Temporal

El río Guadalquivir lleva 1.776 metros cúbicos a su paso por Córdoba y supera el pico máximo alcanzado este sábado

La lámina baja a una altura de 5,6 metros después de rozar los seis metros, de nuevo, esta madrugada

En directo | Última hora de la crecida del río Guadalquivir, avisos de la Aemet y la alerta por el riesgo de inundaciones graves

El río Guadalquivir, bajo el puente de Andalucía.

El río Guadalquivir, bajo el puente de Andalucía. / A.J. González

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

La borrasca Marta ha dado un respiro este domingo en Córdoba, pero el caudal del río Guadalquivir se mantiene elevado, con 1.773 metros cúbicos por segundo en Villafranca, de acuerdo con los datos difundidos por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Este registro, de las 10.00 horas, supera el pico máximo de ayer viernes, que se situó en 1.764 metros cúbicos a las 21.00 horas.

Las precipitaciones se han detenido por el momento, pero el río continúa en umbral rojo y duplicando el nivel de desbordamiento, que es de 950 metros cúbicos por segundo. Para esta tarde, la Agencia Estatal de Meteorología vuelve a anunciar unas lluvias que se extenderán, prácticamente, toda la semana.

Según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba en los últimos días, el caudal del río a su paso por Córdoba se está calculando, de acuerdo con los criterios de la CHG, teniendo en cuenta el circulante en Villafranca, 1.773 metros cúbicos, y el desembalse de San Rafael de Navallana, que en estos momentos alivia 49 metros cúbicos por segundo. Por tanto, el caudal se sitúa ahora en 1.822 metros cúbicos.

Lámina del río sobre el agua

En El Carpio, el caudal se mantiene en nivel rojo, con 1.747 metros cúbicos por segundo, y lo mismo ocurre en Fuente Palmera, donde circulan 2.794 metros cúbicos por segundo.

Las parcelaciones junto al aeropuerto de Córdoba, totalmente inundadas tras la crecida del Guadalquivir

Las parcelaciones junto al aeropuerto de Córdoba, totalmente inundadas tras la crecida del Guadalquivir

CÓRDOBA

Por otra parte, los datos en tiempo real de la CHG indican que la lámina del río tiene 5,6 metros de altura sobre el lecho de aguas bajas en Córdoba, lo que representa una bajada después de haber llegado a 5,9 metros, de nuevo, en la madrugada de este sábado. En Almodóvar del Río la lámina alcanza los 10,65 metros y en el azud de Alcolea, los 109,64 metros sobre el nivel del mar.

El río Guadalquivir lleva 1.776 metros cúbicos a su paso por Córdoba y supera el pico máximo alcanzado este sábado

