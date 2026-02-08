Córdoba vuelve a respirar con la bajada del nivel del río y autoriza los primeros realojos

Doce días después de la irrupción del tren de borrascas que ha puesto bocabajo a la provincia de Córdoba, una de las afectadas en Andalucía por la sucesión de fenómenos meteorológicos adversos, la ciudad ha vuelto este domingo a respirar para iniciar el camino hacia la normalidad. Por delante quedan todavía semanas hasta que todos los que han tenido que abandonar sus casas puedan dormir tranquilos. De momento, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Adolfo Molina, coincidían esta mañana en que «lo peor ya ha pasado». La noche del sábado, como se esperaba, fue una de las más inquietantes, ya que el río llegó a superar los seis metros de lámina de agua, pero afortunadamente, la borrasca Marta dejó menos agua de la esperada en la punta de cuenca y no fue necesario realizar más desalojos de los ya ejecutados, según el alcalde.

1.462 personas desalojadas

No obstante, la cifra final de evacuaciones resultó algo más abultada de las más de 700 de las que se venía hablando. Según ha informado Bellido, 1.462 personas han sido desalojadas por el temporal de 859 viviendas ubicadas en zonas potencialmente inundables. Este domingo han dado comienzo los realojos en las zonas permitidas menos afectadas y hoy continuarán con supervisión de las fuerzas de seguridad. En la zona de La Altea, algunos afectados que han recibido la notificación para ser realojados este domingo comentaban: "Desde el jueves por la tarde llevamos fuera de casa. Mentalmente estamos muy cansados aunque sí, con un poquito de ilusión porque se acabe ya esto y podamos volver a tener vida".

Manuel Murillo

La cota de agua ha alcanzado el tejado de las casas en las zonas más perjudicadas y hay barrios que aún son intransitables. De ahí que 250 desalojados de 135 viviendas ubicadas en Las Cigüeñas y Ribera Baja en Alcolea, y de Guadalvalle, Altea y Majaneque en el Aeropuerto, tendrán que esperar más. Para ellos, el Ayuntamiento ha habilitado el centro de educación ambiental, donde se les atenderá provisionalmente. Las tareas de limpieza de las calles ya se han puesto en marcha y esta semana el Consistorio iniciará los trámites para abrir una línea de ayudas municipales con las que atender a las familias afectadas. La evaluación de daños está pendiente y se realizará una vez superada la fase de emergencia. Además, este domingo, se ha procedido a la reapertura del Puente Romano tras dos días cerrado al tránsito peatonal por motivos de seguridad.

Montero: "No vamos a escatimar en esfuerzos económicos"

Por otro lado, la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha visitado esta mañana Villafranca, donde anunció que todos los municipios afectados por el temporal serán declarados zona catastrófica y que el Gobierno, tal y como solicitó el sábado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, iniciará los trámites para el uso del fondo de contingencia estatal y para la solicitud del fondo de solidaridad europeo. «No vamos a escatimar en esfuerzos económicos, igual que tampoco lo hemos hecho en los recursos humanos», aseguró.

Víctor Castro

El alcalde y el delegado del Gobierno han aprovechado para "agradecer al pueblo de Córdoba que hayan seguido las recomendaciones de seguridad y protección civil, colaborando con las fuerzas de seguridad". En concreto, se ha dirigido a los vecinos de las zonas evacuadas, "que han colaborado en la fase de evacuación con paciencia y comprensión en una situación muy difícil para cualquiera". También ha destacado la coordinación entre administraciones y la actuación de las fuerzas de seguridad, de Cruz Roja y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por un ejercicio de "colaboración desde la más absoluta lealtad institucional".

591 incidencias en la provincia

Según Adolfo Molina, el temporal ha causado 591 en la provincia, la mayoría caídas de ramas y árboles, balsas de agua e inundaciones. Entre las incidencias causadas por la borrasca Marta, se encuentra la caída de un árbol de gran porte en la capital sobre un muro de Caballerizas este sábado, algo que ha obligado a cortar este domingo la avenida del Alcázar para trabajar con maquinaria pesada para retirar el árbol y a evaluar los daños de este muro.

En la provincia, algunos de los desalojados en Palma del Río han podido regresar a lo largo del día a sus casas, tras bajar el nivel del agua, aunque en este mismo municipio los bomberos han tenido que intervenir para realizar dos rescates en zonas inundadas aún cerradas al tránsito.

El río se mantiene en nivel rojo

Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir indican que el descenso progresivo del nivel del río continúa aunque a su paso por Córdoba se mantiene en nivel rojo, por encima de 5 metros y lejos aún de los 2,5 metros que marcan el riesgo máximo. La buena noticia es que aunque se sigue desalojando agua, los embalses de Córdoba están ya al 75% de su capacidad con 2.491 hectómetros cúbicos, el resultado más alto desde el año 2015 gracias a las últimas lluvias.

Manuel Murillo

En este contexto, la Junta de Andalucía ha confirmado que todos los colegios de Córdoba recuperarán este lunes la actividad lectiva tras la inspección de los centros educativos, si bien hay 4 rutas de transporte que no tendrán servicio este lunes por problemas en los accesos o cortes de carreteras. En cuanto a la red viaria, 21 carreteras permanecen cortadas en la provincia, de las cuales 7 son autonómicas y 14 pertenecen a la Diputación. Los trabajos para su reapertura continúan.

En Directo

Manuel Á. Larrea Córdoba suma 22 emergencias este domngo y registra 1.028 desde el inicio de los temporales Los servicios de Emergencias han tenido que atender este domingo 22 emergencias en la provincia de Córdoba. Con estas, Córdoba ya suma 1.028 incidencias desde el inicio de los temporales.

Manuel Á. Larrea Dos rescates en 40 minutos en Palma del Río, uno de ellos en una zona aún inundada Los bomberos del Consorcio Provincial de Córdoba han rescatado este domingo a dos personas en zonas inundadas de Palma del Río. Aunque el sol se ha impuesto este domingo en la provincia, tras dos semanas de temporales, el riesgo no ha desaparecido: las inundaciones siguen afectando a algunos puntos de la provincia, por lo que conviene mantener la prudencia. Las zonas afectadas por la crecida de los cauces siguen siendo peligrosas y así lo demuestran los dos rescates realizados por los bomberos de la Diputación a lo largo de la jornada dominical. La noticia completa, aquí.

Miguel Heredia Córdoba inicia el retorno a los hogares tras las inundaciones: «Ha sido como nacer de nuevo» Después de varios días marcados por la lluvia persistente, el miedo y la incertidumbre, Córdoba amaneció este domingo con una imagen largamente esperada. Sin avisos por precipitaciones y tras una noche de tregua, algunos vecinos de las barriadas del entorno del aeropuerto, Majaneque, Fontanar de Quintos y Alcolea comenzaron a recuperar el acceso pleno a sus domicilios. No fue un regreso generalizado ni definitivo para todos, pero sí un paso adelante tras jornadas de desgaste emocional y físico, según relatan los protagonistas. Más información.