La actividad turística cae un 50% en Córdoba por la tragedia de Adamuz y las borrascas

El año 2026 ha comenzado con una fuerte sacudida para el sector terciario en Córdoba, debido al impacto del accidente de trenes de Adamuz, y la consecuente pérdida de la conexión con Madrid por alta velocidad, y de las borrascas registradas en los últimos días, que han provocado la suspensión de trenes, cortes de carreteras y el cierre del aeropuerto. Desde el sector turístico, aluden a «niveles covid» de actividad y estiman en un 50% la caída media experimentada en hoteles y restaurantes. En la misma línea, las agencias de viajes han sufrido un parón casi total de las reservas y las viviendas turísticas observan «un descenso muy importante» del número de pernoctaciones.

La presidenta de la Asociación de Empresarios de Hospedaje (Aehcor), Elena Rizos, afirma que «podemos valorarlo como una ruina para el turismo». La semana pasada, los hoteles registraron un descenso de entre el 40% y el 50% de la actividad entre las cancelaciones y la caída de las reservas de última hora. Aehcor estima que las pernoctaciones han disminuido un 50% en comparación con el año pasado y continúan registrando cancelaciones, por lo que esperan que el descenso de la actividad se mantenga esta semana.

De su parte, la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hostecor) teme que el impacto negativo se prolongue en el tiempo. Su presidente, Jesús Guerrero, afirma que las ventas han bajado entre un 40% y un 50%. «Antes era la caída de reservas por el AVE, pero ahora ya no hay ni reservas y se cree que lo malo viene en los próximos meses. Nos han dado en la línea de flotación, se ha dado una imagen de falta de seguridad brutal. Hay establecimientos que están a nivel covid. El AVE es nuestro 80% de entrada de turismo», asegura. En la actualidad, muchos negocios cierran de lunes a jueves por la falta de venta. «Nuestro principal cometido es salvar la Semana Santa», destaca.

Dos personas caminan con maletas en la Judería. / Manuel Murillo

Para el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes, Antonio Caño, la situación es «de desatino en todos los sentidos». Coincidiendo con Jesús Guerrero, alude a la advertencia de la Embajada de EEUU a sus ciudadanos sobre las «interrupciones significativas» en el transporte en España. Antonio Caño explica que se ha producido un «parón del 95% de las resevas para estas dos últimas semanas» y también una caída notable en congresos y viajes de empresas. En líneas generales, alude a «un retraimiento del consumo igual que cuando tuvo lugar la pandemia».

Por último, Matilde de La Hoz, presidenta de la Asociación de Viviendas y Alojamientos Turísticos (Avacor) afirma que «las pernoctaciones han descendido de una forma muy importante desde el accidente de trenes». Así, detalla que «es temporada baja y el impacto es menor, pero la actividad ha bajado mucho respecto al año pasado». Esta profesional recuerda que «hay muchas personas que viven del turismo, como las lavanderías y otros servicios».

La venta cae un 70% por el mal tiempo

Por otro lado, Comercio Córdoba destaca el impacto negativo que la tragedia de Adamuz y las últimas borrascas están dejando en el comercio de cercanía. Su presidente Rafael Bados, afirma que se ha producido «una reducción muy significativa de la afluencia de clientes y del volumen de ventas». La patronal estima que en los días de lluvia persistente las ventas caen entre un 20% y un 30%, mientras que en jornadas con alerta meteorológica la caída supera el 70% en muchos establecimientos.

En cuanto a las consecuencias, explica que estas caídas no solo afectan a los días de ventas, sino que reducen la rentabilidad de semanas completas, dificultan la reposición de stock y generan más estrés financiero en los negocios. Rafael Bados recuerda que, a diferencia de otros formatos, el comercio de cercanía «depende directamente del tránsito peatonal y del desplazamiento físico de los clientes hasta las tiendas». Entre otras medidas, la federación reclama apoyo a la digitalización y a la venta omnicanal para reducir estos efectos en el futuro.

Una mujer en una tienda de recuerdos de la Judería. / Manuel Murillo

En cuanto a la incidencia del accidente de trenes registrado en Adamuz el 18 de enero pasado, Comercio Córdoba valora que «el corte de la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Andalucía y Madrid está teniendo un impacto directo en el comercio vinculado al turismo». Esta federación confirma que están percibiendo una reducción de la afluencia de turistas, «especialmente durante los fines de semana, que es cuando se concentra una parte muy importante del visitante procedente de otras comunidades».

