La actualidad del domingo 8 de febrero
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La situación de los vecinos desalojados por la crecida del río, el análisis del alcalde de Córdoba y la visita de Juanma Moreno a la capital centran la agenda informativa
La amenaza vuelve a planear sobre el Guadalquivir y la calma sigue siendo frágil. La borrasca Marta ha tomado el relevo del temporal y ha vuelto a empujar al río a los de los 5,7 metros a su paso por Córdoba, obligando a mantener la “extrema vigilancia” aunque, por ahora, sin nuevos desalojos. Mientras miles de personas continúan fuera de sus casas en Andalucía por el temporal y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, reclama fondos de contingencia ante unas “pérdidas millonarias”, la capital cordobesa intenta sostener el pulso entre la preocupación y la resistencia. Fuera, la lluvia y la incertidumbre; dentro del Gran Teatro, el Carnaval vivió ayer su gran final y sirvió como refugio colectivo en una jornada de butacas llenas, emoción y alegría.
- Los desalojados en Córdoba inician el regreso a sus casas tras el temporal: "Lo peor ya ha pasado" y solo 250 seguirán evacuados
- El Gobierno declarará zona catastrófica todos los municipios afectados por el temporal en Andalucía
- Seis detenidos tras un apuñalamiento mortal este domingo en el Sector Sur
Además, destacamos estas otras noticias:
Borrasca Marta
- El temporal mantiene cerradas este domingo 14 carreteras de la Diputación de Córdoba en la provincia
- Los vecinos de Rioseco y El Mohíno, en Palma del Río, pueden volver hoy a sus casas tras el paso del temporal
- El caudal del río Guadalquivir baja a 1.653 metros cúbicos en Córdoba, pero continúa en nivel rojo
- Juan Antonio Carazo: «El temporal que vivimos se debe a los ciclos naturales que se repiten cada 15 años»
- Los embalses de Córdoba están ya al 75% de su capacidad gracias a las últimas lluvias
Córdoba ciudad
- Cientos de personas vuelven a pasar por el Puente Romano entre aplausos tras su reapertura
- 'Hijos de nadie' y 'Las que llevan mucho tiempo sin salir', ganadores de la final del Carnaval de Córdoba 2026
- FP de Emergencias: así es como se preparan los profesionales de primera línea en Córdoba
Provincia
- Andrés Lorite, delegado de Infraestructuras de la Diputación: «Le pido a las confederaciones lealtad y agilizar los trámites para actuar»
- El Instituto Geográfico Nacional registra un terremoto con epicentro en Carcabuey
- Presentado en Cabra el cartel taurino del Sábado Santo: estos son los detalles de la corrida
Deportes
Andalucía
- Dos años de la tragedia de Barbate con el eterno retorno de las narcolanchas al puerto: "Por desgracia parece que no va a acabar nunca"
España
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
- Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
- Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
- El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
- El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba