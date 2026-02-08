Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Córdoba reabre el Puente Romano tras comprobar que no hay afección en la estructura

Tras 48 horas cerrado al tránsito, cientos de personas asisten al momento entre aplausos

En directo | Última hora de la crecida del río Guadalquivir, avisos de la Aemet y la alerta por el riesgo de inundaciones graves

Cientos de personas caminan por el Puente Romano de Córdoba tras su reapertura, este domingo.

Cientos de personas caminan por el Puente Romano de Córdoba tras su reapertura, este domingo. / Manuel Murillo

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Poco a poco, Córdoba va recobrando cierta normalidad y el pulso de la ciudad va, progresivamente, volviéndose menos acelerado, más tranquilo. Si esta mañana amaneció con cielos despejados y el sol volviendo a ser el astro rey, en una tregua de 24 horas sin lluvias, este mediodía, el Ayuntamiento ha decidido reabrir al tránsito peatonal el Puente Romano, cerrado desde el pasado viernes por la crecida del río Guadalquivir. El cierre fue adoptado por el servicio de Conservación de Carreteras de Córdoba, dependiente de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, como actuación preventiva ante la situación hidrológica. Cientos de personas han asistido a la reapertura entre aplausos, y durante las primeras horas, la estructura ha tenido un ir y venir constante de multitud de ciudadanos.

Tras comprobar que no hay afección en la estructura y que el puente se encuentra en buen estado, el Consistorio ha retirado las vallas y la seguridad en los dos extremos del viaducto.

Tanto el alcalde de la ciudad, José María Bellido, como el delegado del Gobierno, Adolfo Molina, han destacado poco después que "lo peor del temporal ya ha pasado", aunque se mantiene la vigilancia del río porque se esperan nuevas lluvias a partir del lunes, no serán de la misma intensidad. Ambos han agradecido el trabajo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y han destacado la coordinación de todas las instituciones, además de agradecer la paciencia y la predisposición de las familias afectadas por los desalojos.

De hecho, hoy mismo, en otro paso hacia esa ansiada normalidad tras la sucesión de borrascas que han llevado la situación a extremos que no se recordaban desde el año 2010, la mayoría de los desalojados regresarán a sus casas. En total, de 859 viviendas afectadas por las evacuaciones, 724 viviendas recuperan la normalidad. No podrán volver en 7 viviendas en Ribera Baja, 14 en Cigüeñas, 30 en Majaneque, 64 en Altea y 20 en Guadalvalle, 135 en total. Solo 250 del total de 1.462 evacuados continuarán aún fuera de sus domicilios. Además, se cerrará la atención prestada en Vista Alegre y se les dará el servicio, a partir de ahora, en el centro de educación ambiental.

