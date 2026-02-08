FP de Emergencias: los profesionales de primera línea en Córdoba

Los últimos acontecimientos registrados en la provincia de Córdoba han vuelto a situar en primer plano la labor de los profesionales de las emergencias. El accidente ferroviario de Adamuz, los temporales de lluvia y viento y episodios de inundaciones como los vividos estos días en la provincia de Córdoba han puesto de manifiesto la importancia de contar con personal cualificado capaz de intervenir en situaciones críticas, muchas veces en escenarios complejos y bajo una elevada presión.

En este contexto, la Formación Profesional vinculada a las emergencias -tanto sanitarias como de protección civil- adquiere un papel estratégico. Córdoba cuenta con varios centros que imparten estos ciclos formativos, con un claro predominio de la oferta pública, complementada por entidades concertadas y privadas.

Centros públicos

El IES Galileo Galilei es el centro público de referencia en Córdoba y Andalucía para la formación en Emergencias y Protección Civil. Se trata de un ciclo orientado a la intervención en situaciones de riesgo colectivo, catástrofes naturales, incendios, inundaciones o grandes emergencias, en coordinación con los distintos cuerpos y organismos implicados.

La orientación práctica de esta formación ha quedado reflejada recientemente en la implicación directa del alumnado en situaciones reales. Estudiantes del centro IES Galileo Galilei se desplazaron hasta Alcolea para colaborar en las labores derivadas de las inundaciones, una actuación impulsada por iniciativa del propio alumnado, que permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula en un contexto real.

Alumnos del IES Galileo Galilei en una jornada junto a Bomberos sin Fronteras celebrada en el instituto. / AJ González

Este tipo de experiencias contribuyen a reforzar competencias clave como la toma de decisiones, la coordinación de recursos, la seguridad en la intervención y la gestión emocional ante escenarios de riesgo. La formación en este ciclo se centra en preparar a los futuros técnicos para actuar en emergencias complejas, donde la rapidez, la organización y el trabajo en equipo resultan fundamentales.

«Lo mejor de mi trabajo es el equipo que tengo, gracias a ellos marcamos la diferencia con respecto a cualquier centro», asegura Paco Morenas, responsable de la formación, que añade con orgullo que los profesionales que forman a los alumnos son parte esencial de todo esto y realizan un trabajo impecable.

En el ámbito de la atención sanitaria prehospitalaria, el IES La Fuensanta imparte el ciclo formativo de Grado Medio de Emergencias Sanitarias desde el curso 2017-2018. Según explica la jefa del departamento de Sanidad, Gema Labrador, el ciclo se implantó desde el inicio en modalidad dual, cuando todavía no era obligatoria. «Fuimos pioneros en ese modelo», señala.

Alumnas del IES La Fuensanta en una formación práctica realizada en el instituto. / AJ González

Esta modalidad permite al alumnado combinar la formación en el centro educativo con estancias en empresas del sector desde fases tempranas del ciclo, lo que facilita un aprendizaje más ajustado a la realidad profesional. El ciclo cuenta con 20 plazas por promoción, que se cubren cada año, generando listas de espera .

El perfil del alumnado es diverso, aunque comparte una motivación común: la intervención directa en situaciones de emergencia. «Buscan una profesión activa, con capacidad de respuesta inmediata y una primera intervención ante la emergencia», explica Labrador.

El peso de la formación práctica es elevado, tanto en el aula como en la empresa, lo que permite que los estudiantes adquieran no solo conocimientos teóricos, sino que también logren diferentes habilidades técnicas.

La inserción laboral es muy positiva: quienes buscan empleo lo encuentran rápidamente, mientras que otros utilizan el ciclo como trampolín para estudios superiores, como Enfermería.

El IES Juan de Aréjula cuenta con una de las trayectorias más largas en la provincia en la impartición del ciclo formativo de Emergencias Sanitarias, que comenzó en el curso 2013-2014. Desde entonces, la demanda no ha dejado de crecer, manteniéndose el número de plazas en 20 alumnos por promoción, lo que ha provocado un aumento progresivo de la nota de corte y la existencia de alumnado en lista de espera.

El perfil del estudiantado ha evolucionado con el paso de los años. En sus inicios, el ciclo atraía principalmente a profesionales que ya trabajaban en ambulancias y necesitaban obtener la titulación oficial, ya fuera mediante el propio ciclo o a través de pruebas libres. En la actualidad, el acceso se produce mayoritariamente desde la ESO o desde otros ciclos de la rama sanitaria.

