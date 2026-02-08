La amenaza vuelve a planear sobre el Guadalquivir y la calma sigue siendo frágil. La borrasca Marta ha tomado el relevo del temporal y ha vuelto a empujar al río a los de los 5,7 metros a su paso por Córdoba, obligando a mantener la “extrema vigilancia” aunque, por ahora, sin nuevos desalojos. Mientras miles de personas continúan fuera de sus casas en Andalucía por el temporal y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, reclama fondos de contingencia ante unas “pérdidas millonarias”, la capital cordobesa intenta sostener el pulso entre la preocupación y la resistencia. Fuera, la lluvia y la incertidumbre; dentro del Gran Teatro, el Carnaval vivió ayer su gran final y sirvió como refugio colectivo en una jornada de butacas llenas, emoción y alegría.

