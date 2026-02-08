Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el domingo 8 de febrero

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 9 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:

Bartolome de la Torre Carrillo

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de la Fuensanta.

Francisca de la Torre Páez

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de la Salud.

