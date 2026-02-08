'Hijos de nadie' y 'Las que llevan mucho tiempo sin salir', ganadores de la final del Carnaval de Córdoba 2026

Pasadas las 2.10 de la madrugada, el jurado del COAC 2026 dio a conocer a los ganadores de la gran final. En la modalidad de comparsas, el primer premio fue para Hijos de nadie, el segundo para A mis pies, el tercero para Los bienvestíos y el cuarto para La Iluminada. En chirigotas, el primer premio correspondió a Las que llevan mucho tiempo sin salir, el segundo a Los sacamantecas, el tercero a Los pico de oro y el cuarto a Vaya cajonazo. En pasodobles o tangos, el primer premio fue para Hijos de nadie y el segundo para Los bienvestíos; en cuplés, el primero fue para Los pico de oro y el segundo para El loco de la colina; en popurrí, el segundo premio recayó en Los traperos y en Las que llevan mucho tiempo sin salir el primero.

Por otro lado, el Premio Paquito Luque a mejor Copla a Córdoba fue para La mariquilla y la Púa de Oro para Los prisioneros. Otros reconocimientos especiales incluyeron la originalidad, otorgada a Los pico de oro, el mejor disfraz para Nos habéis tocado el orgullo, y la mejor puesta en escena, concedida a Hijos de nadie.

A pesar del temporal que azotaba la ciudad, el Gran Teatro de Córdoba estaba lleno, con el público entregado y expectante, mientras que en la carpa continuaba la celebración. Este año, debido a la situación meteorológica, no se vio al alcalde ni a los concejales disfrazados como era tradición, aunque eso no disminuyó la intensidad de una noche cargada de emoción, aplausos y Carnaval hasta altas horas de la madrugada.

Crónica de la noche

La final arrancó con la comparsa A mis pies, llegada desde Almodóvar del Río, que abrió la noche con un pase cargado de contenido y compromiso. El primer pasodoble, dedicado al Hospital Reina Sofía y a la respuesta ejemplar de su personal tras el accidente ferroviario de Adamuz, puso al público en pie. En el segundo, la comparsa lanzó una dura crítica al alcalde, José María Bellido, denunciando el abandono de los barrios y una ciudad pensada solo para el centro, "para ricos y turistas". Cerraron su actuación entre aplausos prolongados y con el público nuevamente en pie.

La chirigota Vaya cajonazo fue la segunda en subir al escenario con su tipo divertido. En el primer pasodoble criticaron la cultura del postureo y la necesidad de mostrarlo todo en redes sociales para aparentar. El segundo lanzó una dura crítica al presidente de la Asociación Carnavalesca, una letra que levantó de su asiento a más de uno en las butacas. Con el público animado y atento, cerraron su actuación entre aplausos.

Tomó el relevo la comparsa La Iluminada, un grupo de voces femeninas procedentes de la cantera que defendió su repertorio con fuerza y sensibilidad. El primer pasodoble estuvo dedicado a la madre que sostiene y cuida incluso mientras libra sus propias batallas. El segundo reivindicó la importancia de cuidar la cantera como base del futuro del Carnaval cordobés. Durante la actuación, una de las componentes sufrió un pequeño accidente que la obligó a abandonar el escenario durante escasos minutos, ya que regresó en seguida arropada por los ánimos del público. El grupo se recompuso y cerró su pase con solvencia y profesionalidad.

La chirigota Las que llevan mucho tiempo sin salir apostó por un repertorio que combinó humor y mensaje. En uno de sus pasodobles pusieron el foco en la importancia de la educación en casa como herramienta clave para evitar el bullying, mientras que el segundo estuvo dedicado a la mujer. Divertidas, con muy buenos golpes y disfrutando al máximo sobre las tablas, lograron contagiar ese disfrute al público, que al finalizar su actuación les coreó con fuerza "campeonas, campeonas". También contaron en un momento de la actuación con la participación de uno de los gallos de Los pico de oro.

La comparsa Hijos de nadie volvió a irrumpir con la fuerza arrolladora que la ha caracterizado durante todo el concurso. Desde la presentación dejaron claro el carácter del grupo. El primer pasodoble estuvo dedicado a los carnavaleros que ya no están, apelando a su memoria y a su legado. El segundo lanzó una dura crítica a Juanma Moreno por su gestión de la sanidad pública, poniendo en valor la labor del personal sanitario andaluz. El público respondió con aplausos largos y sentidos, poniéndose en pie tras terminar la actuación.

La chirigota Los sacamantecas fue muy celebrada por el público desde el primer momento. Uno de los pasodobles, dedicado al amor por su hija, emocionó al teatro y puso al público en pie. Sus cuplés fueron muy divertios, con un público cada vez más animado, qu cantó junto a ellos el estribillo. Así, con un repertorio cargado de humor, ironía, muy buenos golpes y mucha complicidad, se metieron al público en el bolsillo una noche más, recibiendo cánticos de "campeones, campeones" al finalizar su actuación.

La comparsa Los bienvestíos fue la encargada de cerrar la modalidad de comparsas y lo hizo con fuerza y solvencia. Entre sus letras, destacaron un pasodoble dedicado al legado de Fosforito y otro especialmente duro contra el alcalde, José María Bellido, denunciando el abandono de los barrios cordobeses y animándolo a marcharse a Sevilla junto a Juanma Moreno. Con elegancia y potencia en las voces, defendieron un repertorio que mantuvo al público atento y entregado durante su actuación.

Y la chirigota Los Pico de Oro fue la encargada de cerrar esta modalidad, con un público que, ya entrada la madrugada, seguía muy animado. En su registro más serio, dedicaron una de sus letras al pueblo de Palestina y otra en defensa de Andalucía. También hubo espacio para el humor y el disfrute sobre las tablas, manteniendo la conexión con el teatro hasta el final de su actuación. Durante el pase Las que llevan mucho tiempo sin salir, les devolvieron la interacción, apareciendo en escena en un guiño bonito de compañerismo entre agrupaciones, muy celebrado por el público.

Pasadas la 1.25 de la madrugada llegó al escenario el único coro del concurso, La Mariquilla. En su actuación no faltaron letras comprometidas, entre ellas una dura crítica al escándalo de los cribados del cáncer de mama en Andalucía. El coro cantó con emoción y agradecimiento, consciente del momento y del largo recorrido hasta llegar a la final.