La menor llegada de viajeros afecta «de forma clara» a los comercios localizados en las zonas turísticas, así como a otras empresas que dependen de este público, provocando «una caída de actividad respecto a fines de semana habituales». Comercio Córdoba cree «fundamental acelerar la normalización del servicio y reforzar alternativas de transporte mientras dure la incidencia».

En Directo

Miguel Heredia Ambiente en los negocios de la Judería, este domingo. / Manuel Murillo «Es el peor febrero desde hace 45 años»: los negocios, tabernas y hoteles de la Judería de Córdoba pagan las facturas de la lluvia Córdoba amaneció este domingo con un aire distinto. Tras días de lluvia persistente y cielos encapotados, la ciudad parecía recobrar una normalidad frágil, casi provisional. Personas caminando por el Paseo de la Ribera, familias aprovechando los primeros rayos de sol consistentes en varias jornadas, terrazas con desayunos repartidos sin prisas y niños jugando, todavía con cautela, en parques próximos. La capital se desperezaba, eso sí, sin perder de vista las aguas que aún están por venir una vez aterrizada la borrasca Marta. En paralelo, los negocios del casco histórico, hoteles, bares, cafeterías y tiendas de recuerdos, exprimían la matinal y buena parte de la tarde con una idea clara en la cabeza: difícilmente se podrá compensar el daño económico acumulado durante estas semanas. Porque, como repiten muchos de ellos, llueve sobre mojado. [Lea aquí la noticia al completo]

Pilar Cobos Ambiente en la Ribera, este domingo. / Manuel Murillo La actividad turística cae a "niveles covid" por la tragedia de Adamuz y las borrascas: "Una ruina para el turismo" El año 2026 ha comenzado con una fuerte sacudida para el sector terciario en Córdoba, debido al impacto del accidente de trenes de Adamuz, y la consecuente pérdida de la conexión con Madrid por alta velocidad, y de las borrascas registradas en los últimos días, que han provocado la suspensión de trenes, cortes de carreteras y el cierre del aeropuerto. Desde el sector turístico, aluden a «niveles covid» de actividad y estiman en un 50% la caída media experimentada en hoteles y restaurantes. En la misma línea, las agencias de viajes han sufrido un parón casi total de las reservas y las viviendas turísticas observan «un descenso muy importante» del número de pernoctaciones. La presidenta de la Asociación de Empresarios de Hospedaje (Aehcor), Elena Rizos, afirma que «podemos valorarlo como una ruina para el turismo». La semana pasada, los hoteles registraron un descenso de entre el 40% y el 50% de la actividad entre las cancelaciones y la caída de las reservas de última hora. Aehcor estima que las pernoctaciones han disminuido un 50% en comparación con el año pasado y continúan registrando cancelaciones, por lo que esperan que el descenso de la actividad se mantenga esta semana. [Lea aquí la noticia al completo]

José A. Pérez Lunar El río Guadalquivir sigue reduciendo sensiblemente su caudal a su paso por Córdoba El río Guadalquivir sigue reduciendo de forma sensible su caudal a su paso por Córdoba. Si a última hora del domingo rozaba los 5 metros; a las 07.40 horas de esta mañana, según medición de la SAIH del Guadalquivir, la lámina de agua se encuentra a 4,28 metros. No obstante, hay que recalcar que sigue encontrándose sensiblemente por encima de los 2,5 metros que marca el umbral rojo.

Incertidumbre ante la situación de Grazalema por los acuíferos: "El riesgo de colapso sigue existiendo" Los equipos de expertos en hidrogeología y movimientos del terreno desplegados en Grazalema y otras localidades de las sierras de Cádiz y Ronda (Málaga) creen que hay «una gran incertidumbre» sobre los riesgos por la saturación de los acuíferos de la zona y que éstos «van a persistir» cuando acaben las lluvias, según explica el coordinador de este equipo, Juan Carlos García. El riesgo de hundimientos, que ha llevado a desalojar a todo el pueblo de Grazalema, «va a persistir después de las lluvias, porque tan peligrosa es la sobrepresión (de los acuíferos), como la subpresión cuando el agua se retire. Ese cambio de presión puede dar lugar a colapsos, por tanto se puede dilatar en el tiempo», advierte Juan Carlos García. Más información.