El Ayuntamiento de Córdoba reabre el Puente Romano tras comprobar que no hay afección en la estructura

Poco a poco, Córdoba va recobrando cierta normalidad y el pulso de la ciudad va, progresivamente, volviéndose menos acelerado, más tranquilo. Si esta mañana amaneció con cielos despejados y el sol volviendo a ser el astro rey, en una tregua de 24 horas sin lluvias, este mediodía, el Ayuntamiento ha decidido reabrir al tránsito peatonal el Puente Romano, cerrado desde el pasado viernes por la crecida del río Guadalquivir. El cierre fue adoptado por el servicio de Conservación de Carreteras de Córdoba, dependiente de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, como actuación preventiva ante la situación hidrológica. Cientos de personas han asistido a la reapertura entre aplausos, y durante las primeras horas, la estructura ha tenido un ir y venir constante de multitud de ciudadanos.

Tras comprobar que no hay afección en la estructura y que el puente se encuentra en buen estado, el Consistorio ha retirado las vallas y la seguridad en los dos extremos del viaducto.

Tanto el alcalde de la ciudad, José María Bellido, como el delegado del Gobierno, Adolfo Molina, han destacado poco después que "lo peor del temporal ya ha pasado", aunque se mantiene la vigilancia del río porque se esperan nuevas lluvias a partir del lunes, no serán de la misma intensidad. Ambos han agradecido el trabajo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y han destacado la coordinación de todas las instituciones, además de agradecer la paciencia y la predisposición de las familias afectadas por los desalojos.

De hecho, hoy mismo, en otro paso hacia esa ansiada normalidad tras la sucesión de borrascas que han llevado la situación a extremos que no se recordaban desde el año 2010, la mayoría de los desalojados regresarán a sus casas. En total, de 859 viviendas afectadas por las evacuaciones, 724 viviendas recuperan la normalidad. No podrán volver en 7 viviendas en Ribera Baja, 14 en Cigüeñas, 30 en Majaneque, 64 en Altea y 20 en Guadalvalle, 135 en total. Solo 250 del total de 1.462 evacuados continuarán aún fuera de sus domicilios. Además, se cerrará la atención prestada en Vista Alegre y se les dará el servicio, a partir de ahora, en el centro de educación ambiental.

Julia López Procesión de la Virgen de Luna, este domingo / Antonio Jesús Dueñas La Virgen de Luna ha emprendido ya el camino de regreso a Pozoblanco, antes de lo previsto. A las 14:30 horas la cofradía iniciaba los preparativos para encarar el camino y lo ha hecho con algo más de tiempo para que la Virgen llegue al Arroyo Hondo a la hora prevista, es decir, a las 18:30 horas. La cofradía ha querido ganarle algo de tiempo para afrontar el camino más pausadamente por el estado del mismo. La salida de la Virgen ha presentado la misma imagen inusual que el del resto de día de romería, un santuario con muy poca gente debido a las condiciones meteorológicas

José Muñoz Caro Reunión del comité asesor del Plan de Emergencias Municipal de Palma del Río, reunido este domingo. / J. Muñoz Los vecinos de Rioseco El Mohíno, en Palma del Río, pueden volver hoy a sus casas tras el paso del temporal Las familias desalojadas en la zona de El Mohíno y en la calle Rioseco de Palma del Río ya pueden volver a sus casas, después de que en la reunión del comité asesor del Plan de Emergencias Municipal se haya constatado que la ciudad afronta un nuevo escenario en el que en estas zonas "no hay peligro ninguno para las familias". Así lo ha comunicado la alcaldesa, Matilde Esteo, quien ha informado también de que, según la información de la que disponen, los ríos Genil y Guadalquivir tienden a bajar su caudal, pero el Consistorio mantiene activado el plan de emergencia y ha pedido "prudencia extrema" porque se vuelve a la calma tensa. Las familias de La Graja y Pedro Díaz "tienen que tener un poquito más de paciencia", ya que "hoy por hoy no podemos hacer otra cosa porque el caudal del Genil llega a las casas", indicaba la alcaldesa. Los vecinos de las huertas tendrán que seguir fuera de sus domicilios hasta que baje el caudal de forma segura. También las familias que viven cerca del Guadalquivir tendrán que permanecer fuera de sus viviendas. Desde el Consistorio, ha dicho, "vamos a mantener el alojamiento en hoteles a las personas que no pueden volver a sus casas", y también ha agradecido la predisposición de los establecimientos hoteleros de la ciudad. [Lea aquí la noticia al completo] Noticias relacionadas y más Córdoba inicia el regreso a las viviendas tras el temporal: unas 1.200 personas podrán volver y 250 seguirán evacuadas

El río Guadalquivir lleva 1.776 metros cúbicos a su paso por Córdoba y supera el pico máximo alcanzado este sábado

Los embalses de Córdoba alivian 68 hectómetros cúbicos en 24 horas, pero rozan el 75% de llenado

Pilar Cobos Víctor Castro Los embalses de Córdoba están ya al 75% de su capacidad Los embalses de Córdoba están ya al 75% de su capacidad. En estos momentos, almacenan 2.491 hectómetros cúbicos, de acuerdo con la información publicada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Se trata del resultado más alto desde el año 2015 y ha sido posible gracias a las últimas lluvias. No obstante, en algunos casos estas infraestructuras han superado ya su capacidad de almacenamiento y están desembalsando. El agua vertida en las últimas 24 horas desde las presas de la provincia suma 68 hectómetros cúbicos.