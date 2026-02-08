Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 8 de febrero de 2026

Espectáculo

‘10 años dando guerra’

El humorista Christian García celebra con este monólogo una década sobre los escenarios con su característico ritmo frenético y humor letal, convirtiéndose en el capitán de su propia batalla contra las tonterías del siglo XXI.

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Jesús y María, 10. 12.00 horas.

Exposición

‘El despertar a la vida de Egipto. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto’

Exposición inédita, inmersiva y reveladora. Un proyecto que reúne más de 190 piezas originales, experiencias sensoriales y un recorrido único por las primeras etapas de la vida en el país del Nilo. Comisarias: Esther Pons e Isabel Olbés. Comisaria técnica: Maite Mascort.

CÓRDOBA. Sala Orive y Sala Vimcorsa. Plaza de Orive y Ángel de Saavedra, 9. De 10.00 a 14.00 horas.

Visitas

‘Córdoba encuentro de culturas’

Visitas gratuitas de Córdoba, encuentro de culturas. En esta exposición, la ciudad superpuesta de Córdoba revela, a través de sus piezas más emblemáticas, la huella de las distintas culturas que han habitado la ciudad y su territorio. Reservas: https://acortar.link/txQLY8.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Museo Arqueológico. Plaza de Jerónimo Páez, 7 12.00 horas.

Muestra

‘Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social’

Exposición de dibujos y pinturas de Rafael Romero de Torres con motivo del 160 aniversario de su nacimiento. Su obra se caracteriza por transitar del academicismo al realismo social, un movimiento artístico de finales del siglo XIX comprometido con la crítica.