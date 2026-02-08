La salida de la borrasca Marta de Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de la crecida del Guadalquivir, avisos de la Aemet y la alerta por el riesgo de inundaciones graves

La borrasca Marta, que descargó ayer más de 33 litros por metro cuadrado, ha venido a acentuar la herencia que ha dejado en Córdoba su predecesora Leonardo, aunque no ha dejado nuevos desalojos. La situación de emergencia que mantiene en vilo a la provincia desde el 27 de enero, con 700 viviendas y 1.100 personas desalojadas en la capital y unas 250 en varios municipios de la provincia, ha provocado, además, pérdidas millonarias. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha visitado las zonas afectadas en Córdoba y ha señalado que el tren de borrascas ha afectado de una forma "muy severa" a la comunidad. Además, ante la llegada de nuevas lluvias y el crecimiento de ríos ha asegurado que "no podemos bajar la guardia".

Cauce del río Guadalquivir a su paso por Casillas / A. J. González

Aquí te contamos en directo, y minuto a minuto, la última hora sobre las incidencias y las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía:

La UME evacúa de madrugada a una persona y sus mascotas en El Palmar de Troya (Sevilla) La UME ha trabajado durante la noche y ha evacuado a una persona junto a sus mascotas en El Palmar de Troya (Sevilla). El operativo continúa activo en las zonas donde es necesario.

El temporal cierra carreteras en Andalucía: 25 vías cortadas en Cádiz, la provincia más castigada La borrasca sigue golpeando con fuerza a Andalucía este domingo: la DGT mantiene a primera hora de la mañana numerosas carreteras con corte total por inundaciones, el principal problema del temporal en la comunidad. La provincia de Cádiz es la más afectada, con 25 vías cerradas, entre ellas la A-384 (Olvera-Almargen), además de la A-2002, la A-2101 y la CA-3113. También se registran cortes por lluvias en Córdoba, con carreteras intransitables como la A-3131 (Jauja), la A-333 (Iznájar) y la A-431R2 (Posadas), y en Sevilla, donde permanecen cerradas la A-361, la A-8100 y la A-8125. A esto se suma el impacto de la nieve en la red secundaria de Granada, con cierres en la A-337 (Puerto de la Ragua) y en varios accesos de Sierra Nevada como la A-395, la A-4025 y la A-4301.

Tomás Moreno El tren de borrascas da una tregua de 24 horas a Córdoba: cesan los avisos de la Aemet y vuelve a salir el sol Parece increíble, con el río Guadalquivir rozando los 6 metros de altura a su paso por Córdoba, cientos de familias afectadas por desalojos, el Puente Romano cortado al tránsito, la zona de Miraflores anegada de agua y un nivel altísimo de incidencias, con todos los efectivos de emergencias de la ciudad, la provincia y toda Andalucía, trabajando a destajo. Pero el rápido paso de la borrasca Marta por nuestra provincia ha provocado que, tras una descarga de 33,6 litros de agua ayer sábado, hoy domingo tengamos una tregua de 24 horas para ver de nuevo salir el sol y disfrutar de la calle. Las terrazas estarán de enhorabuena, así como las familias con niños que aprovecharán, muchas de ellas, para hacer planes al aire libre. Las lavadoras trabajarán a destajo en los hogares de los cordobeses, que podrán volver a abrir las ventanas sin riesgo de convertir el suelo en una pista de patinaje. [Lea aquí la noticia al completo]

Informa Emergencias 112: ojo a los avisos naranjas por viento este domingo La jornada de hoy domingo estará marcada por el viento sobre todo en el tercio oriental donde se esperan fuertes rachas. Aviso naranja por viento y por fenómenos costeros en Granada y Almería donde se pueden alcanzar los 90 km/h. Extreme la precaución y sigue las instrucciones del 112.

El temporal mantiene 116 carreteras cerradas, 103 por inundaciones y 13 por nieve El temporal que atraviesa la península mantiene esta madrugada un total de 109 carreteras cerradas por las inclemencias meteorológicas, según los datos actualizados de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 05:40 horas de este domingo. La borrasca deja un balance de 184 vías afectadas en todo el país. Las inundaciones han provocado el corte total (nivel negro) de 96 carreteras, concentradas mayoritariamente en Andalucía, mientras que el temporal de nieve y hielo mantiene incidencias en otras 69 carreteras: 13 de ellas están intransitables (nivel negro) y 33 precisan el uso obligatorio de cadenas (nivel rojo).

Araceli R. Arjona Juan Antonio Carazo, fundador y responsable de Andalmet. / CÓRDOBA Juan Antonio Carazo, director de Andalmet: «El temporal que vivimos se debe a los ciclos naturales que se repiten cada 15 años» Juan Antonio Carazo es el fundador de la red meteorológica con más seguidores de España, Andalmet, y estos días trabaja a destajo para ayudar a tomar decisiones a ayuntamientos como el de Córdoba ante un tren de borrascas causante de las peores inundaciones que se recuerdan. En una entrevista con Diario CÓRDOBA, asegura que "el temporal que vivimos se debe a los ciclos naturales que se repiten cada 15 años", y explica que "en un temporal como el actual se envía a los ayuntamientos información cada media hora, cada hora o cada dos horas. Es un servicio meteorológico a la carta". [Puede leer la entrevista completa aquí]

Rafael Verdú Víctor Castro Andrés Lorite, delegado de Infraestructuras de la Diputación: «Le pido a las confederaciones lealtad y agilizar los trámites para actuar» El delegado de Infraestructuras de la Diputación Provincial, Andrés Lorite, reclama, en una entrevista con Diario CÓRDOBA, "lealtad y agilizar los trámites para actuar" a las confederaciones hidrográficas. El responsable de las carreteras alerta de la situación de algunas vías y reclama más intervención de la CHG en las tareas de limpieza de los cauces. [Puede leer la entrevista completa aquí]

José A. Pérez Lunar La lámina de agua sobre el río a su paso por Córdoba se reduce ligeramente hasta los 5,7 metros La lámina de agua del río Guadalquivir a su paso por Córdoba se ha reducido ligeramente esta madrugada hasta los 5,70 metros de altura, tras haber alcanzado ayer sábado por la noche los 5,9 metros. No obstante, el caudal sigue siendo muy elevado, de 1.750 metros cúbicos por segundo a su paso por la capital (Villafranca), en medición de la CHG tomada a las 07.35 horas de hoy domingo.

Manuel Á. Larrea El Guadalquivir roza ya los 5,9 metros a su paso por Córdoba El río Guadalquivir roza ya los 5,9 metros a su paso por Córdoba, la cifra máxima que se ha registrado tras las últimas borrascas. El caudal sigue creciendo tras las últimas lluvias de la borrasca Marta.