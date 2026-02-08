Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los embalses de Córdoba alivian 68 hectómetros cúbicos en 24 horas, pero rozan el 75% de llenado

Las últimas lluvias elevan el agua almacenada hasta los 2.483 hectómetros cúbicos, el mejor dato desde el año 2015

En directo | Última hora de la crecida del río Guadalquivir, avisos de la Aemet y la alerta por el riesgo de inundaciones graves

Desembalse en San Rafael de Navallana

A. J. González

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

Los embalses de Córdoba rozan este sábado el 75% de su capacidad, con 2.483 hectómetros cúbicos almacenados, de acuerdo con la información publicada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en tiempo real. Este resutado, el más alto desde el año 2015, ha sido posible gracias a las últimas lluvias y a pesar de que estas infraestructuras están aliviando agua para permitir la entrada de nuevos recursos.

En las últimas 24 horas (hasta las 8.00 horas de este domingo) las presas de la provincia han desembalsado alrededor de 68 hectómetros cúbicos. Se trata de una cantidad inferior a la registrada ayer sábado, cuando vertieron 92 hectómetros cúbicos ante el aviso amarillo por lluvia activado por la Agencia Estatal de Meteorología en toda la provincia.

Las aportaciones recibidas en el último día han sumado 81 hectómetros cúbicos, por lo que, teniendo en cuenta los desembalses realizados, habrían incorporado 13 hectómetros cúbicos. De esta manera, algunas infraestructuras han superado ya el 100% de su capacidad de almacenamiento y están aliviando más agua de la que reciben. Es el caso, por ejemplo, de Yeguas, que roza el 100% con 228 hectómetros cúbicos. Esta presa ha recibido en el último día nueve hectómetros cúbicos y ha vertido 21.

El estado de los embalses de Córdoba

Martín Gonzalo, con 21 hectómetros cúbicos, ha superado su capacidad y San Rafael de Navallana se encuentra en la misma situación, con 163 hectométros cúbicos. Este embalse, que abastace de agua a la ciudad de Córdoba, ha aliviado 14,6 hectómetros cúbicos en las últimas 24 horas, por encima de los 13 hectómetros recibidos. Guadalmellato, que también presta servicio a la capital, tiene 132 hectómetros cúbicos y está al 91% de su capacidad. En las últimas 24 horas le han llegado seis hectómetros cúbicos y ha desembalsado 12.

Sin embargo, Córdoba tiene dos hiperembalses, La Breña e Iznájar, que son los más grandes de la cuenca del Guadalquivir y que están incrementando notablemente sus reservas en estos días. La Breña se encuentra al 67%, con 555 hectómetros cúbicos almacenados. En las últimas 24 horas ha recibido casi 11 hectómetros cúbicos sin tener que desembalsar. De su parte, Iznájar está al 49% con 450 hectómetros cúbicos y ha registrado la aportación de 11,7 hectómetros cúbicos.

La borrasca Marta se aleja de Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de la crecida del río Guadalquivir, avisos de la Aemet y la alerta por el riesgo de inundaciones graves

Las medidas de control y regulación de la Junta de Andalucía cancelan 896 viviendas de uso turístico en Córdoba

El río Guadalquivir lleva 1.776 metros cúbicos a su paso por Córdoba y supera el pico máximo alcanzado este sábado

El tren de borrascas da una tregua de 24 horas a Córdoba: cesan los avisos de la Aemet y vuelve a salir el sol

'Hijos de nadie' y 'Las que llevan mucho tiempo sin salir', ganadores de la final del Carnaval de Córdoba 2026

Juan Antonio Carazo, fundador y director de Andalmet: «El temporal que vivimos se debe a los ciclos naturales que se repiten cada 15 años»

Juan Antonio Carazo, fundador y director de Andalmet: «El temporal que vivimos se debe a los ciclos naturales que se repiten cada 15 años»

