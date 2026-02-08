Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La salida de la borrasca Marta de Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de la crecida del Guadalquivir, avisos de la Aemet y la alerta por el riesgo de inundaciones graves

Marta acentúa los efectos de Leonardo en Córdoba con otra crecida del nivel del río pero sin nuevos desalojos

Diario CÓRDOBA

Manuel Á. Larrea

Adrián Ramírez

Araceli R. Arjona

José A. Pérez Lunar

Noelia Santos

Cristina Ramírez

La borrasca Marta, que descargó ayer más de 33 litros por metro cuadrado, ha venido a acentuar la herencia que ha dejado en Córdoba su predecesora Leonardo, aunque no ha dejado nuevos desalojos. La situación de emergencia que mantiene en vilo a la provincia desde el 27 de enero, con 700 viviendas y 1.100 personas desalojadas en la capital y unas 250 en varios municipios de la provincia, ha provocado, además, pérdidas millonarias. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha visitado las zonas afectadas en Córdoba y ha señalado que el tren de borrascas ha afectado de una forma "muy severa" a la comunidad. Además, ante la llegada de nuevas lluvias y el crecimiento de ríos ha asegurado que "no podemos bajar la guardia".

Cauce del río Guadalquivir a su paso por Casillas / A. J. González

Aquí te contamos en directo, y minuto a minuto, la última hora sobre las incidencias y las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía:

