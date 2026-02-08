Los embalses de Córdoba alivian 68 hectómetros cúbicos en 24 horas, pero rozan el 75% de llenado

Los embalses de Córdoba rozan este sábado el 75% de su capacidad, con 2.483 hectómetros cúbicos almacenados, de acuerdo con la información publicada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en tiempo real. Este resutado, el más alto desde el año 2015, ha sido posible gracias a las últimas lluvias y a pesar de que estas infraestructuras están aliviando agua para permitir la entrada de nuevos recursos.

En las últimas 24 horas (hasta las 8.00 horas de este domingo) las presas de la provincia han desembalsado alrededor de 68 hectómetros cúbicos. Se trata de una cantidad inferior a la registrada ayer sábado, cuando vertieron 92 hectómetros cúbicos ante el aviso amarillo por lluvia activado por la Agencia Estatal de Meteorología en toda la provincia.

Las aportaciones recibidas en el último día han sumado 81 hectómetros cúbicos, por lo que, teniendo en cuenta los desembalses realizados, habrían incorporado 13 hectómetros cúbicos. De esta manera, algunas infraestructuras han superado ya el 100% de su capacidad de almacenamiento y están aliviando más agua de la que reciben. Es el caso, por ejemplo, de Yeguas, que roza el 100% con 228 hectómetros cúbicos. Esta presa ha recibido en el último día nueve hectómetros cúbicos y ha vertido 21.

El estado de los embalses de Córdoba

Martín Gonzalo, con 21 hectómetros cúbicos, ha superado su capacidad y San Rafael de Navallana se encuentra en la misma situación, con 163 hectométros cúbicos. Este embalse, que abastace de agua a la ciudad de Córdoba, ha aliviado 14,6 hectómetros cúbicos en las últimas 24 horas, por encima de los 13 hectómetros recibidos. Guadalmellato, que también presta servicio a la capital, tiene 132 hectómetros cúbicos y está al 91% de su capacidad. En las últimas 24 horas le han llegado seis hectómetros cúbicos y ha desembalsado 12.

Sin embargo, Córdoba tiene dos hiperembalses, La Breña e Iznájar, que son los más grandes de la cuenca del Guadalquivir y que están incrementando notablemente sus reservas en estos días. La Breña se encuentra al 67%, con 555 hectómetros cúbicos almacenados. En las últimas 24 horas ha recibido casi 11 hectómetros cúbicos sin tener que desembalsar. De su parte, Iznájar está al 49% con 450 hectómetros cúbicos y ha registrado la aportación de 11,7 hectómetros cúbicos.

Hugo Gallardo Nuevos desalojos en Córdoba durante la noche del sábado Diez personas que viven en la zona de Las Cigüeñas, en la barriada de Alcolea, han sido desalojadas en la noche de este sábado, según ha podido confirmar este periódico. Además, la Guardia Civil ha desalojado a otras seis personas por precaución en Palma del Río.

Hugo Gallardo El Gobierno declarará la zona catastrófica en todos los lugares afectados en Andalucía por el temporal El Gobierno de España aprobará en el próximo consejo de ministros la declaración de "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil" (comúnmente denominada zona catastrófica) en todos los lugares afectados de Andalucia. Así lo ha confirmado este sábado la vicepresidenta primera María Jesús Montero en su visita a Villafranca. "No vamos a escatimar en esfuerzos económicos, igual que tampoco lo hemos hecho en los recursos humanos". Dicha declaración irá acompañada de la solicitud del fondo de solidaridad de Europa, que también se pidió tras la Dana de Valencia, aunque ha reconocido que "cubrió una parte muy pequeña".

Aviso naranja en el oriente de Andalucía y el noroeste de Murcia por fuertes vientos La borrasca Marta va alejándose por el nordeste peninsular, pero dejando aún en aviso naranja algunas zonas del oriente de Andalucía y el noroeste de Murcia por fuertes rachas de viento, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En el valle de Almanzora, Los Vélez, el Campo de Tabernas (Almería); Guadix y Baza (Granada) y el noroeste de Murcia se podrían dar rachas máximas de hasta 90 kilómetros hora (km/h), con vientos de componente oeste que suponen un "peligro importante".