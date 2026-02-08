La actualidad del domingo 8 de febrero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La situación de los vecinos desalojados por la crecida del río, el análisis del alcalde de Córdoba y la visita de Juanma Moreno a la capital centran la agenda informativa
La amenaza vuelve a planear sobre el Guadalquivir y la calma sigue siendo frágil. La borrasca Marta ha tomado el relevo del temporal y ha vuelto a empujar al río a los de los 5,7 metros a su paso por Córdoba, obligando a mantener la “extrema vigilancia” aunque, por ahora, sin nuevos desalojos. Mientras miles de personas continúan fuera de sus casas en Andalucía por el temporal y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, reclama fondos de contingencia ante unas “pérdidas millonarias”, la capital cordobesa intenta sostener el pulso entre la preocupación y la resistencia. Fuera, la lluvia y la incertidumbre; dentro del Gran Teatro, el Carnaval vivió ayer su gran final y sirvió como refugio colectivo en una jornada de butacas llenas, emoción y alegría.
- Marta acentúa los efectos de Leonardo en Córdoba con otra crecida del nivel del río pero sin nuevos desalojos
- Andalucía mantiene 11.089 personas desalojadas por el fuerte temporal de viento y lluvias
- El Carnaval de Córdoba vive su gran final con emoción y buen ambiente en el Gran Teatro
Además, destacamos estas otras noticias:
Borrasca Marta
- Más de un millar de afectados por las inundaciones en Córdoba, en vilo: «Te despiertas a mitad de la noche pensando si el agua habrá entrado o no en casa»
- Bellido descarta que pueda haber inundaciones en el casco urbano y asegura que una empresa vigila el estado de los puentes
- Moreno reclama ayuda estatal y europea ante el gran impacto en Andalucía del tren de borrascas
- Imágenes impactantes desde el aire: viviendas casi sumergidas por la crecida del Guadalquivir en Córdoba
- Los embalses de Córdoba están al 73,4%, el nivel más alto desde julio de 2015
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- Juan Antonio Carazo, fundador y director de Andalmet: «El temporal que vivimos se debe a los ciclos naturales que se repiten cada 15 años»
Córdoba ciudad
- 'Hijos de nadie' y 'Las que llevan mucho tiempo sin salir', ganadores de la final del Carnaval de Córdoba 2026
- FP de Emergencias: los profesionales de primera línea en Córdoba
- El Sepulcro abrirá la Carrera Oficial el Viernes Santo en la Semana Santa de Córdoba
Provincia
- Andrés Lorite, delegado de Infraestructuras de la Diputación: «Le pido a las confederaciones lealtad y agilizar los trámites para actuar»
- ADIF espera tener este año el plan para adecuar la vía del tren entre Palma y Villa del Río
Deportes
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
- Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
- Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
- El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
- El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba