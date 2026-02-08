«El temporal que vivimos se debe a los ciclos naturales que se repiten cada 15 años»

-¿De dónde le viene su interés por la meteorología?

-Siempre me ha llamado la atención, desde pequeño. Cuando todo el mundo dibujaba otro tipo de cosas, yo hacía mapas del tiempo, llegaba al colegio y ponía todos los días la previsión del tiempo en la pizarra, grababa los vídeos de los meteorólogos que salían en televisión. Nadie de mi familia se dedica a esto, todos de ramas de letras, pero yo salí así. Como en España no hay un grado específico, hice Ciencias Ambientales y luego un máster en Meteorología. El tiempo es mi pasión, casi mi obsesión, le dedico 24 horas.

-¿Y cómo surgió la idea de crear Andalmet?

-Yo veía que hacía más falta información del tiempo cercana para la gente de a pie así que empecé con las redes y, poco a poco, vi que tenía una base de cara al futuro. En Andalucía no hay un servicio de meteorología como en otras comunidades autónomas, lo tiene Galicia, El País Vasco, Cataluña, Baleares. Aquí no hay y se me ocurrió crearlo yo. Entre eso y la demanda de las hermandades que todos los años me preguntaban qué tiempo íbamos a tener, el proyecto salió adelante.

-Vivimos pendientes del tiempo. Después del temporal que está asolando Andalucía, ¿hay motivos para preocuparse más que nunca?

-Este temporal forma parte de los ciclos naturales de la Tierra y en nuestro caso, de los ciclos del clima mediterráneo que suelen repetirse cada 15 años. Tuvimos precipitaciones muy intensas tras una fuerte sequía en los años 96 y 97, las volvimos a tener en las mismas circunstancias en los años 2009 y 2010 y ahora de nuevo tras una intensa sequía en 2025 y 2026. Es cierto que últimamente se observa que las precipitaciones son más intensas y concentradas en menos espacio de tiempo, pero eso habría que estudiarlo a largo plazo para ver si influye el cambio climático u otra serie de cuestiones atmosféricas que habría que analizar.

-¿Cabe prever que estos temporales sean cada vez más frecuentes?

-No, no tiene por qué ocurrir, siempre han sido así. Cada 15 o 20 años, tenemos momentos de sequías severas y luego vienen un par de años muy lluviosos que vuelven a recargar las reservas hídricas.

-Entonces, lo que ha pasado en Andalucía con Leonardo se veía venir desde hace tiempo.

-Claro, estaba previsto con tiempo. Si me pregunta si se veía venir con mucha antelación, obviamente no con esta intensidad. Pero desde hacía una semana se sabía que iba a llegar. Por eso se ha actuado con prevención y se han desembalsado más de la cuenta porque además venimos acumulando lluvias desde principios de año así que las reservas hídricas están prácticamente completas. Si cae un poco de agua más de la cuenta, no cabe más.

-En ese caso, ¿se debería haber desembalsado agua de los pantanos con más antelación?

-La previsión del tiempo no es fiable hasta una semana antes, en una semana puede haber muchas variaciones. No es lo mismo que esta borrasca entre por Galicia a que llegue por Andalucía y eso no se puede saber con detalle con más antelación, es imposible, se pueden ver tendencias, pero no si va a estar más al norte, en el centro o más al sur.

-¿Cómo valora la gestión de los efectos del temporal que se ha hecho en Andalucía, cree que ha estado bien o habido sobreactuación?

-Yo la valoro positivamente, en Andalmet somos partidarios de que la prevención está antes que todo. Es cierto que a lo mejor hay zonas geográficas en las que no hubiera hecho falta tomar decisiones tan abruptas, pero nosotros siempre abogamos porque es mejor prevenir que curar. Esto no deja de ser meteorología y cualquier cambio, por mínimo que sea en las condiciones atmosféricas puede variar el resultado final.

-¿Lo peor del temporal ya ha pasado? ¿Cómo será esta semana?

-El tramo de lluvias persistentes y abundantes durante muchas horas, sí. Otra cosa son los efectos de las lluvias, de eso se encarga la hidrología. En cuanto a la meteorología, esta semana va a ir mejorando poco a poco, el último temporal ha sido el del sábado. Hablamos de temporal cuando los fenómenos adversos están por encima de los umbrales normales. Este domingo vamos a tener un buen día y el lunes volverá a llover, pero poco de lluvia. Ya no tiene nada que ver con temporales, habrá lluvia y luego saldrá el sol.

-¿Qué tiene Andalmet que no tenga Aemet?

