Las medidas de control y regulación de la Junta de Andalucía cancelan 896 viviendas de uso turístico en Córdoba

La Junta de Andalucía ha cancelado 13.037 viviendas de uso turístico inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía gracias a una "estrategia integral de control, regulación y ordenación del sector, basada en la cooperación institucional, el refuerzo normativo y la modernización de los sistemas de inspección y registro". En declaraciones a Europa Press, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, afirma que "estos datos confirman que el Gobierno de Juanma Moreno actúa con firmeza, rigor y equilibrio, con una política turística que garantiza la convivencia entre los residentes y los visitantes al mismo tiempo que establece mecanismos para combatir la actividad ilegal".

Gracias a este nuevo marco, los ayuntamientos pueden suspender licencias y declaraciones responsables de viviendas de uso turístico hasta tres años, con el fin de adaptar sus planes generales. El balance de cancelaciones por provincias es el siguiente: Málaga, con 4.731 cancelaciones (1.385 en la capital), Granada, 2.138 (1.198 en la capital), Cádiz, 1.836 (484 capital), Sevilla, 1.468 (1.307 capital), Almería, 991 (186 capital), Córdoba, 896 (755 capital), Huelva, 587 (57 capital), Jaén, 390 (99 capital).

Decreto 31/2024

Este avance se apoya en la aprobación del Decreto 31/2024, que clarifica la posibilidad de que los ayuntamientos establezcan límites proporcionados al número de viviendas turísticas por edificio, zona o periodo, en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A ello se suma el Decreto ley 1/2025, de medidas urgentes en materia de vivienda, impulsado de forma coordinada con la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que refuerza la capacidad de los municipios para adecuar esta actividad al modelo de ciudad definido en su planeamiento urbanístico y preservar el entorno urbano.

La nueva Ley de Turismo Sostenible de Andalucía que ya ha comenzado su tramitación el Parlamento de Andalucía incluirá por primera vez las Viviendas de Uso Turístico como servicio de alojamiento turístico y se regula la actividad clandestina y la oferta ilegal. La norma reforzará la inspección y se endurecerán las sanciones. Las graves aumentarán hasta los 100.000 euros y las muy graves a los 600.000 euros.

Turistas en el centro de Córdoba. / CÓRDOBA

Además, el Registro de Turismo de Andalucía ha mejorado su operatividad y bloquea automáticamente la inscripción de viviendas situadas en zonas limitadas o sujetas a suspensión de licencias en Sevilla, Malaga, Cádiz, y El Puerto de Santa María. En paralelo, la consejería de Turismo y Andalucía Exterior mantiene convenios de colaboración con los ayuntamientos de Alhaurín el Grande, Almería, Cádiz, Córdoba, el Puerto de Santa María Jerez de la Frontera, Granada, Málaga y Sevilla, con el objetivo de reforzar la detección de alojamientos irregulares y garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística y turística.

"Este es un ejemplo claro del modelo de gobernanza que impulsa el Gobierno de Juanma Moreno: cooperación, seguridad jurídica y decisiones valientes al servicio del interés general", ha señalado Arturo Bernal. "Andalucía demuestra que es posible compatibilizar liderazgo turístico, calidad de vida y ordenación urbana, con políticas serias, datos objetivos y una hoja de ruta clara".