finales de 2022, cuando el acceso principal al camposanto quedó inutilizado tras un derrumbe provocado por unas obras del punto limpio realizadas por la Junta de Andalucía a través de Sadeco. Desde entonces, familias de la capital y de los barrios periféricos como Alcolea y Los Ángeles han sufrido serias dificultades para llegar tanto al cementerio como al tanatorio gestionado por Cecosam.

Los trabajos

La adjudicataria deberá recuperar el viario que se encuentra colapsado, poner el alumbrado público en el acerado, instalar biondas (guardarraíles) a ambos lados y en el lado norte, al pie del talud, tendrá que ejecutar una cuneta para la recogida de agua.

