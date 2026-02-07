La tregua ha sido mínima y la inquietud, constante. Córdoba ha amencido este sábado con un leve descenso del caudal del Guadalquivir que invitó, por unas horas, a un optimismo contenido, pero el alivio duró poco. Las primeras gotas comenzaron a caer a media mañana y, al mediodía, la ciudad pasó de la alerta amarilla a la naranja ante la llegada de la borrasca Marta. Mientras el nivel del río vuelve a aumentar, más de un millar de personas continúan en vilo fuera de sus hogares. Este sábado, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha analizado la situación y ha descartado que puedan producirse inundaciones en el casco urbano, a la par que ha asegurado que una empresa vigila el estado de los puentes. Por otro lado, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha desplazado a la capital para seguir de cerca una situación “compleja”. Moreno ha hablado del impacto económico de las borrascas y ha pedido ayudas estatales y europeas.

Además, destacamos estas otras noticias:

Borrasca Marta

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Cultura

Accidente de Adamuz

Noticias relacionadas

Internacional