-Lo que nos diferencia del resto es la cercanía, tenemos un trato cercano con todo el mundo: lo mismo atendemos a alguien que nos pregunta por redes sociales si mañana va a llover para tender una lavadora, que a un ayuntamiento que está pendiente de las previsiones 24 horas. A los ayuntamientos les informamos sin parar con nuestros canales privados de información. Siempre hemos buscado la cercanía. Yo siempre he sido miembro de juntas de hermandades y sabía lo que era estar pendiente del cielo en cada momento. Imagínate un ayuntamiento, cuyas actuaciones dependen la meteorología cuando se acerca algún temporal.

-El Ayuntamiento de Córdoba y el de Palma del Río tienen contratado vuestro servicio. ¿Reciben una información distinta a la de Aemet?

-Efectivamente, nosotros damos información, que podrá coincidir o no con la de la Agencia Estatal de Meteorología, pero que, sobre todo, está en constante actualización. Por ejemplo, en un temporal como el actual se envía información cada media hora, cada hora o cada dos horas. Vamos avisando de por dónde se acerca una tormenta, por dónde las rachas de viento, cuánto tiempo tarda en llegar, qué cantidad de lluvia puede dejar para actuar de una forma u otra. Ofrecemos una previsión actualizada casi al minuto mientras la Aemet te manda un fax o unas alertas, pero luego es difícil contactar con ellos 24 horas, para que te vayan informando, mandándote imágenes, actualizando por dónde se mueven las nubes, a qué velocidad se desplazan… Ofrecemos un servicio meteorológico a la carta.

-¿De dónde proceden vuestros datos?

-El 90% de los datos meteorológicos son públicos de agencias europeas, canadienses o americanas. Cualquier persona que tenga estudios de meteorología o interpretación de modelos numéricos de previsión sabe interpretar perfectamente esos modelos. Luego existen modelos privados, que son de pago, y ahí obtienes otras variables que no están disponibles en las agencias públicas de meteorología. Hay que medir datos globales y locales, se hace una media de todo y se elabora la previsión final.

-¿Cree que la población entiende los avisos meteorológicos y se los toma en serio?

-Yo no quiero criticar, pero a la Agencia Estatal de Meteorología le falta mucha más divulgación por los canales que tenemos hoy, por las redes sociales. No puede ser que una empresa privada divulgue más que una agencia estatal. Habría que explicar las cosas de forma más sencilla: decir “van a caer entre 40 y 60 litros”, “mañana es un día de agua”, sin tanto lenguaje técnico. Ahora te redirigen a la web y la gente tiene que interpretar los avisos por su cuenta. No vale con poner un colorcito amarillo y ya está, tiene que ser algo más dinámico para enganchar a la gente. Eso es lo que nos diferencia tanto a nosotros, somos muy cercanos y respondemos a todos los mensajes que nos manda la gente que en días como hoy superan los mil privados, hay un feedback con los seguidores que no tiene la Aemet.

-Tener una cara visible supongo que ayuda.

-Es uno de los puntos a favor. Si asocias una cara a un servicio, genera más confianza. En la Aemet hay grandes profesionales, como Rubén del Campo, pero tienen que hacerlo más atractivo.

-¿Andalmet está en contacto con la Aemet?

-Yo conozco a gente que trabaja en la Aemet, pero no estamos en contacto, ahora mismo no nos pueden ver porque muchas veces desacreditamos cosas que ellos dicen.

-¿Le gustaría trabajar para ellos y darle un cambio de aires?

-No me importaría aunque para trabajar en la Aemet hay que ser funcionario y yo no lo soy. Otra cosa sería que el Ministerio de Medio contratara un equipo de divulgación o de redes sociales que hiciera la cosa más dinámica, pero yo no tengo ningún interés ninguno en entrar.

-¿La clave del éxito de Andalmet es que aciertan mucho?

-Acertamos mucho, y eso no lo decimos nosotros, lo dicen las redes y los clientes, que aumentan cada año de forma exponencial. Es muy difícil equivocarse cuando estás 24 horas monitorizando por dónde se mueven las cosas. Mientras unos compañeros están atendiendo redes, otros están enviando información a los clientes. Ahora mismo no hay redes sociales de meteorología en España con más seguidores que las nuestras. Obviamente puede haber errores: se pronostican 20 litros y caen 30, pero la meteorología siempre va a ser una ciencia inexacta, por mucho que intentemos controlarla.

-¿La Dana ha aumentado la demanda de información de las instituciones públicas?

