La actualidad del sábado 7 de febrero
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La situación de los vecinos desalojados por la crecida del río, el análisis del alcalde de Córdoba y la visita de Juanma Moreno a la capital centran la agenda informativa
La tregua ha sido mínima y la inquietud, constante. Córdoba ha amencido este sábado con un leve descenso del caudal del Guadalquivir que invitó, por unas horas, a un optimismo contenido, pero el alivio duró poco. Las primeras gotas comenzaron a caer a media mañana y, al mediodía, la ciudad pasó de la alerta amarilla a la naranja ante la llegada de la borrasca Marta. Mientras el nivel del río vuelve a aumentar, más de un millar de personas continúan en vilo fuera de sus hogares. Este sábado, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha analizado la situación y ha descartado que puedan producirse inundaciones en el casco urbano, a la par que ha asegurado que una empresa vigila el estado de los puentes. Por otro lado, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha desplazado a la capital para seguir de cerca una situación “compleja”. Moreno ha hablado del impacto económico de las borrascas y ha pedido ayudas estatales y europeas.
- Más de un millar de afectados por las inundaciones en Córdoba, en vilo: «Te despiertas a mitad de la noche pensando si el agua habrá entrado o no en casa»
- Bellido descarta que pueda haber inundaciones en el casco urbano y asegura que una empresa vigila el estado de los puentes
- Moreno reclama ayuda estatal y europea ante el gran impacto en Andalucía del tren de borrascas
Además, destacamos estas otras noticias:
Borrasca Marta
- Llega la borrasca Marta: estas son las carreteras de la provincia de Córdoba cortadas este sábado
- Los embalses de Córdoba están al 72%, el nivel más alto desde julio de 2015
- Vídeo | Espectaculares vistas aéreas del Guadalquivir desbordado a su paso por Almodóvar del Río
- La alcaldesa de Palma del Río, donde hay 150 desalojados, advierte: "No miramos a un río, miramos a dos"
- La borrasca Marta deja hasta ahora casi 32 litros en menos de siete horas este sábado en Córdoba
Córdoba ciudad
- A juicio por tocar el pecho a una menor tras acceder a su dormitorio por una ventana en Córdoba
- Dos barrios de Córdoba se reparten el segundo premio de la Lotería Nacional
- La hermandad de la Merced conmemora el 50 aniversario de la bendición de la Virgen con un amplio programa de actos
Provincia
- Sólo servicios de emergencias y autobuses podrán acceder el domingo al santuario de la Virgen de Luna para la romería de Pozoblanco
Deportes
- Cristóbal Fuentes, preparador físico: “Por dinámica, la suspensión del partido le vino peor al Córdoba CF que al Ceuta”
Cultura
- La 3ª Feria Lateral de arte contemporáneo de Granada consolida su vínculo con Córdoba en una nueva edición
Accidente de Adamuz
- El accidente de Adamuz saca a la luz "puntos débiles" en la supervisión de las subcontratas ferroviarias
Internacional
- Zapatero aboga por una amnistía "lo más amplia posible" porque es "un deseo" de la sociedad venezolana
