Sucesos
Seis detenidos tras un apuñalamiento mortal este domingo en el Sector Sur
La Policía Local ha arrestado a los individuos, por su presunta participación en los hechos, en la calle Libertador Simón Bolívar
Seis personas han sido detenidas este domingo en Córdoba después de, presuntamente, participar en un apuñalamiento mortal ocurrido en el barrio del Sector Sur. Según confirman fuentes de la Policía Local, los arrestos han sido realizados en la calle Libertador Simón Bolívar, en tanto que la agresión se ha producido en la calle Loja.
Emergencias 112 Andalucía ha recibido una llamada de alerta a las 15.45 horas. El alertante le ha informado de que se estaba produciendo una pelea y que podría haber una persona herida, sin aportar más datos. Este servicio ha activado al 061, a la Policía Nacional y a la Policía Local, que se han desplazado hasta el lugar para atender lo ocurrido.
La Policía Local ha confirmado a este periódico el fallecimiento de una persona después de recibir una agresión con arma blanca. Los agentes de este cuerpo han parcticado las detenciones de las personas que presuntamente habrían cometido la agresión después de huir del lugar.
