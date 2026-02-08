Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del domingo 8 de febrero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La situación de los vecinos desalojados por la crecida del río, el análisis del alcalde de Córdoba y la visita de Juanma Moreno a la capital centran la agenda informativa

La crecida del Guadalquivir en Córdoba captada por Emergencias

La crecida del Guadalquivir en Córdoba captada por Emergencias

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La amenaza vuelve a planear sobre el Guadalquivir y la calma sigue siendo frágil. La borrasca Marta ha tomado el relevo del temporal y ha vuelto a empujar al río a los de los 5,7 metros a su paso por Córdoba, obligando a mantener la "extrema vigilancia" aunque, por ahora, sin nuevos desalojos. Mientras miles de personas continúan fuera de sus casas en Andalucía por el temporal y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, reclama fondos de contingencia ante unas "pérdidas millonarias", la capital cordobesa intenta sostener el pulso entre la preocupación y la resistencia. Fuera, la lluvia y la incertidumbre; dentro del Gran Teatro, el Carnaval vivió ayer su gran final y sirvió como refugio colectivo en una jornada de butacas llenas, emoción y alegría.

Además, destacamos estas otras noticias:

Borrasca Marta

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

  Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
  El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
  Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
  El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
  Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
  Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
  El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
  El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba

¿A dieta y sin tiempo para cocinar? Aquí tienes cinco lugares donde comer platos saludables en Córdoba

El tren de borrascas da una tregua de 24 horas a Córdoba: cesan los avisos de la Aemet y vuelve a salir el sol

El tren de borrascas da una tregua de 24 horas a Córdoba: cesan los avisos de la Aemet y vuelve a salir el sol

La salida de la borrasca Marta de Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de la crecida del Guadalquivir, avisos de la Aemet y la alerta por el riesgo de inundaciones graves

La salida de la borrasca Marta de Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de la crecida del Guadalquivir, avisos de la Aemet y la alerta por el riesgo de inundaciones graves

'Hijos de nadie' y 'Las que llevan mucho tiempo sin salir', ganadores de la final del Carnaval de Córdoba 2026

'Hijos de nadie' y 'Las que llevan mucho tiempo sin salir', ganadores de la final del Carnaval de Córdoba 2026

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.750 metros cúbicos

Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.750 metros cúbicos

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 8 de febrero de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 8 de febrero de 2026

FP de Emergencias: los profesionales de primera línea en Córdoba

FP de Emergencias: los profesionales de primera línea en Córdoba
