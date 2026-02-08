Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del domingo 8 de febrero

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La situación de los vecinos desalojados por la crecida del río, el análisis del alcalde de Córdoba y la visita de Juanma Moreno a la capital centran la agenda informativa

Seis detenidos tras un apuñalamiento mortal en el Sector Sur

Seis detenidos tras un apuñalamiento mortal en el Sector Sur

Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La amenaza vuelve a planear sobre el Guadalquivir y la calma sigue siendo frágil. La borrasca Marta ha tomado el relevo del temporal y ha vuelto a empujar al río a los de los 5,7 metros a su paso por Córdoba, obligando a mantener la “extrema vigilancia” aunque, por ahora, sin nuevos desalojos. Mientras miles de personas continúan fuera de sus casas en Andalucía por el temporal y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, reclama fondos de contingencia ante unas “pérdidas millonarias”, la capital cordobesa intenta sostener el pulso entre la preocupación y la resistencia. Fuera, la lluvia y la incertidumbre; dentro del Gran Teatro, el Carnaval vivió ayer su gran final y sirvió como refugio colectivo en una jornada de butacas llenas, emoción y alegría.

Además, destacamos estas otras noticias:

Borrasca Marta

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Andalucía

España