Un alumno de la FP de Emergencias Sanitarias realizando un vendaje durante sus prácticas formativas. / AJ GÓNZALEZ

Uno de los aspectos más destacados del centro es la alta carga práctica de la formación, apoyada en material especializado que se actualiza de forma continua y en la formación permanente del profesorado. El alumnado participa en simulacros organizados por el 061, en coordinación con instituciones como Policía Local, Guardia Civil y Cruz Roja, lo que les permite enfrentarse a escenarios con múltiples víctimas y situaciones de elevada complejidad.

Estas experiencias contribuyen a que el alumnado tome conciencia no solo de la dimensión técnica de la profesión, sino también de la empatía, la responsabilidad y la carga emocional asociadas a la atención en emergencias. La formación se completa con 500 horas de formación en centros de trabajo, lo que facilita que los titulados finalicen el ciclo con un alto nivel de preparación. La mayoría de los egresados encuentra empleo en empresas de ambulancias y en servicios como el 061.

Centros privados

El Centro de Formación de Cruz Roja en Córdoba imparte el Grado Medio de Técnico en Emergencias Sanitarias desde el curso 2015-2016. Según explica María José Ruz, responsable de formación, el centro cuenta cada año con promociones de entre 18 y 20 alumnos tanto en primero como en segundo curso.

La formación se caracteriza por un enfoque eminentemente práctico y por contar con docentes especialistas del sector, muchos de ellos profesionales en activo vinculados al 061 y al sistema sanitario público. Desde hace dos años, el ciclo se desarrolla en modalidad dual, lo que permite al alumnado incorporarse a las empresas desde el primer curso. «Esto hace que el aprendizaje sea mucho más real», señala.

Según los datos facilitados por el centro, este registra una tasa de inserción laboral cercana al 85% entre el alumnado que decide incorporarse al mercado laboral, mientras que otros optan por continuar su formación académica. El feedback recibido por parte de las empresas colaboradoras es positivo, destacando que los alumnos llegan con una base sólida y se integran con rapidez en los equipos de trabajo.

Ilerna ofrece tanto Emergencias Sanitarias como Emergencias y Protección Civil (grado medio y superior), con instalaciones profesionales y talleres equipados. Los alumnos aprenden desde extinción de incendios forestales y urbanos hasta inspección de instalaciones y medidas preventivas, con profesorado con experiencia real. Esta formación, indica el centro, garantiza una alta inserción laboral y permite a los estudiantes intervenir directamente en la comunidad, contribuyendo a la seguridad y bienestar social.

Por su parte, en el Grado Medio en Emergencias Sanitarias de Medac, los estudiantes aprenden a atender a pacientes en situación de emergencia, trasladarlos a hospitales y ofrecer atención sanitaria y psicológica en el entorno prehospitalario. El ciclo incluye operaciones de teleasistencia sanitaria y organización de planes de emergencia tanto en asistencia individual como colectiva. Medac combina la teoría con actividades prácticas, talleres y visitas a dispositivos reales.

Otro de los centros privados en Córdoba que ofrecen esta formación es el Instituto Salvador de Córdoba , que imparte el Grado Medio en Emergencias Sanitarias, con prácticas incluidas en el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en empresas. Los estudiantes aplican cuidados al paciente, preparan materiales, mantienen condiciones sanitarias y apoyan el bienestar psicológico del mismo. Su equipo docente está formado por profesionales sanitarios activos que combinan la docencia con su trabajo en el ámbito sanitario, ofreciendo una preparación muy cercana a la realidad laboral y con alta demanda en el mercado profesional, según la información que ofrece el centro.

Vocación de servicio

En conjunto, la FP de emergencias en Córdoba configura un mapa formativo diverso, con un fuerte peso de la red pública y una clara orientación práctica. En un escenario marcado por accidentes, temporales y situaciones de riesgo creciente, estos ciclos formativos preparan a los profesionales que intervienen en primera línea. Los episodios vividos en las últimas semanas han servido para recordar que las emergencias no son hechos aislados ni excepcionales, sino parte de una realidad. Inundaciones, accidentes de gran impacto o situaciones con múltiples víctimas requieren una respuesta inmediata y coordinada, en la que la formación previa marca la diferencia. En ese engranaje, la FP ocupa un lugar central, preparando a técnicos que actúan como primer eslabón de la cadena de auxilio. Como recuerdan desde La Fuensanta, «preparamos a alumnado con vocación dispuestos a ponerse al servicio de las personas y los bienes», y desde el Galileo Galilei se insiste en que «el verdadero valor está en el equipo humano». La reciente participación de estudiantes en accidentes ferroviarios, temporales y otros sucesos refuerza la necesidad de profesionales capacitados.