-Podría ser. Nosotros sacamos el servicio en septiembre porque los ayuntamientos nos llamaban y no era por los temporales sino por la cabalgata, por una carrera popular, por el mercado medieval. Querían tener una previsión y luego ampliamos con las alertas en caso de temporal. No sabíamos cómo iba a funcionar porque era algo nuevo y ha sido un éxito, se ha corrido la voz entre ayuntamientos. Presentamos la propuesta solo a seis y ya tenemos 21 esperando presupuesto. En la empresa trabajamos seis personas y estamos buscando más personal, hemos cambiado de oficina y ahora mismo no podemos asumir más ayuntamientos porque antes necesitamos ampliar plantilla.

-Además de ayuntamientos, ¿con qué otras empresas trabajáis?

-Sobre todo agrícolas, wedding planners, catering, hostelería, consultoras… prácticamente de todo.

-Póngame un ejemplo concreto de cómo una empresa puede beneficiarse de un pronóstico meteorológico.

-Por ejemplo, los ayuntamientos no solo contratan una previsión general, sino previsiones para eventos concretos, se les manda una previsión específica para decidir si se cancela o no con antelación, y así ahorrar costes de organización. Eso lo extrapolamos a la hostelería. Aquí vivimos en el sur y se hace mucha vida en terrazas. Si un hostelero sabe el lunes que el fin de semana va a llover con certeza, a la hora de comprar género sabe que no va a tener ventas y puede ajustar. Y los agricultores, exactamente igual: si tienes una siembra programada, si vas a aplicar productos fitosanitarios, hacer podas… necesitas saber qué humedad va a haber en el terreno en los próximos 15 días, qué rachas de viento se esperan, cuánta lluvia va a caer. Es útil para todo.

-¿Con cuánta anticipación se puede saber los litros que van a caer?

-Un frente de una borrasca, un frente definido que es un tramo de lluvias de 4, 6, 12 o hasta 15 horas, se sabe perfectamente la intensidad que trae y se puede estimar con bastante precisión cuántos litros pueden caer. Otra cosa son danas o chubascos. Los chubascos son sistemas aislados: lo mismo pueden caer 20 litros en Córdoba y 2 en Alcolea. Ahí es donde entra nuestro seguimiento con los ayuntamientos: les vamos diciendo exactamente por dónde van pasando esos chubascos y cuánto tiempo tardan en pasar, para ver si hay que tomar alguna medida.

-¿Cuál es el fenómeno atmosférico más difícil de predecir?

-Las tormentas, sin duda. Requieren muchos mecanismos: convección, choques de masas puntuales en un sitio concreto. Por eso son tan difíciles de pronosticar. Las tormentas potentes suelen asociarse a danas y sistemas convectivos, y por eso es tan complicado saber exactamente dónde va a llover y qué cantidad va a caer.

-¿Quién es su referente como “hombre del tiempo”?

-De chico, me leía los libros de Mariano Medina. De la televisión, siempre he seguido y grabado a José Antonio Maldonado.

-¿Qué falla más, el hombre de campo o la inteligencia artificial?

-La inteligencia artificial todavía no está implantada en meteorología. En cualquier caso, los modelos de predicción meteorológica funcionan mejor que los humanos sin lugar a dudas. No hay que hacer caso a lo que diga alguien sin conocimientos. La ciencia va por delante. La gente del campo, cuando hay vientos del sur constantes, sabe que va a llover ese día, lo que no te va a decir es cuánto ni a qué hora.

-¿Y de las cabañuelas entonces qué me dice?

- Que la ciencia está por encima de todo eso.

-¿Hay zonas donde la predicción meteorológica es más difícil por su geografía?

-Sí, hay zonas más complicadas y zonas más fáciles. En Córdoba no es tan complicada porque tenemos un sistema montañoso al norte, el valle y otro sistema montañoso al sur. Eso facilita bastante la predicción. Málaga es mucho más complicada: la Serranía de Ronda, el valle del Guadalhorce… es un caos. En Almería también es difícil porque Sierra Nevada corta muchas nubes, aunque en determinadas situaciones la lluvia se desplaza más de lo previsto. En general, Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz son zonas bastante predecibles.

-Ustedes dan información meteorológica a las hermandades en Semana Santa, que debe ser la época de más estrés meteorológico en Andalucía.

-Es una barbaridad. En Córdoba, trabajamos con la Agrupación de Hermandades y Cofradías. Este año, hemos sacado 300 plazas para hermandades, las abrimos un domingo y el lunes ya teníamos 249 ocupadas. Más no damos porque no tenemos personal suficiente.

-¿Se puede adelantar algo?

-Absolutamente nada. Más allá de diez días ninguna predicción es fiable. La gente ve previsiones a 14 o 15 días que no tienen ninguna fiabilidad.