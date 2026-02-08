¿A dieta y sin tiempo para cocinar? Aquí tienes cinco lugares donde comer platos saludables en Córdoba

El movimiento healthy y la alimentación consciente está en auge en Córdoba y en el mundo. Comer bien forma parte del autocuidado y cada día más personas valora los platos y productos elaborados con alimentos naturales, menos procesados y frescos. Hábitos, en resumen, que mejoran o ayudan a cuidar nuestra salud.

Si bien, todo ello requiere tiempo, en una sociedad en la que imperan las prisas. Este es el motivo por el que muchos justifican la falta de hábitos saludables. Por el contrario, otros muchos asocian las comidas fuera de casa precisamente con los hábitos poco saludables, y renuncian a las salidas para "no pecar". En este contexto, la hostelería cordobesa está en constante adaptación y están creciendo los bares y restaurantes que dedican parte de sus cartas a la alimentación saludable.

Así, si estás a dieta o simplemente eliges cuidarte, te dejamos esta ruta para salir y divertirte en Córdoba sin remordimientos. Estas opciones también son ideales para pedir o recoger comida cuando el día se hace bola y la rutina te arrolla.

HealthyBurger

Raza y Dehesa es ya un referente del mundo de las hamburguesas en Córdoba. "El templo de la carne en Córdoba", se denominan. Con carne de distintos puntos de España y centro Europa que ellos mismos maduran consiguen un producto gourmet y exclusivo. Su propietario, Jesús Barranco ha querido crear un nuevo concepto y producto para sus hamburguesas, añadiéndole un punto más: el saludable. Es por ello que, junto a la nutricionista cordobesa, Ángela Fernández, se ha embarcado en el proyecto HealthyBurger, un templo de este producto en el que no te sentirás pecador. Juntos han creado hamburguesas saludables sin perder sabor y manteniendo la máxima calidad en que cada uno de sus ingredientes. Las venden en el local ubicado en la calle Poeta Emilio Prados.

Según los creadores, se trata de la primera "burger saludable", con sabor real, ingredientes frescos. La premisa de este establecimiento es huir de los ultraprocesados. Su carne, sin aditivos y de calidad y su pan, elaborado con harina ecológica, molida a la piedra y horneado al horno de leña. Sus salsas también son caseras con ingredientes naturales.

La carta se complementa con entrantes, complementos y postres saludables, con la misma filosofía. No hay lugar para la comida basura en este espacio. Los platos se pueden consumir o recoger en el local y también se pueden pedir a domicilio.

Amaltea

Situado en la ribera del Guadalquivir, Amaltea ofrece una visión "renovada y consciente" de la cocina mediterránea. Su propuesta, saludable y con un punto alternativo, se sustenta en el respeto al entorno: despensa de huertos ecológicos de cercanía, carnes certificadas y pescados de captura sostenible, señala en su página web este restaurante que cuenta con un solete Repsol. Sus diferentes platos inspirados en la cocina marroquí, italiana, siria, turca, o israelí, pero con influencia andaluza, son "un poema para paladares ávidos de sensaciones clásicas que inundan al viajero atemporal, pero que también satisfacen al comensal que sin moverse de Córdoba quiere experimentar la gastronomía tradicional más explosiva". Una experiencia gastronómica sin precedentes.

Raquel Pascual, cocinera de Amaltea junto a uno de sus platos. / AJ González

Panzamorena

Un lugar peculiar, sin lugar a dudas. Panzamorena es un restaurante italiano y también un obrador artesano ubicado en la calle Pedro López de Córdoba, a pocos metros de la Plaza de la Corredera. Muy bien valorado por sus productos naturales y platos caseros elaborados, en muchos casos, ecológicos. Si algo destaca especialmente es su pasta fresca expuesta en sus vitrinas a la que nadie se puede resistir cuando pasa por la esquina. Su estética cuidada y su apuesta por las harinas 100% ecológicas sitúan a este establecimiento como un imprescindible de la cocina italiana. Además, es ideal si lo que estás buscando es un plato saludable.

Theclub

The Club es uno de los locales de brunch y café de especialidad con mayor trayectoria en Córdoba, donde también se puede disfrutar de un buen almuerzo o cena. Su carta cuenta con multitud de opciones saludables, sin gluten y veganas. Este establecimiento situado en la avenida Fray Albino es toda una experiencia, no solo por sus productos, sino por su ubicación. Destaca su "café de especialidad 100% Arábica, cuidadosamente seleccionado desde su origen en fincas sostenibles y libre de pesticidas", como explica la firma en su página web.

Huevos Royale de The Club. / The Club

Destacan platos como la sopa de tomate, diferentes entrantes elaborados con verduras frescas, ensaladas, woks, carnes y pescados. Por otra parte, cuentan con una carta exclusiva de brunch donde destacan sus originales bowls y tostadas.

Bicicleta

La Bicicleta es un restaurante de Córdoba reconocido por su enfoque en la cocina saludable y una propuesta basada en ingredientes frescos y elaboraciones sencillas. Su carta se orienta a una alimentación equilibrada, con opciones vegetarianas y veganas, platos ligeros y recetas pensadas para quienes buscan comer de forma consciente sin renunciar al sabor. Todo ello se presenta en un ambiente informal y cercano, que refuerza su identidad como espacio ligado a hábitos de vida saludables.

Plato de La Bicicleta. / TripAdvisor

Según la guía Repsol, este establecimiento se ha puesto de moda en la ciudad por sus productos frescos y bien tratados.